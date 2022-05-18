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Новости Агрессия России против Украины Война
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США и Европа прорабатывают безопасные маршруты для экспорта зерна из Украины, - CNN

зерно

США и их европейские партнеры вместе прорабатывают маршруты по экспорту пшеницы и кукурузы из Украины. В целях их дальнейшего безопасного снабжения на мировых рынках.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

По данным источников телеканала, власти Соединенных Штатов и стран Европы рассматривают для этих целей широкий спектр вариантов, в том числе перевозки по железной дороге, по морю и по воздуху.

Как отметили источники, разработка этих сценариев осуществляется без оглядки на угрозы России.

Сообщается, что этот вопрос будет одним из главных в порядке запланированных на 18 и 19 мая министерских дискуссий в Нью-Йорке с участием госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как заявил один из источников канала, до заключения любого соглашения пока далеко.

"Существует множество факторов, множество вещей, которые могут повлиять на ход данных дискуссий", – сказал он.

Также читайте: Украина и Польша подписали совместное заявление об экспорте украинского зерна

Автор: 

зерно (1071) экспорт (881)


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Топ комментарии
+7
Є в нас що їсти, ми виробляємо в багато раз більше чим споживаємо, діло в другому, чому те що нам життєво необхідно не зробили, а ми повинні? (нафтогазове ембарго).
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18.05.2022 03:51 Ответить
+6
Ну і за це теж подяка, бачу народ не розуміє що ми продаємо зерно, а не даруємо і в умовах війни це реальна допомога для економіки, ще б допомогли вкрадене повернути ціни їм не було б
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18.05.2022 05:05 Ответить
+3
А Украине будет что есть? К
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18.05.2022 03:10 Ответить
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А ембарго вони спрацюють, чи нам на місяць 3-4 лярда допомоги, а росії 30?
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18.05.2022 03:00 Ответить
А Украине будет что есть? К
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18.05.2022 03:10 Ответить
Є в нас що їсти, ми виробляємо в багато раз більше чим споживаємо, діло в другому, чому те що нам життєво необхідно не зробили, а ми повинні? (нафтогазове ембарго).
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18.05.2022 03:51 Ответить
Озимые в основном на полях войны и на оккупированной территории.
Посевная сорвана. Фермеры подрываются на минах.
Шри-Ланка - голод. Иран - уже голод. Цены 300%, народные волнения.
Европа - цены на продукты вверх, мука и подсолнечное масло лимитированы.
В таких условиях верх идиотизма вывозить своё продовольствие в надежде, что Европа зимой поможет. Оно им надо?
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18.05.2022 09:28 Ответить
Ты уверен что это правильно,вывозить зерно во время войны?Ты уверен что Украине хватит зерна в следующем году чтобы прокормить свой народ?
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18.05.2022 16:22 Ответить
Може пора згадати про систему конвоїв ? Річ , перевірена часом.
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18.05.2022 04:38 Ответить
Ну і за це теж подяка, бачу народ не розуміє що ми продаємо зерно, а не даруємо і в умовах війни це реальна допомога для економіки, ще б допомогли вкрадене повернути ціни їм не було б
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18.05.2022 05:05 Ответить
То не народ, в основному то боти. Вони ще не на роботі, зараз повилазять і почнуть завивати
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18.05.2022 08:10 Ответить
Два американські есмінці, і Чорне море буде деблоковано, заодно усі *********** в кримнаші будеть з поносом ховатися по сортирах
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18.05.2022 09:19 Ответить
Турция не пропустит. У них с Россией всё прекрасно, даже эмбарго не введено.
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18.05.2022 09:30 Ответить
Я щось не розумію, навіщо нам експортувати зерно? Чи ми готуємо ремейк 1933 року? В мене від голоду тоді загинула купа родичів. Це не жарт.
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18.05.2022 09:24 Ответить
Наверное кому-то деньги нужны, нет?
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14.09.2022 08:33 Ответить
Не мародёры мавзолейные скомуниздили майже мильон тонн...зернятка...мабуть на рабZee крах Вампирии по полному тарифу... крысы позорные..
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18.05.2022 09:27 Ответить
Получается Украина кормит чуть ли не весь мир , а страна нищая, вот это парадокс. "Благодаря" войне узнаем много нового для себя.
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18.05.2022 09:35 Ответить
РюZкий мир плещивого Хмыря кормит даже США и Канаду не говоря о блоке НАТО...кармильцы сраные...
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18.05.2022 09:42 Ответить
а, что международное морское право уже не действует...? все дружно всрались от кацапских корыт...
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18.05.2022 10:16 Ответить
 
 