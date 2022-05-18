США и Европа прорабатывают безопасные маршруты для экспорта зерна из Украины, - CNN

США и их европейские партнеры вместе прорабатывают маршруты по экспорту пшеницы и кукурузы из Украины. В целях их дальнейшего безопасного снабжения на мировых рынках.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

По данным источников телеканала, власти Соединенных Штатов и стран Европы рассматривают для этих целей широкий спектр вариантов, в том числе перевозки по железной дороге, по морю и по воздуху.

Как отметили источники, разработка этих сценариев осуществляется без оглядки на угрозы России.

Сообщается, что этот вопрос будет одним из главных в порядке запланированных на 18 и 19 мая министерских дискуссий в Нью-Йорке с участием госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как заявил один из источников канала, до заключения любого соглашения пока далеко.

"Существует множество факторов, множество вещей, которые могут повлиять на ход данных дискуссий", – сказал он.

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