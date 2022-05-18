США и Европа прорабатывают безопасные маршруты для экспорта зерна из Украины, - CNN
США и их европейские партнеры вместе прорабатывают маршруты по экспорту пшеницы и кукурузы из Украины. В целях их дальнейшего безопасного снабжения на мировых рынках.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.
По данным источников телеканала, власти Соединенных Штатов и стран Европы рассматривают для этих целей широкий спектр вариантов, в том числе перевозки по железной дороге, по морю и по воздуху.
Как отметили источники, разработка этих сценариев осуществляется без оглядки на угрозы России.
Сообщается, что этот вопрос будет одним из главных в порядке запланированных на 18 и 19 мая министерских дискуссий в Нью-Йорке с участием госсекретаря США Энтони Блинкена.
Как заявил один из источников канала, до заключения любого соглашения пока далеко.
"Существует множество факторов, множество вещей, которые могут повлиять на ход данных дискуссий", – сказал он.
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Посевная сорвана. Фермеры подрываются на минах.
Шри-Ланка - голод. Иран - уже голод. Цены 300%, народные волнения.
Европа - цены на продукты вверх, мука и подсолнечное масло лимитированы.
В таких условиях верх идиотизма вывозить своё продовольствие в надежде, что Европа зимой поможет. Оно им надо?