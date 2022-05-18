Враг сосредоточил до 15 вертолетов в Луганской области для воздушной поддержки наступательных действий на Бахмутском и Северодонецком направлениях, - Генштаб ВСУ
Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по военным и гражданским объектам по всей территории Украины. Основные усилия врага сосредоточены на прорыве на Бахмутском и Северодонецком направлениях, для чего в Луганской области сосредоточено до 15 вертолетов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в фейсбуке.
"На Бахмутском и Северодонецком направлениях для авиационной поддержки наступательных действий агрессор сосредоточил в Луганской области до пятнадцати вертолетов", - говорится в сообщении.
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+8 Garry Grant
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+8 Яр Холодний
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+7 John Mitchel #513286
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"Залізо" виробляється дуже швидко А от "начинку" цю готують чотири роки І витрачають на неї масу коштів Тому при збитті літального апарату у повітрі знищується не тільки він сам, але й навчений екіпаж! Казали мені вертольтчики ще при Союзі, що процент тих, хто вижив при збитті вертольотів, вищий, ніж при збитті літаків!
СЛАВА ЗСУ!!!
Тут уже хлопці один поперед одного думають: З чого вас у******** краще збити???, щоб був "перел"...
Тут і Стугна і СТІНГЕР і Ігла....одним словом
чекаємо "по Українські" !!!
Я розумію в цьому не менш як ти(без обід) а можливо і більше.....
І не важливо де ти знаходишся , в Польщі чи в Канаді..ціль одна ПЕРЕМОГА УКРАЇНИ
Після Перемоги, я можу тобі тобі особисто написати в л/с , показати, обговорити..Хто Я ..де Я, і я думаю , що "гострота твоєї іронії" спаде на НУЛЬ.........
БЕЗ ОБІД)