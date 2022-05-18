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Новости Агрессия России против Украины Война
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Враг сосредоточил до 15 вертолетов в Луганской области для воздушной поддержки наступательных действий на Бахмутском и Северодонецком направлениях, - Генштаб ВСУ

рф,вертоліт

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по военным и гражданским объектам по всей территории Украины. Основные усилия врага сосредоточены на прорыве на Бахмутском и Северодонецком направлениях, для чего в Луганской области сосредоточено до 15 вертолетов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в фейсбуке.

"На Бахмутском и Северодонецком направлениях для авиационной поддержки наступательных действий агрессор сосредоточил в Луганской области до пятнадцати вертолетов", - говорится в сообщении.

Читайте: Оккупанты продолжают стягивать технику на Луганщину, - Гайдай

армия РФ (19910) Генштаб ВС (6585) вертолёт (1112) Луганская область (6517)


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Топ комментарии
+8
"Стингер" одобряет.
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18.05.2022 07:55 Ответить
+8
"Трембітарів" - на бойові позиції!
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18.05.2022 07:56 Ответить
+7
Кацапи, ваші "вертольотіки" нам по х**й

Тут уже хлопці один поперед одного думають: З чого вас у******** краще збити???, щоб був "перел"...
Тут і Стугна і СТІНГЕР і Ігла....одним словом
чекаємо "по Українські" !!!
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18.05.2022 08:00 Ответить
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"Стингер" одобряет.
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18.05.2022 07:55 Ответить
Так ******* по ним точками или смерчами если знаете где они сосредоточены
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18.05.2022 07:55 Ответить
Розумієш - тут питання "спірне"! Можна і "Смерчами" "їбануть" - поки вони на землі! Однак тоді залишиться живою "начинка" вертольота - екіпаж Вони ж не весь час сидять в кабіні
"Залізо" виробляється дуже швидко А от "начинку" цю готують чотири роки І витрачають на неї масу коштів Тому при збитті літального апарату у повітрі знищується не тільки він сам, але й навчений екіпаж! Казали мені вертольтчики ще при Союзі, що процент тих, хто вижив при збитті вертольотів, вищий, ніж при збитті літаків!
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18.05.2022 09:15 Ответить
"очепятка" - частку "не" забув поставить при слові "вижив"
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18.05.2022 09:20 Ответить
СТУГНА--- ПРИГОТУВАТИСЯ!!!
СЛАВА ЗСУ!!!
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18.05.2022 07:56 Ответить
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18.05.2022 09:32 Ответить
"Трембітарів" - на бойові позиції!
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18.05.2022 07:56 Ответить
Не в тему, сьогодні подивився відео з дружиною твого друга, що підірвав себе разом з двома гнидами. Козарлюга, царство небесне.
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18.05.2022 08:57 Ответить
Кацапи, ваші "вертольотіки" нам по х**й

Тут уже хлопці один поперед одного думають: З чого вас у******** краще збити???, щоб був "перел"...
Тут і Стугна і СТІНГЕР і Ігла....одним словом
чекаємо "по Українські" !!!
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18.05.2022 08:00 Ответить
Тут, це де, в Польші? Ти знаєш, шо вертоліт дуже підступна і небезпечна техніка. Він з'являється раптово. Якщо ти не на пагорбі і без пзрк, то це досить стрьомно.
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18.05.2022 08:07 Ответить
Я не пишу про себе Хто Я і де Я.
Я розумію в цьому не менш як ти(без обід) а можливо і більше.....
І не важливо де ти знаходишся , в Польщі чи в Канаді..ціль одна ПЕРЕМОГА УКРАЇНИ

Після Перемоги, я можу тобі тобі особисто написати в л/с , показати, обговорити..Хто Я ..де Я, і я думаю , що "гострота твоєї іронії" спаде на НУЛЬ.........
БЕЗ ОБІД)
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18.05.2022 08:21 Ответить
Все ок. Не ображайся теж. Я просто тут... Ти зрозумів, мабуть.
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18.05.2022 08:32 Ответить
Я тоже не говорю где я!флаг Италии высвечивается!у тебя Польши!потому что используем не важно где находясь зарегистрированные карточки других стран!и аккаунты изначально там!
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18.05.2022 08:43 Ответить
"Перуна" забув! "Гуральська трембіта" теж непогано "грає"!!! Не одному кацапу вже "прочитав відхідну молитву" по-католицькому обряду!
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18.05.2022 09:18 Ответить
Нет ненада, я на самолёты ставку сделал
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18.05.2022 08:12 Ответить
Чудові мішені для бандеротрембіт.
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18.05.2022 08:18 Ответить
Сегодня Луганщина, завтра опять Чернобаевка. Но результат будет один:
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18.05.2022 08:18 Ответить
Очі заплющені. Здох?
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18.05.2022 08:21 Ответить
Вони "ізначально отріцатєльно рождєниє"
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18.05.2022 08:47 Ответить
Прижмурен.
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18.05.2022 09:52 Ответить
То він "ху*ми" генерала обкладає мовчки! А очі заплющив, щоб той по очах не прочитав, ЩО САМЕ про нього битий орк думає!
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18.05.2022 09:58 Ответить
Гвинтокрил це класична й улюбленна ціль для "Стінгерів" -- чи не так ?!
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18.05.2022 08:30 Ответить
Таки да. В Афгане, до появления "Стингеров", оккупанты пировали, после просрались. Даже в аэропорту Кабула, ни один борт не ложился на курс без набора безопасной высоты и отстрела имитаторов целей с прикрывающих вздет вертолетов.
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18.05.2022 08:57 Ответить
Избавляются от металлолома с гнелым мясом!)
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18.05.2022 08:39 Ответить
15 вертолетов ? Похоже что вертушки у орков заканчиваются. В конце феврале их вертолеты над городами Украины "стаями" летали ... . Слава ВСУ!!!
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18.05.2022 08:48 Ответить
Де стінгери на які була надія, чому вони літають, а їх не валять зі стінгерів?
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18.05.2022 08:49 Ответить
Як це не валять? А більше сотні їхніх вертольотів самі впали, чи що?
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18.05.2022 09:03 Ответить
Чекають вашого наказу , пане фельдмаршал.
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18.05.2022 09:25 Ответить
Так збивайте, зброї дочорта і для чорта. Ракети летять, ці зкупчені. Перекиньте получене ППО від Києва і працюйте. Якщо нам не потрібно знати про Маріуполь, то про 15 майбутніх гробів орків і подавно. Пишіть, коли уже буде збито.
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18.05.2022 08:58 Ответить
Та там не 15! Якщо Ка-52 - то екіпаж - двоє Мі-24 - троє плюс п"ятеро десантників Про Мі-28 - не знаю
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18.05.2022 09:23 Ответить
А в перші дні літали по сорок штук... а тепер 15 - це вже зосередив...
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18.05.2022 09:12 Ответить
Як головний бункерньій ботокс ху@лостана керує сєкрєтньімі полкамі міліції ммм, якщо в нього вже немає рук?
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18.05.2022 09:20 Ответить
Харе сбивать с диванов. Возьмите в руки оружие. Идите сами попробуйте. А потом жуйте свои ...
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18.05.2022 09:22 Ответить
15 стингеров радостно ждут встречи
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18.05.2022 10:48 Ответить
 
 