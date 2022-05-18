Враг сосредоточил до 15 вертолетов в Луганской области для воздушной поддержки наступательных действий на Бахмутском и Северодонецком направлениях, - Генштаб ВСУ

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по военным и гражданским объектам по всей территории Украины. Основные усилия врага сосредоточены на прорыве на Бахмутском и Северодонецком направлениях, для чего в Луганской области сосредоточено до 15 вертолетов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в фейсбуке.

"На Бахмутском и Северодонецком направлениях для авиационной поддержки наступательных действий агрессор сосредоточил в Луганской области до пятнадцати вертолетов", - говорится в сообщении.

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