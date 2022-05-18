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Новости Война
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В результате агрессии РФ в Украине погибли 229 детей, более 424 - ранены, - Офис генпрокурора

діти

Более 653 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным ювенальных прокуроров 229 детей погибли и более 424 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

В Офисе генпрокурора информируют, что больше всего пострадало детей в Донецкой области – 141, Киевской – 116, Харьковской – 100, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 47, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

17 мая в результате ракетного удара оккупантов по жилому дому в г. Бахмут Донецкой области тяжело травмирован 9-летний ребенок.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждены 1772 учебных заведения. При этом 161 из них полностью разрушен.

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армия РФ (19910) дети (6609) смерть (9261) убийство (6521) военные преступления (1469) Офис Генпрокурора (2518)


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Лише за це москальню слід розтерти на порох та розвіяти по вітру !!!!
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18.05.2022 08:54 Ответить
а ніхто не чув що війна закінчилася???????????????
підеромажори повернулись з буковелі,влазять на машинах в військові колони,
бо вони кудись спішать... ЗСУ можуть почекати.
азс з місцевими владами придумали талони на пальне щоб продавати їх з під поли
а війсьськових не заправляють бо вони хочуть платити свої кровні але по реальній вартості.
так що пора давити перших та стріляти других
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18.05.2022 09:02 Ответить
Бєнядіктова знає скільки дітей загинуло в Маріуполі?
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18.05.2022 09:16 Ответить
Цю цифру можно множити на 1000, це по перше, друге цю цифру можно множити на 2 а то й 3000 яких орки вивезли, яких чекає найжахливіше не життя, а рабське, жахливе, існування з тих дітей 90% московити повільно закатують.
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18.05.2022 09:17 Ответить
Країна, люба країна, у якої влада підтримує ворога(приховано) приречена на поразку, або значне винищення етнонації, патріотів, щоб легше було іншу мовчазну частину повернути в москальське рабство, п'ята колона, в супереч бажання нації, продовжує приховано підтримувати ворога, - це моя особиста думка.
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18.05.2022 09:24 Ответить
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18.05.2022 10:11 Ответить
 
 