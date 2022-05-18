В результате агрессии РФ в Украине погибли 229 детей, более 424 - ранены, - Офис генпрокурора

Более 653 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным ювенальных прокуроров 229 детей погибли и более 424 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

В Офисе генпрокурора информируют, что больше всего пострадало детей в Донецкой области – 141, Киевской – 116, Харьковской – 100, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 47, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

17 мая в результате ракетного удара оккупантов по жилому дому в г. Бахмут Донецкой области тяжело травмирован 9-летний ребенок.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждены 1772 учебных заведения. При этом 161 из них полностью разрушен.

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