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Новости Война
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В магазинах Мелитополя российские продукты по космическим ценам, а оккупанты "собирают" с предпринимателей 30% прибыли

мелітополь

По информации Запорожской ОВА подавляющее большинство предприятий и магазинов временно оккупированного Мелитополя не работают, а продолжающие работу вынуждены следовать указаниям россиян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram Запорожской ОВА.

"Жители Мелитополя сообщают, что большинство магазинов и предприятий в городе не работают. В тех магазинах, которые продолжают свою работу, продукты российские, а цены космические. Особенно тяжелая ситуация с продуктами в окрестных селах. Гуманитарной помощи практически нет", - говорится в сообщении. 

В ОВА отмечают, что предприятия Мелитополя вынуждены отдавать 30% прибыли оккупантам, в противном случае их закрывают.

Читайте: На территории области враг осуществляет инженерные и фортификационные работы по переходу к обороне, - Запорожская ОВА

"Мелитопольцы находятся в постоянном стрессе, на улицах пусто. Базы отдыха, расположенные в Кирилловке, в этом году не будут работать. На берегу моря много мин, а на территории баз отдыха стоят "Грады", - добавили в Запорожской областной военной администрации.

Мелитополь (616) оккупация (10213) Запорожская область (3256)


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Топ комментарии
+3
аж 30(тридцать!) процентов! ну не твари?! при Украине вобще наверно нихера не платили!
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18.05.2022 09:45 Ответить
+3
Если ФОП 3-я группа, то платили налогов в 2 раза меньше, чем оркам.
Если 1-я или 2-я группа, то в 5 раз меньше.
Тут же вопрос не в том "сколько платить", а в том, что альтернативы нет. Люди просто не готовы бросить все, что наживалось годами и уехать в "никуда". Вот и пытаются продолжать свой бизнес в условиях оккупации.
Все продукты из Крыма. На укр.машине за ними не поедешь - высокий риск остаться и без продуктов и без машины. А крымские (на рос.номерах) не хотят возить в Херсон и тем более в Мелитополь. Те, кто соглашается выставляют ломовые цены за логистику. Отсюда и цены дикие.
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18.05.2022 10:21 Ответить
+1
А по космічним-це по яким???Хто з того краю- яка вартість основних продуктів і палива,було б цікаво порівняти.
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18.05.2022 09:40 Ответить
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А по космічним-це по яким???Хто з того краю- яка вартість основних продуктів і палива,було б цікаво порівняти.
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18.05.2022 09:40 Ответить
Туалетная бумага -15 гривен и дороже, колбаса молочка в районе 250 - 300 гривен. Помидоры -150. Конфеты от 250. Видела российские конфеты по 491 гривне за кг в магазине.Доширак вшивый стоит 20 гривен. Сейчас сыры, колбасы, кондитерка - это роскошь.
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18.05.2022 10:19 Ответить
аж 30(тридцать!) процентов! ну не твари?! при Украине вобще наверно нихера не платили!
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18.05.2022 09:45 Ответить
Так ти радієш, чи співчуваєш шо орки окупували?
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18.05.2022 09:51 Ответить
я констатую- висновок зроби сам...
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18.05.2022 09:53 Ответить
Если ФОП 3-я группа, то платили налогов в 2 раза меньше, чем оркам.
Если 1-я или 2-я группа, то в 5 раз меньше.
Тут же вопрос не в том "сколько платить", а в том, что альтернативы нет. Люди просто не готовы бросить все, что наживалось годами и уехать в "никуда". Вот и пытаются продолжать свой бизнес в условиях оккупации.
Все продукты из Крыма. На укр.машине за ними не поедешь - высокий риск остаться и без продуктов и без машины. А крымские (на рос.номерах) не хотят возить в Херсон и тем более в Мелитополь. Те, кто соглашается выставляют ломовые цены за логистику. Отсюда и цены дикие.
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18.05.2022 10:21 Ответить
Крот завали ***** і йди за російським кораблем🖕🖕🖕
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18.05.2022 12:38 Ответить
колобранти працюють на окупантів -- деж вони гривню беруть ?
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18.05.2022 10:17 Ответить
сепарня будет платить оккупанту любые проценты, это же не в украинский бюджет, чтобы вооружаться
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18.05.2022 10:19 Ответить
получилось как получилось - не будешь кормить свою Армию, вынужнен кормить чужую .уходили от налогов 30 лет,никак за воровством в НАТО некогда было вступить- ну вот пуйло и напало ...
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18.05.2022 10:36 Ответить
...окупанти "збирають" з підприємців 30% прибутку?

Отакі підприємці в Мелітополі успішні - є прибутки?

Прибуток, це коли вдається не тільки "сводить конци с концамі", - "дебіт з кредитом" - але і "работать сєбє в плюс"- отримувати прибуток.

Однак ті 30% прибутку для окупанта підприємці напевно перекладують на мелітопольців ?
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18.05.2022 11:03 Ответить
Из прочитанного я понял,что эти новости предназначены для западной и центральной Украины.
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20.05.2022 09:04 Ответить
 
 