В магазинах Мелитополя российские продукты по космическим ценам, а оккупанты "собирают" с предпринимателей 30% прибыли
По информации Запорожской ОВА подавляющее большинство предприятий и магазинов временно оккупированного Мелитополя не работают, а продолжающие работу вынуждены следовать указаниям россиян.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram Запорожской ОВА.
"Жители Мелитополя сообщают, что большинство магазинов и предприятий в городе не работают. В тех магазинах, которые продолжают свою работу, продукты российские, а цены космические. Особенно тяжелая ситуация с продуктами в окрестных селах. Гуманитарной помощи практически нет", - говорится в сообщении.
В ОВА отмечают, что предприятия Мелитополя вынуждены отдавать 30% прибыли оккупантам, в противном случае их закрывают.
"Мелитопольцы находятся в постоянном стрессе, на улицах пусто. Базы отдыха, расположенные в Кирилловке, в этом году не будут работать. На берегу моря много мин, а на территории баз отдыха стоят "Грады", - добавили в Запорожской областной военной администрации.
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Если 1-я или 2-я группа, то в 5 раз меньше.
Тут же вопрос не в том "сколько платить", а в том, что альтернативы нет. Люди просто не готовы бросить все, что наживалось годами и уехать в "никуда". Вот и пытаются продолжать свой бизнес в условиях оккупации.
Все продукты из Крыма. На укр.машине за ними не поедешь - высокий риск остаться и без продуктов и без машины. А крымские (на рос.номерах) не хотят возить в Херсон и тем более в Мелитополь. Те, кто соглашается выставляют ломовые цены за логистику. Отсюда и цены дикие.
Отакі підприємці в Мелітополі успішні - є прибутки?
Прибуток, це коли вдається не тільки "сводить конци с концамі", - "дебіт з кредитом" - але і "работать сєбє в плюс"- отримувати прибуток.
Однак ті 30% прибутку для окупанта підприємці напевно перекладують на мелітопольців ?