В магазинах Мелитополя российские продукты по космическим ценам, а оккупанты "собирают" с предпринимателей 30% прибыли

По информации Запорожской ОВА подавляющее большинство предприятий и магазинов временно оккупированного Мелитополя не работают, а продолжающие работу вынуждены следовать указаниям россиян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram Запорожской ОВА.

"Жители Мелитополя сообщают, что большинство магазинов и предприятий в городе не работают. В тех магазинах, которые продолжают свою работу, продукты российские, а цены космические. Особенно тяжелая ситуация с продуктами в окрестных селах. Гуманитарной помощи практически нет", - говорится в сообщении.

В ОВА отмечают, что предприятия Мелитополя вынуждены отдавать 30% прибыли оккупантам, в противном случае их закрывают.

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"Мелитопольцы находятся в постоянном стрессе, на улицах пусто. Базы отдыха, расположенные в Кирилловке, в этом году не будут работать. На берегу моря много мин, а на территории баз отдыха стоят "Грады", - добавили в Запорожской областной военной администрации.