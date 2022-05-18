РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9199 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
6 105 41

Защитники Мариуполя сорвали планы РФ быстро взять город и нанесли значительные потери оккупантам, - разведка Великобритании

азовсталь

Украинские силы, более 10 недель находившиеся в окруженном Мариуполе, нанесли большие потери российским захватчикам во время обороны города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Великобритании в Твиттере.

"Несмотря на то, что российские силы окружали Мариуполь более десяти недель, стойкое сопротивление украинцев отсрочило получение россиянами полного контроля над городом. Это сорвало их ранние попытки захватить ключевой город и нанесло большие человеческие потери в российских войсках", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что, пытаясь преодолеть украинское сопротивление, Россия в значительной степени использовала "вспомогательный персонал", в который входили несколько тысяч "кадыровцев", которые были сосредоточены преимущественно на Мариупольском и Луганском направлениях.

"Боевое развертывание такого разнородного персонала демонстрирует значительные проблемы России с ее ресурсами в Украине и, вероятно, способствует разъединению командования, что продолжает препятствовать проведению операций Россией", - отметили в ведомстве.

Читайте: В ближайшие недели российские оккупанты усилят массированные артудары, - разведка Великобритании

армия РФ (19910) Великобритания (5046) Мариуполь (5737) разведка (4205)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+26
Таня Чорновол, що воює , отримує повістки в суд. А в цей час її розрахунок зі Стугни мінусує черговий десяток російської техніки. Щось не так у нашій Україні… P.S. Повістка в суд за справу Майдану 2014 року.
показать весь комментарий
18.05.2022 09:17 Ответить
+14
такими темпами недалек тот день, когда она получит повестку за уничтожение расейского военного имущества в 2022г
показать весь комментарий
18.05.2022 09:20 Ответить
+13
Ну все. Відмазка у про@бавших вторгнення з Криму шикарна. Адже ціле Міністерство оборони Великобританії цитує методичку з ОП.
показать весь комментарий
18.05.2022 09:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну все. Відмазка у про@бавших вторгнення з Криму шикарна. Адже ціле Міністерство оборони Великобританії цитує методичку з ОП.
показать весь комментарий
18.05.2022 09:16 Ответить
Та куди якійсь там британській розвідці до місцевих диванних зрадофілів
показать весь комментарий
18.05.2022 09:48 Ответить
ти -кацапський прихвостень а ну закрий пащеку нікчема.Оце і біда україни що таке бидло брехливе як ти і вважає і інших за бидло ..герой херов.от через таких грязних експертів і біда в україні
показать весь комментарий
18.05.2022 10:03 Ответить
Ти так смішно квокчеш, продовжуй
показать весь комментарий
18.05.2022 11:26 Ответить
Таня Чорновол, що воює , отримує повістки в суд. А в цей час її розрахунок зі Стугни мінусує черговий десяток російської техніки. Щось не так у нашій Україні… P.S. Повістка в суд за справу Майдану 2014 року.
показать весь комментарий
18.05.2022 09:17 Ответить
такими темпами недалек тот день, когда она получит повестку за уничтожение расейского военного имущества в 2022г
показать весь комментарий
18.05.2022 09:20 Ответить
Такі, як Тетяна, не дають підкацапникам при владі лягти під ху*ла.
показать весь комментарий
18.05.2022 09:21 Ответить
ЗЕ ************. Невже не ясно?
показать весь комментарий
18.05.2022 09:24 Ответить
Повістка в суд Татьяні Чорновіл ще раз підкреслює, що до влади прийшли "регіонали", слуги Януковича, надівши тимчасово зелену одежу. Ті, що боролися з Майданом, продовжують переслідувати майданівців в догоду ворогу, це такі як татаров, демченко, подоляк,портнов,єлдак, виключно всі призначенці ДБР, керівниками якого призначили бувшого адвоката Януковича, якого звинувачували в розстрілі Майдану. А загаджувати мізки дітям і молоді в школах призначили міністром праву руку табачника - шкарлета. Бачите, як патріот Володя окружив себе патріотами даумбаса. Скажи хто твої друзяки, я скажу хто ти. А прикидатися своїм і на відосіках говорити ніби праваильні речі перекреслює реальність, його дії.
показать весь комментарий
18.05.2022 09:34 Ответить
То нехай приїздить під суд зі стугною, натяк буде дуже наглядовий.
Хочу, якщо з тієї стугни поцілити в татарова - справа закриється миттєво.
показать весь комментарий
18.05.2022 09:37 Ответить
Тане щось а вибір 73 - ма телевізору головного мозку.Як хтось цього ще не розуміє?
показать весь комментарий
18.05.2022 09:45 Ответить
Суддя з прокуром хочуть, щоб вона разом зі Стугною і побратимами прийщла?
показать весь комментарий
18.05.2022 09:51 Ответить
можливо і чорновол зараз герой.....а як бути з тою чорновол яка з пашинським деребанила військовий бюджет? в 14-15 рік розкрадання яценюков -пашинськім -і компанією 400млрд рефінансу призвело до зростання курсу з 12 до 30 ? вот за це потрібно цю мерзоту притягти.а те що вона зараз герой це інше.
показать весь комментарий
18.05.2022 10:10 Ответить
Обвалив гривню не Пашинський , а приятелька президента в Нацбанку.(Гонтарева)
показать весь комментарий
18.05.2022 10:27 Ответить
показать весь комментарий
18.05.2022 09:19 Ответить
Будемо вдячні розвідці Британії за докладний аналіз що призвело до повного оточення Маріуполя....
показать весь комментарий
18.05.2022 09:20 Ответить
Люська вже проаналізувала. Одним словом. Нецензурним. Розвідці Британії добавити нічого.
показать весь комментарий
18.05.2022 09:24 Ответить
Людська під грім війни 300 брендів відкрила. Це гроші,цікаво звідки. Могли б просто викупити захисників Маріуполя, хоча б поранених. Кримських татар же викуповують
показать весь комментарий
18.05.2022 10:10 Ответить
Про це казав і Білецький на РАНДЕВУ у Я.Соколової.
показать весь комментарий
18.05.2022 09:26 Ответить
показать весь комментарий
18.05.2022 09:22 Ответить
Я теж колись палив Ватру.
показать весь комментарий
18.05.2022 09:35 Ответить
Розвідка Британії не робила розрахунків - скількі славні парні протримаються за тих самих умов?
показать весь комментарий
18.05.2022 09:23 Ответить
Захисники Маріуполя зробили все, щоб захистити Україну від жахливої орди, залишили свої сім'ї, дітей і зробили все можливе і неможливе, затримавши біля себе десятки тисяч терористів, яким не дозволити йти і нищити інші міста....,а влада їх просто зрадила, влада ще і примудрилася заробити собі девіденти, що мол все контролювали... Брехуни і сцикуни, залишили один на один з ворогом, як колись спецпризначенця Журавля і навіть при здачі їх в полон ворогу повідомило кожне "зелене", що проведо спецоперацію по евакуації і головне ні сорому і совесті. Що московити виторгують за наших Героїв можна тільки здогадатися. Таким чином Володя може здати частину територій і сказати, бачите, я зберіг життя, але потрібно сходитися посередині. Або скаже, що територіями не торгує і виправдє свою зраду. Таке воно, звикло перекладати свою відповідальнісить на інших.
показать весь комментарий
18.05.2022 09:27 Ответить
А кто на него взвалил ту ответственность? Пока нарид не признаёт свои ошибки ещё со времён Кравчука, жизни в стране не будет, сплошная ложь, коррупция, кумовство и как результат, бомбы на голову.
показать весь комментарий
18.05.2022 09:48 Ответить
але його на шнурку ніхто не тянув.сам пішов...хіба може бородата бабушка підштовхувала....
показать весь комментарий
18.05.2022 10:14 Ответить
Ніхто на нього нічого не валив і копняками в крісло не заганяв. Він сам вирішив балотуватись одягнувши маску Голобородька.
показать весь комментарий
18.05.2022 10:18 Ответить
Героїзм одних це пройоб інших.
показать весь комментарий
18.05.2022 09:28 Ответить
Теперь ,задача ,как вернуть их обратно, нужно сделать москалям, такое предложение от которого, они не смогут отказаться . Самое лучшее наловить кадыровцев
показать весь комментарий
18.05.2022 09:30 Ответить
Кадирівці їм до фєні. ***** хоче показати пабєду над "нацистами", як вони предстануть перед Басманним судом.
показать весь комментарий
18.05.2022 09:38 Ответить
там всё под контролем
показать весь комментарий
18.05.2022 09:31 Ответить
Позор ЗЕвладе за здачу кацапам Азовцев
показать весь комментарий
18.05.2022 09:44 Ответить
Ваша пропозиція? Краще було б, щоб захисники Маріуполя залишились назавжди під руїнами?
показать весь комментарий
18.05.2022 09:50 Ответить
позиція була - надати маріупольцям-азовцям допомогу протягом 2 місяців, а не розповідати нам по телевізору за допомогою Люсі-Арестовича, що ми нічого зробити не можемо, і допомогти Азовцям, ну ось ніяк не можемо. *****. Хто хоче шукає можливість, хто не хоче - вигадує причини.
показать весь комментарий
18.05.2022 10:33 Ответить
позиція була - надати маріупольцям-азовцям допомогу протягом 2 місяців, а не розповідати нам по телевізору за допомогою Люсі-Арестовича, що ми нічого зробити не можемо, і допомогти Азовцям, ну ось ніяк не можемо. Щуко. Хто хоче шукає можливість, хто не хоче - вигадує причини.
показать весь комментарий
18.05.2022 10:35 Ответить
Вам ответили. А я спрошу. Почему всех Азовцев отправили к кацапам? Почему наша сторона не говорит сколько Азовцев на самом деле отправили к кацапам? Кто, кроме кацапов, контролирует транспортировку и размещение Азовцев? Куда именно их направили? Всё, что мы знаем, мы знаем со слов кацапов
показать весь комментарий
18.05.2022 12:00 Ответить
По данних ЗСУ, Азовсталь наразі обстрілюють, про яку "евакуацію "можна говорити.
показать весь комментарий
18.05.2022 10:12 Ответить
може там зараз кадирівці роліки у тік-ток знімають..
показать весь комментарий
18.05.2022 10:36 Ответить
Анатолий Финский a079c1dc ,Ні краще було б , щоб ЗСУ підійшли на відстан 70км та допомогли артилерією
показать весь комментарий
18.05.2022 10:26 Ответить
Поставити артилерію в голому степу? До такого навіть рашисти не завжди додумуються.
показать весь комментарий
18.05.2022 11:00 Ответить
Да як завжди, робимо проблеми, а потім їх героїчно, здолаєм наприклад розмінування Ченгара залишені мост та тощо.
показать весь комментарий
18.05.2022 10:34 Ответить
 
 