Защитники Мариуполя сорвали планы РФ быстро взять город и нанесли значительные потери оккупантам, - разведка Великобритании
Украинские силы, более 10 недель находившиеся в окруженном Мариуполе, нанесли большие потери российским захватчикам во время обороны города.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Великобритании в Твиттере.
"Несмотря на то, что российские силы окружали Мариуполь более десяти недель, стойкое сопротивление украинцев отсрочило получение россиянами полного контроля над городом. Это сорвало их ранние попытки захватить ключевой город и нанесло большие человеческие потери в российских войсках", - заявили в ведомстве.
Отмечается, что, пытаясь преодолеть украинское сопротивление, Россия в значительной степени использовала "вспомогательный персонал", в который входили несколько тысяч "кадыровцев", которые были сосредоточены преимущественно на Мариупольском и Луганском направлениях.
"Боевое развертывание такого разнородного персонала демонстрирует значительные проблемы России с ее ресурсами в Украине и, вероятно, способствует разъединению командования, что продолжает препятствовать проведению операций Россией", - отметили в ведомстве.
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