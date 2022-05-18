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Новости Война
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Враг готовится к фронтальным боям на Запорожском направлении, а украинские защитники овладели американскими пулеметами М240.

кулемет

Продолжаются восемьдесят четвертые сутки героического сопротивления украинской нации российскому военному вторжению. В Запорожском направлении существенных изменений не произошло.

Об этом сообщают в Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Российские военные создают стационарные позиции – опорники – все больше напоминающее линию фронта с окопами. Таким образом, враг готовится к фронтальным боям. Противник сосредоточен на содержании ранее занятых рубежей, ведении разведки и пополнении запасов провизии и амуниции. Российские захватчики продолжают наносить ракетные удары по военным и гражданским объектам по всей территории Украины. На Новопавловском и Запорожском направлениях враг усиливает группировку войск для проведения наступления на линии Пологи – Орехов", - говорится в сообщении.

Согласно информационным сводам ГСЧС Украины в Запорожской области, в результате вражеского обстрела в селе Преображенка Пологовского района горела крыша жилого дома и хозяйственное сооружение, а в Орехове огнем были охвачены два хозяйственных сооружения. Пиротехники ГСЧС изъяли и обезвредили 27 кумулятивно-осколочных боевых элементов современного производства, а также гранату Ф1 времен Второй мировой войны за селом Новояковлевка Запорожского района. За селом Таврическое в поле было уничтожено три реактивных снаряда "Ураган" и 2 кассетные боеприпасы. В селе Ясная Поляна Запорожского района группой разминирования обезврежены реактивный снаряд 220 мм и реактивный снаряд 300 мм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На территории области враг осуществляет инженерные и фортификационные работы по переходу к обороне, - Запорожская ОВА

В Запорожской бригаде териториальной обороны были проведены учения по применению американских пулеметов М240 в подразделениях.

"Пулемет показал себя очень удобным, точным оружием, пули попадают именно туда, куда задумал воин. Спасибо странам-партнерам за поддержку", - добавили в ОВА.

обстрел (28254) Запорожская область (3256) ленд-лиз (38)


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Топ комментарии
+10
УКРАИНА НЕЗАВИСИМАЯ И СУВЕРЕННОЕ ГОСУДАРСТВО. НЕ ОДИН МЕТР НЕ ОТОЙДЕТ НИКОМУ.
КРЫМ И ДОНБАСС ЭТО УКРАИНА. ТЕРРИТОРИЯ УКРАИНЫ КОТОРАЯ БЫЛА ПОСЛЕ РАСПАДА СОЮЗА БУДЕТ ВСЯ УКРАИНСКОЙ. И НИКАКИХ ДРУГИХ ВАРИАНТОВ. УКРАИНА ЕДИНА ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! СЛАВА ВСУ!
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18.05.2022 09:56 Ответить
+6
Про "фронтальні бої" та "кулемети" в одній темі, це натяк на тактику війни Жукова?
Коли Совок гнав сотні тисяч "солдат" на кулемети...
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18.05.2022 09:37 Ответить
+4
це треба розуміти що чорні пластікові мішки вже привезли?
чи канави для погребіння вже викопали?
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18.05.2022 09:31 Ответить
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це треба розуміти що чорні пластікові мішки вже привезли?
чи канави для погребіння вже викопали?
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18.05.2022 09:31 Ответить
З мішками будуть проблеми - у Бердську згорів хімзавод з виробництва упаковки.
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18.05.2022 09:56 Ответить
Про "фронтальні бої" та "кулемети" в одній темі, це натяк на тактику війни Жукова?
Коли Совок гнав сотні тисяч "солдат" на кулемети...
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18.05.2022 09:37 Ответить
Як можна спаскудити МГ - це знають тільки американці
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18.05.2022 09:38 Ответить
Кулемет M240 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. M240 machine gun) - американський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82 єдиний кулемет , модифікація https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D1%8F бельгійського кулемету FN-MAG, який в свою чергу створений на основі американської автоматичної гвинтівки Браунінг M1918, шляхом модифікації її патронника під стрічкову подачу патронів. Від німецького кулемету MG 42 система стрічкового живлення.
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18.05.2022 10:04 Ответить
При чому тут американці?Кулемет бельгійський.
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18.05.2022 10:32 Ответить
Та ладно, я не спеціаліст. Мені казали, що М60 - то є недобра копія, і подумав, що ото є продовження
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18.05.2022 10:44 Ответить
*та я не специалист*,*мне сказали*,* я думал* ,так завали своё .....рот и не хрюкай, э грейт спешиалист ин ол эриас
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18.05.2022 10:58 Ответить
так само як ПМ це Вальтер ...
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18.05.2022 10:44 Ответить
"Вы что не понимаете, что договорняк о сдаче территорий уже у пуйла на столе?" Нет, не понимаем, факты где..
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18.05.2022 10:08 Ответить
Нічого він уже не здасть. Не у його повноваженні.
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18.05.2022 09:50 Ответить
И я смотрю, засланный казачок какой-то, продающий за 18 руб свою совесть. Большинство совков такие..
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18.05.2022 10:17 Ответить
УКРАИНА НЕЗАВИСИМАЯ И СУВЕРЕННОЕ ГОСУДАРСТВО. НЕ ОДИН МЕТР НЕ ОТОЙДЕТ НИКОМУ.
КРЫМ И ДОНБАСС ЭТО УКРАИНА. ТЕРРИТОРИЯ УКРАИНЫ КОТОРАЯ БЫЛА ПОСЛЕ РАСПАДА СОЮЗА БУДЕТ ВСЯ УКРАИНСКОЙ. И НИКАКИХ ДРУГИХ ВАРИАНТОВ. УКРАИНА ЕДИНА ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! СЛАВА ВСУ!
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18.05.2022 09:56 Ответить
рукожопі рашисти зуміли захопити 2/3 моєї рідної Запорізької області. дуже сподіваюся на наше ЗСУ. хлопці вся надія тільки на вас .вибивайте їх на **** уй звідусіль.
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18.05.2022 10:04 Ответить
M240 Bravo Vs AR500 and plate carrier

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18.05.2022 10:05 Ответить
овладели всё таки....))))
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18.05.2022 10:25 Ответить
Ага, це ж тероборона, вважаєте що ***** би опанував?
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18.05.2022 11:09 Ответить
Надеюсь, это не весь ленд-лиз?
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18.05.2022 11:22 Ответить
 
 