Враг готовится к фронтальным боям на Запорожском направлении, а украинские защитники овладели американскими пулеметами М240.

Продолжаются восемьдесят четвертые сутки героического сопротивления украинской нации российскому военному вторжению. В Запорожском направлении существенных изменений не произошло.

Об этом сообщают в Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Российские военные создают стационарные позиции – опорники – все больше напоминающее линию фронта с окопами. Таким образом, враг готовится к фронтальным боям. Противник сосредоточен на содержании ранее занятых рубежей, ведении разведки и пополнении запасов провизии и амуниции. Российские захватчики продолжают наносить ракетные удары по военным и гражданским объектам по всей территории Украины. На Новопавловском и Запорожском направлениях враг усиливает группировку войск для проведения наступления на линии Пологи – Орехов", - говорится в сообщении.

Согласно информационным сводам ГСЧС Украины в Запорожской области, в результате вражеского обстрела в селе Преображенка Пологовского района горела крыша жилого дома и хозяйственное сооружение, а в Орехове огнем были охвачены два хозяйственных сооружения. Пиротехники ГСЧС изъяли и обезвредили 27 кумулятивно-осколочных боевых элементов современного производства, а также гранату Ф1 времен Второй мировой войны за селом Новояковлевка Запорожского района. За селом Таврическое в поле было уничтожено три реактивных снаряда "Ураган" и 2 кассетные боеприпасы. В селе Ясная Поляна Запорожского района группой разминирования обезврежены реактивный снаряд 220 мм и реактивный снаряд 300 мм.

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В Запорожской бригаде териториальной обороны были проведены учения по применению американских пулеметов М240 в подразделениях.

"Пулемет показал себя очень удобным, точным оружием, пули попадают именно туда, куда задумал воин. Спасибо странам-партнерам за поддержку", - добавили в ОВА.