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Новости Война
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Турция хочет осуждения всех курдских организаций и снятия ограничений на продажу вооружений за согласие на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, - Bloomberg

нато,швеція,фінляндія

В обмен на согласие на вступление в НАТО Финляндии и Швеции Турция хочет осуждения ими всех курдских организаций и снятия ограничений на продажу вооружений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом, ссылаясь на анонимные разговоры с тремя высокопоставленными турецкими чиновниками, пишет Bloomberg.

В частности, Анкара настаивает на том, чтобы любые новые кандидаты в членство в НАТО признали ее обеспокоенность курдскими вооруженными формированиями - как внутри Турции, так и в Сирии и Ираке.

Дело в том, что хотя члены НАТО признают террористами Рабочей партии Курдистана, отношение к их сирийскому отделению YPG совсем другое – некоторые даже предоставляли им оружие для борьбы против Исламского государства.

Именно поэтому Турция требует от Швеции и Финляндии публично осудить не только Рабочую партию Курдистана, но и другие курдские организации.

Также Турция хочет, чтобы Швеция и Финляндия отменили ограничения на продажу вооружений, которые они наложили в 2019 году в ответ на вторжение в Сирию.

Также читайте: Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО

Как отмечается, хотя объемы торговли оружием между Турцией и Финляндией и Швецией незначительны, для Анкары это важно, чтобы требовать снятия подобных ограничений со стороны США.

В частности, Турция надеется вернуться к соглашению с США о закупке истребителей F-35, от участия в котором его запретили после того, как он купил у России системы противоракетной обороны С-400.

НАТО (10179) оружие (10288) Турция (3508) Финляндия (991) членство в НАТО (1548) Швеция (1020) курды (44)


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Топ комментарии
+13
От плохого Шольца в подарок:

В Україну надійшло 2450 одноразових ручних протитанкових гранатометів RGW-90, 1600 протитанкових мін спрямованої дії DM22 та 3000 протиднищевих мін DM31

Шо там хорошая Турция в подарок прислала ?
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18.05.2022 10:06 Ответить
+13
Летние курорты для рашистов и специальный самолёт выделила для перевозки рашистких жоп на курорты турции.
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18.05.2022 10:08 Ответить
+12
Если бы Турция вовремя не закрыла Босфор, не пустив огромную группировку кораблей рф, югу Украины было бы очень больно, я, как житель юга, возможно и не попал под оккупацию и еще жив благодаря этому решению.
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18.05.2022 10:15 Ответить
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І що ця зброя з'явитися може у орків? На двух стільцях не всидіти, один тарган уже попробував. Вето повинно бути обгрунтовано і доведено.
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18.05.2022 10:02 Ответить
Хто чуй,фейк чи ні,про наказ ермака не використовувати байрактарі?
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18.05.2022 10:04 Ответить
А Єрмак може видавати накази?
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18.05.2022 10:13 Ответить
три роки видає накази і представляє Україну на міжнародному рівні ! ти де був на станції Вернадцького ?
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18.05.2022 10:24 Ответить
не тільки віддавати накази, а й поступово продавати країну по чіткому пуцінському плану
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18.05.2022 10:57 Ответить
От плохого Шольца в подарок:

В Україну надійшло 2450 одноразових ручних протитанкових гранатометів RGW-90, 1600 протитанкових мін спрямованої дії DM22 та 3000 протиднищевих мін DM31

Шо там хорошая Турция в подарок прислала ?
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18.05.2022 10:06 Ответить
Летние курорты для рашистов и специальный самолёт выделила для перевозки рашистких жоп на курорты турции.
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18.05.2022 10:08 Ответить
Не бачу нічого поганого в тому, що гроші будуть перетікати з москальської економіки у турецьку в обмін на політати на літачку й повалятися на пляжі.
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18.05.2022 10:21 Ответить
Плохое в этом есть - они должны чувствовать себя тем, кто они есть - мировыми изгоями, а не шастать по курортам.
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18.05.2022 12:04 Ответить
що зробила Туреччина? Приготувала спеціальний літак для перевезення російських жоп на літні курорти Туреччини.
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18.05.2022 10:09 Ответить
Если бы Турция вовремя не закрыла Босфор, не пустив огромную группировку кораблей рф, югу Украины было бы очень больно, я, как житель юга, возможно и не попал под оккупацию и еще жив благодаря этому решению.
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18.05.2022 10:15 Ответить
закрив коли кацапи вже назбирали флот .
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18.05.2022 10:27 Ответить
Не повністю. Наприклад - Туреччина не пустила у Чорне море 2 кацапські ракетні крейсери - сістершипи потопленої Москви - що суттєво ускладнило для РФ організацію ППО після втоплення Москви.
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18.05.2022 10:33 Ответить
зате турки спасали моряків москви , а евакуації з Маріуполя не зробили .
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18.05.2022 10:56 Ответить
Евакуація з Маріуполя це піар Ердогана, чи ви гадаєте, що піар це винахід одного Зелі ?
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18.05.2022 11:41 Ответить
"Під час війни, в якій вона не бере участь, протоки повинні бути закриті для проходу військових суден будь-якої воюючої держави."
Не треба тут з турків "спасітєлєй" робити. Якщо б вони не закрили протоку ,то їх би отсакціонували б так,що орки б тільки хрестилися та молилися що слава Богу не їх.
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18.05.2022 10:30 Ответить
Туреччина все одно не змогла би порушити договор Монтре
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18.05.2022 11:43 Ответить
Чи Свята ЗЕмля...
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18.05.2022 10:46 Ответить
Я про це писала , турки хочуть зброю з Швецii. I щоб усiх курдiв вiддали до турецькоi в'язницi. Так не буде.
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18.05.2022 10:06 Ответить
Торг починається з більшого. Торгуватись турки *******
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18.05.2022 11:07 Ответить
я не удивлюсь если финны и шведы от страха перед русскими сдадут курдов за 5 минут
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18.05.2022 23:17 Ответить
ХХІ ст. - може ліпше надати самостійність курдам - компактно проживають 25 млн. на території декількох країн і Туреччини в т.ч., хай Ердоган покаже, чим він відрізняється від путлєра і перестане курдів примушувати до покори
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18.05.2022 10:10 Ответить
Ердоган від лідера курдів відрізняється тим що не називає Україну лялькою заходу
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18.05.2022 11:06 Ответить
Почитайте історію та як воно починалось все і чому курди воюють .Дуже ситуація нагадує ДНР та лнр .Хтось так хотів заварити кашу в 1977 році.Та чомусь курди тільки воюють в Турції і відокремлюватись хотіли від Турції а в них ще є курдістан в Ірані та Іраку та в Сіріі якщо я не помиляюсь. Т
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18.05.2022 14:37 Ответить
Восток - дєло тонкоє, торгуются. Им насрать - кто кого из нєвєрних больше убьєт
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18.05.2022 10:12 Ответить
Хто про що,а вшивий про баню.
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18.05.2022 10:14 Ответить
Вони хочуть і з орками зброєю торгувати і в цей час купувати у США та інших країн новітні технології. Безпринципні тварі.
І не треба розказувати мені про Байрактар,спочатку дізнайтесь хто їх нам продавав і коли востаннє, а потім своїми ПадалЬяковськими пальчиками пишіть який ердогандон молодець.
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18.05.2022 10:18 Ответить
Если война в Турции начнётся с курдами (сепарами)-то Украина как Турции помогать будет?
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18.05.2022 10:19 Ответить
У них там война и не заканчивается. И это не агрессия другого государства - никакая помощь Турции не нужна.
И да, согласно уставу ООН курды имеют право на самоопределение, ибо являются коренным народом без государства.
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18.05.2022 10:38 Ответить
Прикол в тому що більшість курдів живе в Туреччині і не жаліється.
А лідер Робітничої Курдської Партії яка виступає за незалежрість в інтерв'ю казав що Україна - це фейкова держава під управлінням США.
Курдська партія ця- маоісти, і годуються рашкою ще з часів совка
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18.05.2022 11:05 Ответить
К сожалению диктатору Эрдогану значительно ближе к Пуйлу, разрешение на провоз украденной украинской пшеницы через босфор, своз кацапских туристов к себе на отдых и многое другое этому подтверждеине
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18.05.2022 10:23 Ответить
Турцию нужно исключать от НАТО. Рано или поздно это всё равно придётся делать. Всё что сейчас происходит, это взращивание идеологического врага. Но лучше уже, чем когда будет поздно. Ну не вписываются они со своей диктатурой и Исламом в Западный мир и его ценности.
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18.05.2022 10:25 Ответить
як з язика зняв, я так завжди казав, що ще помилка, їх треба вже давнол виганяти, але треба сильно посилити Італію і Грецію військами і ПВО, щоб була стінка від азіатів арабів і бабізян африки
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18.05.2022 10:30 Ответить
Лідер Робітничої Курдської Партії в інтерв'ю казав що Україна - це фейкова держава під управлінням США.
Курдська партія ця- маоісти, і годуються рашкою ще з часів совка
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18.05.2022 11:03 Ответить
Может тебя ублюдок, исключить из списка живых?!
Чем тебе Турция не устраивает жертва инцеста?
Туркам насрать на твои западные ценности. Где они? Три месяца, орки утюжат и истребляют украинцев. Твой запад шлёт старьё. Почему не устроит бесполётную зону над Украиной?
Свино-собака! Чем тебя не устраивает ИСЛАМ???
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18.05.2022 12:59 Ответить
Да не напрягайтесь вы так,как США скажут,так и будет,надо будет и Германию иключат.
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18.05.2022 16:11 Ответить
Знаменитий Салах ад-Дін (Саладін), який відвоював Єрусалим у хрестоносців, був курдом за національністю.
Прославився також благородством і гуманністю. Він дозволив усім бажаючим жителям оточеного Єрусалиму, а також самим хрестоносцям вийти з міста, сплативши при цьому певну суму.
Хрестоносці свого часу, коли захоплювали Єрусалим, влаштували там криваву різанину.

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18.05.2022 10:27 Ответить
Засудити всі курдські організації на якій підставі? Курди - це такий народ, який не має право на якісь організації, чи як?
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18.05.2022 10:30 Ответить
Пусть Ердоган вопрос о курдах решает с основным спонсором
решает в Москве. А Курдистан расположен в четырёх странах .
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18.05.2022 10:37 Ответить
Лідер Робітничої Курдської Партії в інтерв'ю казав що Україна - це фейкова держава під управлінням США.
Курдська партія ця- маоісти, і годуються рашкою ще з часів совка
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18.05.2022 11:00 Ответить
А кто именно это сказал и когда?
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18.05.2022 15:09 Ответить
так туреччина сама порушувала правила нато купуючи зброю у параши
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18.05.2022 12:04 Ответить
Диктатор артачиться...
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18.05.2022 12:47 Ответить
Вимоги суто щоб туркло могло понтонутися серед свого лекторального бидла. ******** зброї диктатору не бачити як власних вух
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18.05.2022 14:46 Ответить
Это очередной позор для НАТО.Вместо того чтобы оценивать кандидата на вступление по военным критериям к нему начинают предявлять политические и финансовые претензии,а по сути это обычный шантаж.
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18.05.2022 15:07 Ответить
 
 