Турция хочет осуждения всех курдских организаций и снятия ограничений на продажу вооружений за согласие на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, - Bloomberg
В обмен на согласие на вступление в НАТО Финляндии и Швеции Турция хочет осуждения ими всех курдских организаций и снятия ограничений на продажу вооружений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом, ссылаясь на анонимные разговоры с тремя высокопоставленными турецкими чиновниками, пишет Bloomberg.
В частности, Анкара настаивает на том, чтобы любые новые кандидаты в членство в НАТО признали ее обеспокоенность курдскими вооруженными формированиями - как внутри Турции, так и в Сирии и Ираке.
Дело в том, что хотя члены НАТО признают террористами Рабочей партии Курдистана, отношение к их сирийскому отделению YPG совсем другое – некоторые даже предоставляли им оружие для борьбы против Исламского государства.
Именно поэтому Турция требует от Швеции и Финляндии публично осудить не только Рабочую партию Курдистана, но и другие курдские организации.
Также Турция хочет, чтобы Швеция и Финляндия отменили ограничения на продажу вооружений, которые они наложили в 2019 году в ответ на вторжение в Сирию.
Как отмечается, хотя объемы торговли оружием между Турцией и Финляндией и Швецией незначительны, для Анкары это важно, чтобы требовать снятия подобных ограничений со стороны США.
В частности, Турция надеется вернуться к соглашению с США о закупке истребителей F-35, от участия в котором его запретили после того, как он купил у России системы противоракетной обороны С-400.
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В Україну надійшло 2450 одноразових ручних протитанкових гранатометів RGW-90, 1600 протитанкових мін спрямованої дії DM22 та 3000 протиднищевих мін DM31
Шо там хорошая Турция в подарок прислала ?
Не треба тут з турків "спасітєлєй" робити. Якщо б вони не закрили протоку ,то їх би отсакціонували б так,що орки б тільки хрестилися та молилися що слава Богу не їх.
І не треба розказувати мені про Байрактар,спочатку дізнайтесь хто їх нам продавав і коли востаннє, а потім своїми ПадалЬяковськими пальчиками пишіть який ердогандон молодець.
И да, согласно уставу ООН курды имеют право на самоопределение, ибо являются коренным народом без государства.
А лідер Робітничої Курдської Партії яка виступає за незалежрість в інтерв'ю казав що Україна - це фейкова держава під управлінням США.
Курдська партія ця- маоісти, і годуються рашкою ще з часів совка
Курдська партія ця- маоісти, і годуються рашкою ще з часів совка
Чем тебе Турция не устраивает жертва инцеста?
Туркам насрать на твои западные ценности. Где они? Три месяца, орки утюжат и истребляют украинцев. Твой запад шлёт старьё. Почему не устроит бесполётную зону над Украиной?
Свино-собака! Чем тебя не устраивает ИСЛАМ???
Прославився також благородством і гуманністю. Він дозволив усім бажаючим жителям оточеного Єрусалиму, а також самим хрестоносцям вийти з міста, сплативши при цьому певну суму.
Хрестоносці свого часу, коли захоплювали Єрусалим, влаштували там криваву різанину.
решает в Москве. А Курдистан расположен в четырёх странах .
Курдська партія ця- маоісти, і годуються рашкою ще з часів совка