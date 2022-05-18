Польша и страны Балтии просят НАТО усилить присутствие. Италия и Франция против, - The Washington Post

Страны НАТО по-разному смотрят на усиление Восточной Европы из-за агрессии РФ. Страны Балтии и Польша просят значительно расширить военное присутствие, а другие, в частности, Франция и Италия, скептичны относительно угроз для Альянса.

Об этом пишет The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Развертывание дополнительных сил было одной из тем встречи министров иностранных дел стран НАТО в выходные дни в Берлине. Переговоры по этому вопросу согласились продлить до саммита в Мадриде.

Страны Балтии и Польша просят значительно расширить военное присутствие НАТО на их территории и создать новые возможности, такие как противовоздушная оборона, что может осложнить вторжение России.

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Другие политики, в том числе из Франции и Италии, выражают скептицизм по поводу того, что хаотические силы российского вторжения представляют угрозу территории НАТО в ближайшее время.

Первоначальное решение должно быть принято до конца июня, когда лидеры НАТО встретятся на саммите в Мадриде. Ожидается, что на этом собрании они также дадут первоначальное одобрение заявок Финляндии и Швеции на членство, если Турция откажется от своих возражений.

Именно расширение значительно увеличило бы военный потенциал НАТО в восточной части альянса.

В общем предложении балтийских государств Литвы, Латвии и Эстонии, которое видел The Washington Post, сказано: "Невозможно исключить прямую военную агрессию России против союзников по НАТО. Россия может быстро сгруппировать военные силы против восточной границы НАТО и противостоять Альянсу короткой войной как совершенным фактом".

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В документе предлагается как можно быстрее направить в каждую страну, находящуюся под угрозой, военный контингент численностью около 20 000 военнослужащих.

Другие страны более осторожно относятся к новым обязательствам в Восточной Европе, опасаясь больших развертываний, которые были бы дорогими и отвлекали бы войска из других районов.

Лидеры Восточной Европы говорят, что выбор приглушенного ответа был бы стратегической ошибкой типа реакции Запада на вторжение России в Грузию в 2008 году и оккупацию украинского Крыма в 2014 году. Восточноевропейские чиновники говорят, что это был сигнал президенту России Владимиру Путину, что ему может сойти с рук нападение на своих соседей.

Страны Восточной Европы настаивают, чтобы НАТО официально отказалось от Основополагающего акта Россия-НАТО, соглашения 1997 года, которое ограничивало постоянное размещение альянса к востоку от Германии в обмен на обязательства России поддерживать мир.

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Большинство представителей альянса соглашаются, что пакт недействителен не только из-за вторжения России в Украину, но и потому, что Кремль разместил российские войска в Беларуси, недалеко от Вильнюса, столицы Литвы.

Но некоторые чиновники в Западной Европе и Соединенных Штатах считают, что соглашение является полезным средством для будущей координации между НАТО и Россией и укрепления стабильности, а блок уже достаточно силен, чтобы удерживать Россию от нападения на НАТО.

Они также обеспокоены тем, что Североатлантический союз отвернется от других угроз, на которых он сосредоточил свое внимание в последние годы, включая терроризм и нелегальную миграцию через Средиземное море, что является предметом более острого беспокойства для стран, находящихся далеко от России, но близких к Северной Африке – таких, как Испания и Италия.

"Мы не видим, что война в Украине – это то, что должно обратить внимание только на защиту и сдерживание России", – сказал западноевропейский чиновник.