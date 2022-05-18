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Новости
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Польша и страны Балтии просят НАТО усилить присутствие. Италия и Франция против, - The Washington Post

нато

Страны НАТО по-разному смотрят на усиление Восточной Европы из-за агрессии РФ. Страны Балтии и Польша просят значительно расширить военное присутствие, а другие, в частности, Франция и Италия, скептичны относительно угроз для Альянса.

Об этом пишет The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Развертывание дополнительных сил было одной из тем встречи министров иностранных дел стран НАТО в выходные дни в Берлине. Переговоры по этому вопросу согласились продлить до саммита в Мадриде.

Страны Балтии и Польша просят значительно расширить военное присутствие НАТО на их территории и создать новые возможности, такие как противовоздушная оборона, что может осложнить вторжение России.

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Другие политики, в том числе из Франции и Италии, выражают скептицизм по поводу того, что хаотические силы российского вторжения представляют угрозу территории НАТО в ближайшее время.

Первоначальное решение должно быть принято до конца июня, когда лидеры НАТО встретятся на саммите в Мадриде. Ожидается, что на этом собрании они также дадут первоначальное одобрение заявок Финляндии и Швеции на членство, если Турция откажется от своих возражений.

Именно расширение значительно увеличило бы военный потенциал НАТО в восточной части альянса.

В общем предложении балтийских государств Литвы, Латвии и Эстонии, которое видел The Washington Post, сказано: "Невозможно исключить прямую военную агрессию России против союзников по НАТО. Россия может быстро сгруппировать военные силы против восточной границы НАТО и противостоять Альянсу короткой войной как совершенным фактом".

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В документе предлагается как можно быстрее направить в каждую страну, находящуюся под угрозой, военный контингент численностью около 20 000 военнослужащих.

Другие страны более осторожно относятся к новым обязательствам в Восточной Европе, опасаясь больших развертываний, которые были бы дорогими и отвлекали бы войска из других районов.

Лидеры Восточной Европы говорят, что выбор приглушенного ответа был бы стратегической ошибкой типа реакции Запада на вторжение России в Грузию в 2008 году и оккупацию украинского Крыма в 2014 году. Восточноевропейские чиновники говорят, что это был сигнал президенту России Владимиру Путину, что ему может сойти с рук нападение на своих соседей.

Страны Восточной Европы настаивают, чтобы НАТО официально отказалось от Основополагающего акта Россия-НАТО, соглашения 1997 года, которое ограничивало постоянное размещение альянса к востоку от Германии в обмен на обязательства России поддерживать мир.

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Большинство представителей альянса соглашаются, что пакт недействителен не только из-за вторжения России в Украину, но и потому, что Кремль разместил российские войска в Беларуси, недалеко от Вильнюса, столицы Литвы.

Но некоторые чиновники в Западной Европе и Соединенных Штатах считают, что соглашение является полезным средством для будущей координации между НАТО и Россией и укрепления стабильности, а блок уже достаточно силен, чтобы удерживать Россию от нападения на НАТО.

Они также обеспокоены тем, что Североатлантический союз отвернется от других угроз, на которых он сосредоточил свое внимание в последние годы, включая терроризм и нелегальную миграцию через Средиземное море, что является предметом более острого беспокойства для стран, находящихся далеко от России, но близких к Северной Африке – таких, как Испания и Италия.

"Мы не видим, что война в Украине – это то, что должно обратить внимание только на защиту и сдерживание России", – сказал западноевропейский чиновник.

Латвия (1357) Литва (2522) НАТО (10179) Польша (8546) россия (96455) Эстония (1466)


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Топ комментарии
+13
Італія та Франція проти посилення НАТО тому що вони розташовані далеко від Росії і сподіваються, що до них росіяни не дійдуть, якщо що. А взагалі НАТО, як єдина організація, давним-давно себе нівелювала. там Хто до лісу хто по дрова, а кто i в кущах відсидітися має намір, єдиної Організації немає.
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18.05.2022 10:14 Ответить
+9
В нас тут на ставках жаб розвелося, як у серіалі бибиси про постцивілізацію. Можемо домовитись
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18.05.2022 10:09 Ответить
+9
А тепер уявіть собі ситуацію, якби рашисти взяли Київ за три дні і Україна капітулювала. Сьогодні польща була б повністю зруйнована рашистськими калібрами, а 5-10 млн поляків вже давно були б самі біженцями у Німеччинах, Британіях, Канадах, США, поки франції та німечини проявляли озабоченність. Тому на мій погляд, це не ми маємо дякувати полякам, що вони приютили наших біженців, а поляки мають дякувати нам, що українці своєю кров'ю, своїми життями, своїм добробутом, вибороли мир для польщі у тому числі.
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18.05.2022 10:30 Ответить
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В нас тут на ставках жаб розвелося, як у серіалі бибиси про постцивілізацію. Можемо домовитись
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18.05.2022 10:09 Ответить
Італія та Франція проти посилення НАТО тому що вони розташовані далеко від Росії і сподіваються, що до них росіяни не дійдуть, якщо що. А взагалі НАТО, як єдина організація, давним-давно себе нівелювала. там Хто до лісу хто по дрова, а кто i в кущах відсидітися має намір, єдиної Організації немає.
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18.05.2022 10:14 Ответить
Мечтай, кацап
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18.05.2022 10:47 Ответить
Людина пише українською мовою, та висловлює свою думку. Ти, толком не зрозумівши про що вона пише, і навіть не помітивши, що це жінка, пишеш їй «мечтай кацап», ще й мовою ворога. Хто з вас кацап, ясно і так.
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18.05.2022 11:05 Ответить


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Реєстрація:18.05.2022
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18.05.2022 11:20 Ответить
НАТО стало колхозним собранієм, де кожен жлоб вважає себе філософом та качає права.

Має бути стратегічне командування НАТО.
Крапка! 👿
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18.05.2022 12:15 Ответить
Кацапи взагалі нікуди не дійдуть, якщо тільки рипнуться у бік НАТО.
Все у НАТО добре і з єдністю, і з військовою силою, а свинособакам залишається лише мріяти про проблеми альянсу.
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18.05.2022 14:49 Ответить
А що - Італію і Францію штурмують танки з Лівії та Тунісу? Чи алжирські бойові літаки? Італійці та французи гинуть від ракетних обстрілів нелегальних мігрантів?
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18.05.2022 10:17 Ответить
ссикливі півні і жаби, фу, ну таке воно нікчемне, думає орда їх пожаліє ахахахах, так шкода що не можна зелений коридор відкрити до західної Європи, я б задоволенням подивився як Францію Німеччину і Італію переїде танком буряти та чеченці, ПРОСТО хочу дивитись на ютубе в прямому ефірі як тувинці і буряти і даги гвалтують всіх підряд у західнй Європі
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18.05.2022 10:19 Ответить
Значить ти такий самий як ті буряти і тувинці
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18.05.2022 10:49 Ответить
Боже, яке кончене...
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18.05.2022 11:04 Ответить
Вступ до НАТО Швеції та Фінляндії,це дуже потужне посилення саме на Балтиці!!!)))
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18.05.2022 10:20 Ответить
Какие же тупые эти жабоеды и макаронники. Не видят причинно следственную связь(ну или деньги глаза застилают), что нет рашки и нет проблем. Развалить это квазигосударство исчезнут беженцы разного цвета кожи и вероисповидания, террористы тоже так как некому будет их содержать.
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18.05.2022 10:23 Ответить
не тупые, а жадные
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18.05.2022 12:12 Ответить
А тепер уявіть собі ситуацію, якби рашисти взяли Київ за три дні і Україна капітулювала. Сьогодні польща була б повністю зруйнована рашистськими калібрами, а 5-10 млн поляків вже давно були б самі біженцями у Німеччинах, Британіях, Канадах, США, поки франції та німечини проявляли озабоченність. Тому на мій погляд, це не ми маємо дякувати полякам, що вони приютили наших біженців, а поляки мають дякувати нам, що українці своєю кров'ю, своїми життями, своїм добробутом, вибороли мир для польщі у тому числі.
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18.05.2022 10:30 Ответить
ну так вже повертати жорстко не треба на поляків, поляки для нас роблять АБСОЛЮТНО ВСЕ! як і ми зараз для них! вони зараз функціонують як *частина України*, як наш надійний тил! ми разом із ними зараз в одній лодці!
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18.05.2022 10:35 Ответить
Ну ты и загнул конечно, уверен на 100% что США и Британия не допустили бы такого, да и в Польше стоит система ПРО, и армия там не такая уже слабая, еще бы посмотрели кто кого разрушил.
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18.05.2022 10:41 Ответить
У Польщі армія не гірше нашої. А за озброєнням навіть краща. Та й своє тро вони вже досить давно розгорнули подивившись на наш приклад. Тільки ми довго тягнули
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18.05.2022 10:54 Ответить
Макрон і Шольц дві проститутки-домовляються з )(уйлом про те, що Україна повинна змиритись з окупованими землями.щоб задовольнився )(уйло..А Британія і США каже--Хер Вам...Україна має повністю вигнати окупантів зі своєї землі.
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18.05.2022 11:04 Ответить
Правовой бизис НАТО и ЕС, построенный аналогично ООН с правом вето ., должен быть изменен для блага самих же организаций. Если в ЕС это еще как-то понятно, то в военной организации это неприемлемо. Единые на словах, на деле полный бардак. Надо постоянно уговаривать и торговаться с венграми, турками и французами. Без США и Британия НАТО это клуб для любителей пагаварить
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18.05.2022 11:15 Ответить
ХОЛУЇ КРЕМЛЯ ВЖЕ НЕ ХОВАЮТЬСЯ.
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18.05.2022 11:24 Ответить
Наивные итальянцы легко отделались во второй мировой войне,
не понюхав ни сапог, ни немытый член советского солдата.
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18.05.2022 12:17 Ответить
Кому нах нужен такой ЕС и такой блок НАТО?
Развалитесь хлопцы скоро, а кировать будет Киев. Только без ермака.
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18.05.2022 12:49 Ответить
просто с*ки!
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18.05.2022 23:15 Ответить
 
 