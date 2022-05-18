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Новости Агрессия России против Украины Война
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Враг нанес ракетный удар по Одесчине с акватории Черного моря, - ОК "Південь"

ракета

Враг нанес очередной ракетный удар по Одесской области с акватории Черного моря, по предварительной информации, существенных разрушений и пострадавших нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба горсовета Одессы со ссылкой на оперативное командование "Південь".

"По Одесчине нанесен очередной ракетный удар с акватории Черного моря. Враг продолжает попытки разрушения инфраструктуры и психологическое давление на мирных жителей, атакуя на рассвете населенные пункты региона. По предварительной информации, существенных разрушений и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, документирующая последствия ракетного удара.

Событие квалифицировано по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Также читайте: На Южном направлении уничтожено 130 оккупантов и 26 единиц бронетехники, взорвано 2 склада боеприпасов, - ОК "Південь"

обстрел (28254) Одесская область (3701) ракеты (3640)


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Та не словами потрібно людей заспокоїти, а ППО. Просто і зрозуміло.
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18.05.2022 10:14 Ответить
ПВО работает, лично вижу, часто.
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18.05.2022 10:17 Ответить
Когда уже будет удар по крынскому мосту? шоб крысм был в окружении!!!
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18.05.2022 10:19 Ответить
Когда у генералиссимусов яйца вырастут. Даже нефтебазе Севастопольского порта стрельнуть не желаем. Видимо, ссцым....
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18.05.2022 10:49 Ответить
Нема чим -от і всі "яйця"
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18.05.2022 11:09 Ответить
У тебя есть чем?!? Передай это в ВСУ, они ***** по мосту и ты будешь доволен! *****, как дети малые: те про деда мороза и бабая, а дураки - про 100500 ракет от ЮМЗ
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18.05.2022 12:30 Ответить
Нептун будет недоволен
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18.05.2022 10:24 Ответить
Нема приводу турбуватися :

"Російські ракетні удари кардинально нічого не змінюють", - Зеленський. ВIДЕО Джерело:
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18.05.2022 11:07 Ответить
 
 