Враг нанес ракетный удар по Одесчине с акватории Черного моря, - ОК "Південь"

Враг нанес очередной ракетный удар по Одесской области с акватории Черного моря, по предварительной информации, существенных разрушений и пострадавших нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба горсовета Одессы со ссылкой на оперативное командование "Південь".

"По Одесчине нанесен очередной ракетный удар с акватории Черного моря. Враг продолжает попытки разрушения инфраструктуры и психологическое давление на мирных жителей, атакуя на рассвете населенные пункты региона. По предварительной информации, существенных разрушений и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, документирующая последствия ракетного удара.

Событие квалифицировано по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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