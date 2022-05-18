Общие боевые потери РФ с начала войны - около 28,3 тыс. человек, 202 самолета, 167 вертолетов, 1 251 танк и 3 043 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 18 мая потери личного состава противника составляют около 28,3 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 18.05 ориентировочно составляют:

личного состава – около 28300 (+400) человек ликвидировано,

танков - 1251 (+16) ед,

боевых бронированных машин - 3043 (+34) ед,

артиллерийских систем - 586 (+8) ед,

РСЗО - 199 (+1) ед,

средства ПВО - 91 (+1) ед,

самолетов - 202 (+1) ед,

вертолетов - 167 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 441 (+5),

крылатые ракеты – 102 (+5),

корабли /катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2137 (+28) ед,

специальная техника – 43 (+0).

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"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях. Данные уточняются", - отметили в Генштабе ВСУ.