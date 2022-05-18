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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 28,3 тыс. человек, 202 самолета, 167 вертолетов, 1 251 танк и 3 043 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 18 мая потери личного состава противника составляют около 28,3 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 18.05 ориентировочно составляют:

личного состава – около 28300 (+400) человек ликвидировано,

танков - 1251 (+16) ед,

боевых бронированных машин - 3043 (+34) ед,

артиллерийских систем - 586 (+8) ед,

РСЗО - 199 (+1) ед,

средства ПВО - 91 (+1) ед,

самолетов - 202 (+1) ед,

вертолетов - 167 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 441 (+5),

крылатые ракеты – 102 (+5),

корабли /катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2137 (+28) ед,

специальная техника – 43 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 28,3 тыс. человек, 202 самолета, 167 вертолетов, 1 251 танк и 3 043 бронированных машины 01

"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях. Данные уточняются", - отметили в Генштабе ВСУ.

армия РФ (19910) Генштаб ВС (6585) россия (96455) уничтожение (7400) техника (1762) потери (4466)


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Топ комментарии
+3
класно, молодці. я читала, що парочку броньованих автомобілів навіть затрофеїли.
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18.05.2022 10:23 Ответить
+3
Цифри страшні,на жаль вони не лякають орків.
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18.05.2022 10:23 Ответить
+2
Утилізація мокшебурятських ординців триває!!!)))
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18.05.2022 10:27 Ответить
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класно, молодці. я читала, що парочку броньованих автомобілів навіть затрофеїли.
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18.05.2022 10:23 Ответить
і ще зверніть увагу на кількість знищених орків. урожайний день!
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18.05.2022 19:49 Ответить
Цифри страшні,на жаль вони не лякають орків.
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18.05.2022 10:23 Ответить
Потери мяса - не пугают. Да и далеко нам до Финляндии, которая 200 тыс намолотила.
Тут главное потери работоспособного вооружения и техники. Восстановить ее при санкциях не реально, они уже хлам 50-х годов расконсервировали.
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18.05.2022 12:11 Ответить
там не лише "м'ясо", але й найбільш боєздатні їхні з'єднання були покришені.
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18.05.2022 17:07 Ответить
а також і командири всіх рангів)))
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18.05.2022 19:48 Ответить
Ну, безпосередньо армія Фінляндії намолотила значно менше.

Тактика в них була - аналогічна нашій березневій під Києвом: нальоти, враження колон постачання, враження бойової техніки. А так як морози там були по 30-40 тієї зими і фіни реально при відступі палили більшу частину своїх хат, то совкова армія здебільшого просто перемерзла, а не була вражена зі зброї.
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18.05.2022 18:06 Ответить
реальні цифри ще страшніші
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18.05.2022 17:03 Ответить
Лякають. Але особіст, який поруч, для них завжди страшніший за ЗСУ. Тож ті, кого реально українська арта розкатала майже в 0 - вони відмовляються і ідуть під суд (ну, вони так вважають - пишуть, що там почали розстрілювати відмовників), а ті, хто ще не скуштував реальної української гостинності - поки "воюють"...
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18.05.2022 18:09 Ответить
Утилізація мокшебурятських ординців триває!!!)))
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18.05.2022 10:27 Ответить
Російські військові навчилися в Україні двох речей
1. Швидко бігати
2. Вірно робити Український герб(малий).
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18.05.2022 10:28 Ответить
В большинстве регионов в России нет природного газа, водопровода, канализации, дорог, нищета, русский язык насыщен матом, который затрудняет перевод на человеческий язык. В добавок ко всему еще Россия скоро останется без армии и флота, останутся только генералы.
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18.05.2022 10:30 Ответить
та й ряди генералів і всяких командирів добре прорідили ЗСУ. ще декількох на Луб'янці, певно, розстріляли)
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18.05.2022 19:46 Ответить
Підозрюю, що в під Сіверськодонецьком та під Авдіївкою йдуть чи не найкрутіші замеси з з часів ООС.
І орків накрошено, і техніки... наземні бої.
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18.05.2022 11:32 Ответить
говорят там у рашистов в целом около 2000 общих потерь и "банкет" вроде еще продолжается..
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18.05.2022 15:12 Ответить
Ага. Виявилося, що українці вміють не тільки в "космічну махновщину" (ака "маневрова оборона"), а й в "ешелонована оборона проти значно переважаючих сил супротивника". А пара-трійка дивізіонів новеньких М777 та пара-трійка дивізіонів Д-20/30 тощо, які там зараз "крутяться" на п'ятачку 50х50 км (Святогірськ - Сіверськ - Констянтинівка) - це просто страшна для кацапів річ...
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18.05.2022 18:16 Ответить
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18.05.2022 12:21 Ответить
Я звичайно діванний експерт, але потрібно підводний човен!!! ***** дуже пишається цим
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18.05.2022 20:02 Ответить
 
 