Во время временной оккупации Харьковской области полицейские передали россиянам табельное оружие. Им сообщено о подозрении

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили двух сотрудников Купянского районного отдела полиции ГУ Нацполиции Харьковщины на содействии оккупантам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Во время временной оккупации города правоохранители, вместо защиты страны от агрессора, инициативно передали военным формированиям РФ табельное оружие и боеприпасы к нему", - говорится в сообщении.

Сейчас заместителю начальника отдела одного из подразделений Купянского районного отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, а также оперуполномоченному отделу полиции уведомлено о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 УК Украины.

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Досудебное расследование продолжается. ГБР доведет дело до суда, и эти коллаборанты, как и все остальные, получат справедливое наказание от украинского правосудия.