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Новости Война
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Во время временной оккупации Харьковской области полицейские передали россиянам табельное оружие. Им сообщено о подозрении

поліція

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили двух сотрудников Купянского районного отдела полиции ГУ Нацполиции Харьковщины на содействии оккупантам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Во время временной оккупации города правоохранители, вместо защиты страны от агрессора, инициативно передали военным формированиям РФ табельное оружие и боеприпасы к нему", - говорится в сообщении.

Сейчас заместителю начальника отдела одного из подразделений Купянского районного отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, а также оперуполномоченному отделу полиции уведомлено о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 УК Украины.

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Досудебное расследование продолжается. ГБР доведет дело до суда, и эти коллаборанты, как и все остальные, получат справедливое наказание от украинского правосудия.

Нацполиция (16608) Харьковщина (5577) государственная измена (1582) ГБР (3077)


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Топ комментарии
+31
100% эти полицаи кричали громче всех что нельзя давать украинцам оружие ато перестреляют друг друга
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18.05.2022 10:37 Ответить
+20
Чергові дві мерзенні гниди...
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18.05.2022 10:33 Ответить
+20
Ой чо так? Вот в этом вся сущность.Значит украинцам которые хотят защищать свою Батькивщину вы менты боитесь оружие раздать, а как путлеровским фашистам так пожалуйста? Вот за то что этот обосравшийся начальничек райотдела не смог организовать оборону своего населенного пункта от врага и сдал врагу всю зарою пусть отвечает ****!
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18.05.2022 10:42 Ответить
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Чергові дві мерзенні гниди...
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18.05.2022 10:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5zzxz_Sle_o Цікаве відео про ти хто здавав Куп'янськ
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18.05.2022 11:05 Ответить
Розстріл.
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18.05.2022 11:33 Ответить
Чому дві? Мародерів серед мусорів багато. Хто не стикався, є такі?
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18.05.2022 11:45 Ответить
Ублюдки , здесь кацапы не так до# ются до людей, как эти ублюдки сразу перебежавшие к ним и теперь старающиеся выслужиться , все допросы и пытки задержанных проводят именно они
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18.05.2022 10:36 Ответить
Один такий вже нікого не "здасть" І не висолопив язика, коли його вішали, тільки з однієї причини - йому його перед повішенням відрізали!
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18.05.2022 11:14 Ответить
Кто это и когда такое было можно поподробнее ?
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18.05.2022 11:22 Ответить
100% эти полицаи кричали громче всех что нельзя давать украинцам оружие ато перестреляют друг друга
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18.05.2022 10:37 Ответить
Як затрахали ці маніпуляції торгашів стволами...
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18.05.2022 11:11 Ответить
что кремлядь, и зараз "не на часі"?
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18.05.2022 11:57 Ответить
Кремлядь це хто, мати твоя чи сестра? Хотів би бачити тебе, з ПМ в руках, проти кацапського танка чи БМП.
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18.05.2022 12:26 Ответить
Так, усі домогосподарки кудкудахтали що "суспільство ще не готове"
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18.05.2022 11:18 Ответить
А яке справедливе покарання повинне бути у ВЧ?Відпустити під заставу,ось такі закони маємо..
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18.05.2022 10:40 Ответить
та ні, судячи з інфи - вони ще на окупованій території, тому підозру їм могли оголосити лише заочно.
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18.05.2022 11:38 Ответить
Ой чо так? Вот в этом вся сущность.Значит украинцам которые хотят защищать свою Батькивщину вы менты боитесь оружие раздать, а как путлеровским фашистам так пожалуйста? Вот за то что этот обосравшийся начальничек райотдела не смог организовать оборону своего населенного пункта от врага и сдал врагу всю зарою пусть отвечает ****!
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18.05.2022 10:42 Ответить
То-то, штук десять "советников МВД" развели бурную деятельность в телевизорах, бесконечно комментируя действия ВСУ. Это шо бы не комментировать вот такие действия, за которые милиция несет ответственность.
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18.05.2022 10:43 Ответить
а мав би це коментувати сам Моня Стирський; може, на пару з сабаковим. Бо навіть Тоха Жиртрест морозиться.
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18.05.2022 11:40 Ответить
Поліцаї і є поліцаями. В усі часи продажні сцикливі шкури.
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18.05.2022 10:43 Ответить
ось що погано. У кожній області України знайдеться якась ****, яка мріє заробити на здачі української землі. Ну тварюки. В Україні ж військовий стан зараз, ось цих тварей Треба було одразу розстріляти, іншим істотам, що бажають здати Україну стало б ссикотно.
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18.05.2022 10:44 Ответить
Не нервуйтеся панночко
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18.05.2022 10:50 Ответить
Всьо
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18.05.2022 10:48 Ответить
Навіщо було робити штат МВС -- 350 ТИС.
А ЗСУ--- 150 ТИС. ?????????
Можливо після ПЕРЕМОГИ, буде
ЗСУ--- 400 ТИС
МВС--- 100 ТИС

Тим більше, що ТрОновці після ПЕРЕМОГИ будуть виконувати функції ПОЛІЦІЇ протягом деякого періоду...
Це моя особиста думка
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18.05.2022 10:50 Ответить
👍
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18.05.2022 11:07 Ответить
В країнах заходу ментів в 10 разів менше, як і тяжких злочинів. Чому? Тому що постсовкова система заточена на покарання і викриття злочину, а західна- на те щоб його попередити
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18.05.2022 11:20 Ответить
Або некорректно вказано посилання на ДБР або виникає більше питань , якщо все вірно до самого ДБР!!

КК України ст.111-1 ч.4

4. Передача матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, -

караються штрафом до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Це що? Ц як ?
Це покарання повинно бути за ст.111 -ДЕРЖАВНА ЗРАДА! І відповідно покарання -15 років, а не штраф!

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18.05.2022 10:51 Ответить
Ворон ворону око не виклює. Дадуть по мінімуму, потім випустять достроково "за примірну поведінку".

Вже треба починати під контролем громадянського суспільства повну поглиблену люстрацію суддівського корпусу, МВС, митної, ДБР, НАЗК, СБУ(!!!), щоб не було ніколи більше:

"Помічника начальника УСБУ в Херсонській області - керівника АТЦ полковника Ігоря Садохіна затримали за державну зраду.

Про це у середу, 2 березня, повідомив начальник патрульної поліції Євгеній Жуков.

Корегував вогонь під час евакуацій. Злив інфу по військових частинах Херсона".
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18.05.2022 11:14 Ответить
Нелю Штепу пам'ятаєте? Та подруга теж якось мутно, але порішала чи їй прастили
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18.05.2022 12:05 Ответить
Потому,что никто а 14,за это, не сел
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18.05.2022 10:53 Ответить
Поліцейських треба перевіряти на детекторі брехні. Можете навіть зараз одеських перевірити - дуже здивуєтесь, чи не здивуєтесь.
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18.05.2022 10:55 Ответить
Знову
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18.05.2022 10:56 Ответить
Коли рукі вверх, оружіє на зємлю при взятті в полон, це одна справа. А коли самовільно то це вже зовсім інше...
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18.05.2022 10:57 Ответить
Если добровольно и по собственной инициативе ответственность по полной...
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18.05.2022 10:58 Ответить
Фотографии и имена в студию , (героев) должна знать вся страна . Эти не хорошие люди , жили за счёт наших налогов не один год
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18.05.2022 11:00 Ответить
Аваківські гниди. Може запитати зараз в Авакова хто їх туди ставив та робив атестацію.
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18.05.2022 11:02 Ответить
"Реформа" МВС в дії.
#Аваковчорт!
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18.05.2022 11:04 Ответить
Я думав що вони те зроблять ше у 2014. Немав ніякого сумніву. Тоді кацапам не дали туди прорватись
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18.05.2022 11:07 Ответить
Ага получат заслуженное наказание ,да ждите .Cкорее уж их наградят и повысят по службе
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18.05.2022 11:17 Ответить
Сміття у всі часи сміття.
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18.05.2022 11:20 Ответить
Поліція завжди на стороні влади і закону,а ті поліцейські подумали,що влада вже змінилась і просто хотіли пристосуватись до нових господарів,але поспішили трошки.
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18.05.2022 11:35 Ответить
Кто издал Донецк Луганск
Все омоны и прочие спец подразделения
Хорошо работают когда против них женщины детей
Как только сопротивление сразу в кусты .сам служил в МВД
Принимало присягу нас 26 человек
Через 6 лет ушло 20 человек /и я в том числе/
Находится в таком коллективе себе во вред /можно самому
таким стать /
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18.05.2022 11:50 Ответить
якщо сцикло то зламай чи виведи з ладу ту зброю
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18.05.2022 12:01 Ответить
Осталось наградить этих ментов именными «Глоками» или «Стечкиными» как киву или Колю митболла, да монастырский? Это не ты ли придумал Азов в плен сдать, ведь это именно твой полк нацгвардии МВС, а не ВСУ…. Что мешал он вам с зельцем у власти оставаться ? или так каломыйский насоветовал? Мол плешивый гитлер успокоится и от Украины отстанет??? Бред…
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18.05.2022 12:11 Ответить
Продолжайте платить этим тварям и 100% потенциальным предателям в тылу по 45-80 тысяч, и клянчить деньги у всего мира.
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18.05.2022 12:12 Ответить
"Инициативно передали оружие" - это кто подбирает такие выражения ?
Если бы при обороне Москвы в 1941 году боец "инициативно передал" своё оружие гитлеровцам - что бы с ним было без разговоров ?
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18.05.2022 12:14 Ответить
Где только орки заходят, там всюду мусора сдают им оружие! И так с 2014 года. Это не в тылу мародёрить и прессовать мирных граждан. При этом эти твари в тылу получают ежемесячно + 30 000 грн к зарплате и еще 28 000грн единоразовой помощи! В пределах масштаба это миллиарды грн ежемесячно идут не на фронт, а на самую большую группу риска, потенциальных предателей-колаборантов!
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18.05.2022 12:16 Ответить
Ментівський підхід до користування зброєю - кацапським виродкам можна давати зброю, а Українцям не можна. Аваковська - радянська школа
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18.05.2022 13:02 Ответить
В нашому селі, кто не хотів працювати-- всі йшли до міліції.
Краще за все було охоронцем у універмазі вночі -- спустив
собацюгу, а сам куняєш. Ось вся праця. От так і до 45 років, а там , і на пенсію. А саме добуткове -- в ДАІ.
В Ракитному сама більша хата не прокурора, а у старшини ДАІ.
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18.05.2022 13:03 Ответить
Очередная лживая видимость работы от ГБР.
Нормальный отчет должн был выглядеть так:
Согласно закон Украины _______, сотрудники МВД оказавшиеся на оккупированной территории, должны были действовать так: _____ (перечень действий)
Из _____ (штатное кол-во сотрудников МВД в Купянском РВ), такое-то кол-во сотрудников нарушили закон и против них возбуждены уголовные дела по статьям ______

Если был какой-то отдельный приказ министра МВД (кстати, где этот "министр"?) на этот счет, то опубликуйте приказ и расскажите где, кто и как его нарушил. Тогда статья будет за "невыполнение приказа".

Весь этот словесный понос " ...замість захисту країни від агресора ..." - аргумент для бабушек на лавочке! С ПМ и АКСУ против танков?
Что значит "...ініціативно передали..."? Когда тебе автомат к башке приставили, это "инициативно передали" или не очень? Когда сказали, что семью к стенке поставят, это влияет на "инициативность"?

Лично я считаю МВД полностью сгнившей коррупционной структурой. Но суть в том, что ГБР точно такие же, только с зарплатами в 3 раза больше. ***** жаба гадюку ...
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18.05.2022 13:30 Ответить
 
 