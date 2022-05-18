Во время временной оккупации Харьковской области полицейские передали россиянам табельное оружие. Им сообщено о подозрении
Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили двух сотрудников Купянского районного отдела полиции ГУ Нацполиции Харьковщины на содействии оккупантам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Во время временной оккупации города правоохранители, вместо защиты страны от агрессора, инициативно передали военным формированиям РФ табельное оружие и боеприпасы к нему", - говорится в сообщении.
Сейчас заместителю начальника отдела одного из подразделений Купянского районного отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, а также оперуполномоченному отделу полиции уведомлено о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 УК Украины.
Досудебное расследование продолжается. ГБР доведет дело до суда, и эти коллаборанты, как и все остальные, получат справедливое наказание от украинского правосудия.
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А ЗСУ--- 150 ТИС. ?????????
Можливо після ПЕРЕМОГИ, буде
ЗСУ--- 400 ТИС
МВС--- 100 ТИС
Тим більше, що ТрОновці після ПЕРЕМОГИ будуть виконувати функції ПОЛІЦІЇ протягом деякого періоду...
Це моя особиста думка
КК України ст.111-1 ч.4
4. Передача матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, -
караються штрафом до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років та з конфіскацією майна.
Це що? Ц як ?
Це покарання повинно бути за ст.111 -ДЕРЖАВНА ЗРАДА! І відповідно покарання -15 років, а не штраф!
Вже треба починати під контролем громадянського суспільства повну поглиблену люстрацію суддівського корпусу, МВС, митної, ДБР, НАЗК, СБУ(!!!), щоб не було ніколи більше:
"Помічника начальника УСБУ в Херсонській області - керівника АТЦ полковника Ігоря Садохіна затримали за державну зраду.
Про це у середу, 2 березня, повідомив начальник патрульної поліції Євгеній Жуков.
Корегував вогонь під час евакуацій. Злив інфу по військових частинах Херсона".
#Аваковчорт!
Все омоны и прочие спец подразделения
Хорошо работают когда против них женщины детей
Как только сопротивление сразу в кусты .сам служил в МВД
Принимало присягу нас 26 человек
Через 6 лет ушло 20 человек /и я в том числе/
Находится в таком коллективе себе во вред /можно самому
таким стать /
Если бы при обороне Москвы в 1941 году боец "инициативно передал" своё оружие гитлеровцам - что бы с ним было без разговоров ?
Краще за все було охоронцем у універмазі вночі -- спустив
собацюгу, а сам куняєш. Ось вся праця. От так і до 45 років, а там , і на пенсію. А саме добуткове -- в ДАІ.
В Ракитному сама більша хата не прокурора, а у старшини ДАІ.
Нормальный отчет должн был выглядеть так:
Согласно закон Украины _______, сотрудники МВД оказавшиеся на оккупированной территории, должны были действовать так: _____ (перечень действий)
Из _____ (штатное кол-во сотрудников МВД в Купянском РВ), такое-то кол-во сотрудников нарушили закон и против них возбуждены уголовные дела по статьям ______
Если был какой-то отдельный приказ министра МВД (кстати, где этот "министр"?) на этот счет, то опубликуйте приказ и расскажите где, кто и как его нарушил. Тогда статья будет за "невыполнение приказа".
Весь этот словесный понос " ...замість захисту країни від агресора ..." - аргумент для бабушек на лавочке! С ПМ и АКСУ против танков?
Что значит "...ініціативно передали..."? Когда тебе автомат к башке приставили, это "инициативно передали" или не очень? Когда сказали, что семью к стенке поставят, это влияет на "инициативность"?
Лично я считаю МВД полностью сгнившей коррупционной структурой. Но суть в том, что ГБР точно такие же, только с зарплатами в 3 раза больше. ***** жаба гадюку ...