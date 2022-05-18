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Новости Война
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Еврокомиссия разработала план послевоенного восстановления Украины на сотни миллиардов евро, который потребует от Киева бороться с коррупцией и проводить реформы для вступления в ЕС, - Шабунин

реформи

Еврокомиссия разработала план послевоенного обновления Украины на сотни миллиардов евро, который потребует от Киева бороться с коррупцией и проводить реформы для вступления в ЕС.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, это будет действовать так: власть подает в Еврокомиссию планы реформ и инвестиций. Еврокомиссия проверяет их, а затем утверждает гранты и ссуды с низкими процентами, при чем транши привязываются к выполнению промежуточных целей.

"Противоположный подход продвигала группа украинских чиновников: деньги прямо в бюджет без каких-либо условий и с минимальным контролем. Такой, откровенно странный, подход власти помог нам (широкой сети общественных команд и экспертов) адвокатировать другое видение: деньги в обмен на реформы", - отмечает. Шабунин.

Похоже, как добавляет он, что наш подход победил, поэтому Украина получит и деньги, и реформы.

"А еще в адвокации нашего подхода помог цирк, устроенный властями с избранием нового руководителя САП. Это был очень яркий – всем на Западе понятный аргумент. Кстати, контролируемая ОП часть комиссия до сих пор блокирует утверждение победителя конкурса", – резюмирует Шабунин.

Также читайте: ЕС дополнительно выделит еще 500 миллионов евро на военную помощь Украине, - Боррель

Автор: 

Еврокомиссия (1474) финансирование (1814) Евросоюз (17343) Шабунин Виталий (541)


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Топ комментарии
+39
Ось це чудово, бо нашим зеленим керманичам не можна давати жодного євро без контролю.
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18.05.2022 10:40 Ответить
+23
Хм...
Боротьба з корупцією - буде більш тяжка війна, чим з Рашкою.
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18.05.2022 10:45 Ответить
+20
тільки зовнішне управління і тотальний контроль за використанням коштів- якщо ці виродки під час війни умудряються вагонами гумдопомогу розкрадати то я уявляю що буде після війни
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18.05.2022 10:53 Ответить
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Ось це чудово, бо нашим зеленим керманичам не можна давати жодного євро без контролю.
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18.05.2022 10:40 Ответить
Беня уже отстранен?
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18.05.2022 10:43 Ответить
нєт, канєшно. беня продовжує отримувати преференції, спеціальні ціни і інші плюшки від свого ставленника.
журналістів при цьому не допускають в Раду, а опозиційні канали закриті. єдиний провладний телеканал бреше так, що вуха скручуються в трубочки.
беня прочить мосійчучку в наступні президенти.
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18.05.2022 10:52 Ответить
Це вже буде повний зЕздець.
Ця журнашлюха, 8 років працювала, своїм чорним ротом, над тим, щоб Україна перетворилася на маріонеточну державу бабломойського у складі мордора.
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18.05.2022 12:19 Ответить
Він готується, робить плани як під виглядом відбудови, а це ж будуть робити наші будівельники працюючи в фірмах які під цей проєкт вже готують строітЄльниє ХВірми, та через них деребанити кошти. Відбудовувати звісно буде треба, але під жорстким контролем тих хто виділяє ці кошти. Тобіш ЄС.
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18.05.2022 11:05 Ответить
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18.05.2022 11:13 Ответить
Послухайте , а ці ЗЕ звіти прилетіли ?
З космосу - ні це пересічні з пересічних громадян . Багато СН набрали прямо з вулиці .

Головний недолік , який заважає українцям боротися з корупцією це набагато більша толерантність , в тому числі до нелетальних злочинів .

Ось уявіть собі після усього жахлового в Бучі , раптом в Бучу заїзжають мародери й один в жінку гранату бросає . Замість того , щоб повести себе з мародером (та йще потенційним вбивцєю) як по закону військового часу ... Його затримали (ризикуючи життям) та йще тепер будуть судити й вім може відбутися п"яттю роками . Тобто воно тільки що не вбила жінку , його вже майже вибачили .
Бо це свій , він український громадянин .
А якщо кум прокурор -- є відчуття , що він не зовсім честно купував "Бентлі" , але ж це кум .

Так й ЗЕ -- ніколи не позбавится а ні від Єрмака , а ні від Татарова й тим більше не від Кілі Котлети , не від Гетьманцева .
Хоча вони для його рейтинга чинники затоплення !
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18.05.2022 11:36 Ответить
зараз на таможні та паливному ринку корупція в рази більша
ніж була до війни.
і президент знає що за цим всім стоять його люди, але ми не бачимо звільнень та посадок.
як можна бути відданим патріотом та замовчувати держзраду???
бо в військовий час це по другому не називається.
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18.05.2022 12:31 Ответить
...нашим зеленим керманичам не можна давати жодного євро без контролю...

Скажу більше - жодним нашим керманичам не можна давати ані цента без наджорсткого контролю з-за кордону. Плюс має бути диктат з виконання графіка кожного пункту реформ.
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18.05.2022 13:12 Ответить
"зелень" настільки крадійкувата та патологічно брехлива, що їм не можна навіть звичайний сільський сортир дозволити охороняти - бо на ранок зникне й сортир, й навіть гівно звідти
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18.05.2022 16:57 Ответить
Шабунин а что зеленский уже не молодец ? как же ты дальше будешь отсасывать у зеленых коррупционеров (против которых ты должен был бороться а не к власти приводить ) ..
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18.05.2022 14:13 Ответить
Ну я так скажу. 73% виберуть "боневтік". Бо пам'ять як у гуппі - забудуть і розмінування Чонгару, і "якщо збільшити витрати на армію, то не буде на що дороги будувати" за 2 тижні до масштабної війни, і Нептуни... Тому, я би особливо не розраховував на ці гроші - буде такий самий цирк,як і з головою САПу.
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18.05.2022 10:41 Ответить
не можна цього допускати!
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18.05.2022 10:53 Ответить
Допустити не можна, це так.
Але як же ж не допустити, коли майже у КОЖНОГО українця сокровенне бажання, це запхати рило в дармове корито. Без німця з гарапою і румуна з палицею нічого не буде. Потрібні довгі роки дресирування, щоб ота гниль вивітрилась. Якби не ота любов до дармового, то і війни не було б.
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18.05.2022 11:04 Ответить
Кожна людина любить дармове. Не треба тут це тільки на українців чіпляти.
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18.05.2022 12:00 Ответить
Так він же казав , що іде на один термін ... невже з3.14здів ?
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18.05.2022 11:37 Ответить
А самі, як думаєте?
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18.05.2022 13:16 Ответить
Достали уже особо одаренные этими 73 процентами-не будет их у зе-наполеончика никогда,их бы и в 2019 не было,если бы Алексеевич не начал хапать все не в меру и безразбору
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18.05.2022 11:49 Ответить
Ех, даремно я до війни розругався вщент з дебілами з Укрінвесту. Сподіваюся лише, що після Перемоги правильними справами почнуть займатися професіонали, а не ті зелені мавпи з гранатою.

***

От точно, як той Бендер з міжпланетним шаховим турніром. Сидять додіки, що ніколи не чули за стадійність проектування та будівництва, не чули за Земельний кодекс, не чули за економіку.

Повний ноль. Взагалі. Але ж знаю точно, що ці додіки нікуди не дінуться.
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18.05.2022 10:42 Ответить
Бородата бабка вже з калькулятором сидить і рахує))))
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18.05.2022 10:43 Ответить
Из этих сотен миллиардов 10 по надо отжать у Бенчика с Ахметкой.
И ещё триллиончик у Куйла.
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18.05.2022 10:43 Ответить
якшо з корупцією будуть боротися Шабунін, Найєм та Лєщєнко під керівництвом "слуг", тоді ми приречені на успіх
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18.05.2022 10:44 Ответить
Хм...
Боротьба з корупцією - буде більш тяжка війна, чим з Рашкою.
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18.05.2022 10:45 Ответить
як мінімум, треба, щоб судові справи розглядав британський суд, а не наші продажні судді.
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18.05.2022 10:59 Ответить
просто судей должен выбирать народ , как в США
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18.05.2022 11:18 Ответить
народ уже выбрал зеленого голобородька а теперь слезами кровавыми умывается - нет уж только внешнее управление
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18.05.2022 14:16 Ответить
а кого должен был выбрать народ? мародёра или рыга недоделанного...прежде чем что то говорить анализировать нужно а не чесать дурным языком что попало..
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19.05.2022 12:57 Ответить
а ще має бути передбачена така сама можливість зняття судді народом
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18.05.2022 16:55 Ответить
В этот раз, может, даже в шефира таки попадут....
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18.05.2022 12:53 Ответить
Від чого такий переляк? Від купки сцикливих корупціонерів та олігархату, які втратили свого фюрера-патрона? Розбіжаться як щурі, іх ще будуть відловлювати для посадок.
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21.05.2022 15:38 Ответить
А у війні з корупцією можна використовувати Джавелини, НЛАВи та Байрактари?
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18.05.2022 10:48 Ответить
Надо бы ,и добавить снайперские винтовки
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18.05.2022 11:51 Ответить
тільки зовнішне управління і тотальний контроль за використанням коштів- якщо ці виродки під час війни умудряються вагонами гумдопомогу розкрадати то я уявляю що буде після війни
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18.05.2022 10:53 Ответить
Супер
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18.05.2022 10:55 Ответить
******
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18.05.2022 10:55 Ответить
а що ж тоді жабуня буде робити, чергові гранти пиляти на реформи?
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18.05.2022 10:56 Ответить
боротися з корупцією та проводити реформи задля вступу в ЄС !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! з корупцією
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18.05.2022 11:00 Ответить
Локшина на вуха ЗЕлохам.
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18.05.2022 11:02 Ответить
Боротись з корупцією? Хе-хе. Клоун продовжує боротись з опозицією. Який може бути вступ до ЄС?
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18.05.2022 11:00 Ответить
який вимагатиме від Києва боротися з корупцією та проводити реформи Джерело:
ооооооо нет, только не ЭТО... подумали на банковой
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18.05.2022 11:07 Ответить
Шабунін - тилова криса, буде ще повчати когось? На грантах мільйони відмив, а хіба це не корупція? Був ще один антикорупціонер - Лещенко. Херої хренові
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18.05.2022 11:07 Ответить
Щось здається мені що зелена логіка буде саме така https://www.youtube.com/watch?v=289K-5cf9-c
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18.05.2022 11:08 Ответить
правельний хід,ніяких грошей цим баригам на руки,тільки реформи та чіткій контроль за фінансуванням для будівництва
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18.05.2022 11:14 Ответить
когда смеяться?
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18.05.2022 11:17 Ответить
денег на руки не давать, только под контролем европейцев и американцев ) иначе можно о них забыть...
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18.05.2022 11:23 Ответить
Розклад такий: або зелена пліснява робить реформи і ми отримуємо процвітаючу країну через 3-5 років, або виносимо на вилах зелених гнид і тут навіть імбіцили73% не допоможуть своїм бубочкам утриматися у владі.
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18.05.2022 11:23 Ответить
Зелен нічого робити не будуть. Вони пришли виключно до крадивництва.
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18.05.2022 11:30 Ответить
десь заплакала "бабуся"
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18.05.2022 11:24 Ответить
Заклик Кулеби про країни-донори почуті. Хотя насправді це не ініціатива України була,а ініціатива країн світу відбудувати розрушене. Так що зелені пишіть програми і вигравайте тренди,інакше гроші в кишені не потраплять. Пройшла епоха великого крадівництва
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18.05.2022 11:27 Ответить
Только под внешним надзором. Что бы не было ситуации, когда вместо строительства домов для беженцев, внезапно решили "посадить миллион деревьев" за эти деньги (и положить их в карман).
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18.05.2022 11:28 Ответить
Це все піар нашої влади щоб прикрити зраду. Ще й Шабуніна в це вовлекли.
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18.05.2022 11:28 Ответить
Побачимо, але дуже багато залежить зараз від того, коли, як і чим закінчиться ця фаза війни. Огляд на те, що треба буде проводити структурні реформи та виконувати зобов'язання, мене до певної міри радує, але я не маю ілюзій щодо нашої теперішньої влади і впевнений, що вони від тих реформ петлятимуть як зможуть, забиваючи баки емоціями та "ви же нам далжли па жизні" (тут вони не оригінальні, кацапи цим десятиліттями користувалися на свою користь). Тому "войовнича меншість" вкотре нагадує уставшим і фанатикам зеОПи, що без заміни поточної влади на щось патріотичне і хоча б трохи професійне відновлення України буде далеко не таким швидким та чудовим, як розказуватимуть у відосіках. Робіть висновки на майбутнє вже зараз, щоб зробити правильний вибір, коли його доведеться робити.
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18.05.2022 11:40 Ответить
Илан Маск зна шо робе...крысы мавзолейные...голос и пердаки рвеем...
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18.05.2022 11:43 Ответить
Головне, щоб жодна ригівська падла, жоден перевзутий "пізднесмен" не збагатився від цього пиріга!
Китай також повинен гуляти лісом, бо хитрожопий.
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18.05.2022 11:44 Ответить
нужен не зависимый от украинских властей контроль над этими сотнями миллиардов евро. иначе, если просто так вливать, это классика по марксу - "как деньги в окно выбрасывать". и такой же внешний орган для реальной борьбы с коррупцией, сватовством, братовством, кумовством, кварталовством, судовством, прокурорвством,.... борьба же местечковых властей со всем этим, это бесконечная борьба нанайских мальчиков. всё что народ завоюет своей жизнью, власти с их наследниками и внуками присвоят себе и разворуют, как и до сегодня это делается.
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18.05.2022 11:48 Ответить
Планы, планы... Это хорошо! А план возвращения Херсона там случайно нигде не завалялся?

Еще Маяковский сказал- "Люблю планов наших громадье..."(С)
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18.05.2022 12:12 Ответить
позвони в офис перезедента там же все ночами не спят все об Украине думают
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18.05.2022 14:19 Ответить
Врт это поворот!😁
ЗЕленое шобло на реформы гинетически не способно.
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18.05.2022 12:25 Ответить
Одним из обязательных условий помощи должно быть требование отстранения от всех госдолжностей бывшего слуги агента гэбэ сивковича,крышевателя игорного бизнеса,уклониста от налогов,врага украинской армии и украинского малого бизнеса,саботажника экономического развития гетьмановича.
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18.05.2022 12:38 Ответить
То что при этой власти не будет никакой "борьбы с коррупцией" и "реформ" - это понятно любому адекватному украинцу.
До 24.02.22, Европа, этого "не замечала" и деньги давала. Хотя подобные условия так же выставлялись.
Вопрос: Что изменилось?
Учитывая "героическую борьбу Украины с агрессией РФ" слепота Европы только усилится.
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18.05.2022 13:05 Ответить
а при чем тут европа? это украинцам нужна борьбы с коррупцией..
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18.05.2022 14:21 Ответить
Природа настільки очистилась що знову з'явилися професійні антикорупціонери.
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18.05.2022 13:36 Ответить
Україна переживає навалу щурів у владі!
Ніякий контроль неспроможен зупинити , зекрис.
Тільки дератизація!
А потім вже відновлення зруйнованого війно. та пошкодженого зекрисами.
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18.05.2022 14:02 Ответить
Просто віддати гроші українській гамновладі - це навіть гірше, ніж взагалі нічого не робити
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18.05.2022 14:51 Ответить
 
 