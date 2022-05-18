Еврокомиссия разработала план послевоенного восстановления Украины на сотни миллиардов евро, который потребует от Киева бороться с коррупцией и проводить реформы для вступления в ЕС, - Шабунин
Еврокомиссия разработала план послевоенного обновления Украины на сотни миллиардов евро, который потребует от Киева бороться с коррупцией и проводить реформы для вступления в ЕС.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, это будет действовать так: власть подает в Еврокомиссию планы реформ и инвестиций. Еврокомиссия проверяет их, а затем утверждает гранты и ссуды с низкими процентами, при чем транши привязываются к выполнению промежуточных целей.
"Противоположный подход продвигала группа украинских чиновников: деньги прямо в бюджет без каких-либо условий и с минимальным контролем. Такой, откровенно странный, подход власти помог нам (широкой сети общественных команд и экспертов) адвокатировать другое видение: деньги в обмен на реформы", - отмечает. Шабунин.
Похоже, как добавляет он, что наш подход победил, поэтому Украина получит и деньги, и реформы.
"А еще в адвокации нашего подхода помог цирк, устроенный властями с избранием нового руководителя САП. Это был очень яркий – всем на Западе понятный аргумент. Кстати, контролируемая ОП часть комиссия до сих пор блокирует утверждение победителя конкурса", – резюмирует Шабунин.
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журналістів при цьому не допускають в Раду, а опозиційні канали закриті. єдиний провладний телеканал бреше так, що вуха скручуються в трубочки.
беня прочить мосійчучку в наступні президенти.
Ця журнашлюха, 8 років працювала, своїм чорним ротом, над тим, щоб Україна перетворилася на маріонеточну державу бабломойського у складі мордора.
З космосу - ні це пересічні з пересічних громадян . Багато СН набрали прямо з вулиці .
Головний недолік , який заважає українцям боротися з корупцією це набагато більша толерантність , в тому числі до нелетальних злочинів .
Ось уявіть собі після усього жахлового в Бучі , раптом в Бучу заїзжають мародери й один в жінку гранату бросає . Замість того , щоб повести себе з мародером (та йще потенційним вбивцєю) як по закону військового часу ... Його затримали (ризикуючи життям) та йще тепер будуть судити й вім може відбутися п"яттю роками . Тобто воно тільки що не вбила жінку , його вже майже вибачили .
Бо це свій , він український громадянин .
А якщо кум прокурор -- є відчуття , що він не зовсім честно купував "Бентлі" , але ж це кум .
Так й ЗЕ -- ніколи не позбавится а ні від Єрмака , а ні від Татарова й тим більше не від Кілі Котлети , не від Гетьманцева .
Хоча вони для його рейтинга чинники затоплення !
ніж була до війни.
і президент знає що за цим всім стоять його люди, але ми не бачимо звільнень та посадок.
як можна бути відданим патріотом та замовчувати держзраду???
бо в військовий час це по другому не називається.
Скажу більше - жодним нашим керманичам не можна давати ані цента без наджорсткого контролю з-за кордону. Плюс має бути диктат з виконання графіка кожного пункту реформ.
Але як же ж не допустити, коли майже у КОЖНОГО українця сокровенне бажання, це запхати рило в дармове корито. Без німця з гарапою і румуна з палицею нічого не буде. Потрібні довгі роки дресирування, щоб ота гниль вивітрилась. Якби не ота любов до дармового, то і війни не було б.
***
От точно, як той Бендер з міжпланетним шаховим турніром. Сидять додіки, що ніколи не чули за стадійність проектування та будівництва, не чули за Земельний кодекс, не чули за економіку.
Повний ноль. Взагалі. Але ж знаю точно, що ці додіки нікуди не дінуться.
И ещё триллиончик у Куйла.
Боротьба з корупцією - буде більш тяжка війна, чим з Рашкою.
ооооооо нет, только не ЭТО... подумали на банковой
Китай також повинен гуляти лісом, бо хитрожопий.
Еще Маяковский сказал- "Люблю планов наших громадье..."(С)
ЗЕленое шобло на реформы гинетически не способно.
До 24.02.22, Европа, этого "не замечала" и деньги давала. Хотя подобные условия так же выставлялись.
Вопрос: Что изменилось?
Учитывая "героическую борьбу Украины с агрессией РФ" слепота Европы только усилится.
Ніякий контроль неспроможен зупинити , зекрис.
Тільки дератизація!
А потім вже відновлення зруйнованого війно. та пошкодженого зекрисами.