Еврокомиссия разработала план послевоенного восстановления Украины на сотни миллиардов евро, который потребует от Киева бороться с коррупцией и проводить реформы для вступления в ЕС, - Шабунин

Еврокомиссия разработала план послевоенного обновления Украины на сотни миллиардов евро, который потребует от Киева бороться с коррупцией и проводить реформы для вступления в ЕС.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, это будет действовать так: власть подает в Еврокомиссию планы реформ и инвестиций. Еврокомиссия проверяет их, а затем утверждает гранты и ссуды с низкими процентами, при чем транши привязываются к выполнению промежуточных целей.

"Противоположный подход продвигала группа украинских чиновников: деньги прямо в бюджет без каких-либо условий и с минимальным контролем. Такой, откровенно странный, подход власти помог нам (широкой сети общественных команд и экспертов) адвокатировать другое видение: деньги в обмен на реформы", - отмечает. Шабунин.

Похоже, как добавляет он, что наш подход победил, поэтому Украина получит и деньги, и реформы.

"А еще в адвокации нашего подхода помог цирк, устроенный властями с избранием нового руководителя САП. Это был очень яркий – всем на Западе понятный аргумент. Кстати, контролируемая ОП часть комиссия до сих пор блокирует утверждение победителя конкурса", – резюмирует Шабунин.

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