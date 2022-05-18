Количество раненых в результате ракетной атаки по Днепру возросло до трех, - Резниченко

Число раненых в результате ракетной атаки по Днепру возросло до трех. Все они госпитализированы с осколочными ранениями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

"Уточнена информация по сегодняшним "прилетам". Из-за ракетной атаки по Днепру пострадали три человека. Две женщины и мужчина. У них осколочные ранения. Все в больнице", - написал он.

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