Количество раненых в результате ракетной атаки по Днепру возросло до трех, - Резниченко
Число раненых в результате ракетной атаки по Днепру возросло до трех. Все они госпитализированы с осколочными ранениями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.
"Уточнена информация по сегодняшним "прилетам". Из-за ракетной атаки по Днепру пострадали три человека. Две женщины и мужчина. У них осколочные ранения. Все в больнице", - написал он.
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