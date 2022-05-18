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Новости Война
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Войска РФ пытаются удержать занимаемые позиции в Харьковской области и обстреливают из артиллерии ряд населенных пунктов, - Синегубов

харківщина

Благодаря героизму наших защитников за прошедшие сутки Харьков не подвергался обстрелам.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Однако, по его словам, в течение суток российские оккупанты обстреливали Печенеги, Чугуевского района. Ранены 73-летний мужчина, повреждения легкие. Также ранен 42-летний мужчина в с. Циркуны.

"Вчера утром оккупанты интенсивно обстреляли Мерефу, повреждены более 30 домов, высоковольтная линия, автомобили граждан. Пострадавших нет", - отметил Синегубов.

Он еще раз призвал граждан быть осмотрительными. Отдельная опасность – мины и неразорванные снаряды.

"Призываю харьковчан воздержаться от прогулок в Саржином овраге, где все еще есть большое количество неразорванных боеприпасов и могут быть установлены ДРГ растяжки. Сейчас там работают взрывотехники. Так же призываю воздерживаться от посещения любых лесных и парковых зон, обочин дорог и мест, находившиеся под обстрелами", – добавляет глава региона.

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В Харьковском направлении противник пытается удержать занимаемые позиции. Агрессор из артиллерии обстреливает Циркуны, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Питомник.

"Наши Вооруженные Силы удерживают наши позиции и не допускают продвижения российских войск. Верим и поддерживаем ВСУ", - резюмирует глава региона.

армия РФ (19910) Харьков (7631) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (561)


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Та визвольте уже ті Тишки. Черкаські залиште,руські переіменуйте
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18.05.2022 11:21 Ответить
Всі Тишки вже визволили. Орки по них з відстані артою стреляють.

"Руські" - це не "російські".
Чув що небудь про "Руську правду" Володимира Мономаха? Кодекс права, Київська держава XI століття. Московії тоді ще не було...

Головне прагнення московітів - забрати в нас історію, переписати її під себе.
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18.05.2022 11:43 Ответить
*******. Пошла вода в хату
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18.05.2022 11:25 Ответить
Так понимаю, что наше контрнаступление на Харьковщине затормозилось. Орки пытаются отбить потерянное.
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18.05.2022 11:29 Ответить
Насправді кацапи, обстрілюють крім цих населених пунктів практично всю Золочівську і Дергачівську громаду. Людям що працюють в Харкові кажуть щоб виходили на роботу, бо там тихо, а тут не має ніякого транспорту, тільки на автомобілі в об'їзд за астрономічні гроші. Постійний ризик прильоту.
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18.05.2022 11:44 Ответить
Вчора обстріляли Мерефу,яка в далеком тилу від Циркунів ( 50км) на південь.на жд и ад на Сімферополь.Перший раз(місяц назад) влучіли ракетой.Чим влучіли вчора не кажуть.Місто практично одноетажне,дуже гарне для життя.
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18.05.2022 11:56 Ответить
 
 