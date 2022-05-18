Войска РФ пытаются удержать занимаемые позиции в Харьковской области и обстреливают из артиллерии ряд населенных пунктов, - Синегубов

Благодаря героизму наших защитников за прошедшие сутки Харьков не подвергался обстрелам.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Однако, по его словам, в течение суток российские оккупанты обстреливали Печенеги, Чугуевского района. Ранены 73-летний мужчина, повреждения легкие. Также ранен 42-летний мужчина в с. Циркуны.

"Вчера утром оккупанты интенсивно обстреляли Мерефу, повреждены более 30 домов, высоковольтная линия, автомобили граждан. Пострадавших нет", - отметил Синегубов.

Он еще раз призвал граждан быть осмотрительными. Отдельная опасность – мины и неразорванные снаряды.

"Призываю харьковчан воздержаться от прогулок в Саржином овраге, где все еще есть большое количество неразорванных боеприпасов и могут быть установлены ДРГ растяжки. Сейчас там работают взрывотехники. Так же призываю воздерживаться от посещения любых лесных и парковых зон, обочин дорог и мест, находившиеся под обстрелами", – добавляет глава региона.

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В Харьковском направлении противник пытается удержать занимаемые позиции. Агрессор из артиллерии обстреливает Циркуны, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Питомник.

"Наши Вооруженные Силы удерживают наши позиции и не допускают продвижения российских войск. Верим и поддерживаем ВСУ", - резюмирует глава региона.