Войска РФ пытаются удержать занимаемые позиции в Харьковской области и обстреливают из артиллерии ряд населенных пунктов, - Синегубов
Благодаря героизму наших защитников за прошедшие сутки Харьков не подвергался обстрелам.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Однако, по его словам, в течение суток российские оккупанты обстреливали Печенеги, Чугуевского района. Ранены 73-летний мужчина, повреждения легкие. Также ранен 42-летний мужчина в с. Циркуны.
"Вчера утром оккупанты интенсивно обстреляли Мерефу, повреждены более 30 домов, высоковольтная линия, автомобили граждан. Пострадавших нет", - отметил Синегубов.
Он еще раз призвал граждан быть осмотрительными. Отдельная опасность – мины и неразорванные снаряды.
"Призываю харьковчан воздержаться от прогулок в Саржином овраге, где все еще есть большое количество неразорванных боеприпасов и могут быть установлены ДРГ растяжки. Сейчас там работают взрывотехники. Так же призываю воздерживаться от посещения любых лесных и парковых зон, обочин дорог и мест, находившиеся под обстрелами", – добавляет глава региона.
В Харьковском направлении противник пытается удержать занимаемые позиции. Агрессор из артиллерии обстреливает Циркуны, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Питомник.
"Наши Вооруженные Силы удерживают наши позиции и не допускают продвижения российских войск. Верим и поддерживаем ВСУ", - резюмирует глава региона.
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