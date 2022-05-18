Эстония сосредоточится на Житомире в предоставлении помощи на развитие и гуманитарные нужды Украины, - глава МИД Лийметс

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс встретилось с делегацией украинских парламентариев и представителей Житомирской области. Эстония планирует помочь с восстановлением региона после войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в Twitter.

"Эстония сосредоточится на Житомире в оказании помощи на развитие и гуманитарные нужды, чтобы помочь восстанавливать Украину. Подтвердила непреклонную поддержку Эстонией Украины в том, чтобы украинцы выиграли войну и отстроили страну", - говорится в сообщении.

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