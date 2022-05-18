Эстония сосредоточится на Житомире в предоставлении помощи на развитие и гуманитарные нужды Украины, - глава МИД Лийметс
Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс встретилось с делегацией украинских парламентариев и представителей Житомирской области. Эстония планирует помочь с восстановлением региона после войны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в Twitter.
"Эстония сосредоточится на Житомире в оказании помощи на развитие и гуманитарные нужды, чтобы помочь восстанавливать Украину. Подтвердила непреклонную поддержку Эстонией Украины в том, чтобы украинцы выиграли войну и отстроили страну", - говорится в сообщении.
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https://www.facebook.com/ 34 мин. ·
В результате артиллерийского удара подразделениями ВС Украины в Донецкой области был уничтожен командный пункт 810 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, Севастополь) Черноморского флота.
На данный момент известно о 3 погибших и более 14 раненных офицеров командного состава бригады, в том числе:
ВРИО командира 810 обр МП полковник Ян Суханов - тяжело ранен;
начальник связи 810 обр МП капитан Андрей Бушмин - тяжело ранен;
командир 542 десантно-штурмового батальона подполковник Алексей Теремков - тяжело ранен;
ВРИО командира 382 отдельного батальона МП майор Леонид Смирнов - тяжело ранен;
командир гаубичной самоходной артиллерийской батареи 546 огсадн капитан Виктор Ершов - тяжело ранен (оторвана рука).
Мое сердце замерло
Смотрю в окно на медленно падающие капли дождя.