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Новости Агрессия России против Украины Война
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Из-за недовольства военных РФ участием в войне против Украины некоторые подразделения наполняют агентами и информаторами, - ГУР обнародовало список

розвідка

Российские оккупанты все чаще отказываются от выполнения приказов командования проводить активные наступательные действия на территории Украины.

Об этом сообщают в ГУР МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

 "По данным военной разведки Украины, несмотря на скрытый саботаж, несколько подразделений 70 гвардейского мотострелкового полка уже открыто отказались участвовать в войне и потребовали вернуть их в места постоянной дислокации. Командиры частей всячески пытаются скрыть факты неповиновения. Наиболее активных военнослужащих, требующих возвращения на территорию России, надеясь на их скорую гибель, отправили на наиболее опасный участок фронта", - говорится в сообщении.

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Для выявления и нейтрализации инициаторов отказа от роли в войне, в отделе ФСБ 58 общевойсковой армии было решено заполнить подразделения 70 полка своими внештатными агентами и информаторами.

Со списком личного состава 70 гвардейского мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии южного военного округа (в/ч 71718) г. Шали, Чеченская республика можно ознакомиться по ссылке.

армия РФ (19910) разведка (4205) ФСБ (1945)


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Топ комментарии
+4
Особістів повернули.
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18.05.2022 12:23 Ответить
+4
Русіш зольдатен!
Сдафайся!
Тебе дадут щи, каша і бражка!
Потом немножко арбайтен на восстановлении Бучи и будеш ходить домой! Дрюкен свой фройлян, бухать бояру! Карашо! Зер гуд!
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18.05.2022 12:30 Ответить
+4
Правильно. Стучите там друг на друга и убивайте друг друга. Мрази болотные.
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18.05.2022 12:32 Ответить
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Особістів повернули.
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18.05.2022 12:23 Ответить
Я думаю они никуда и не девались там и всегда были среди личного состава
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18.05.2022 12:38 Ответить
так коли вже буде Корнілівський бунт ... а то щось бунтують та бунтують рашисти а фронт на півдні до Херсона не йде ні на йоту?
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18.05.2022 12:28 Ответить
для цього треба, щоб бунт підняло командування армії разом з бригадними, бо окремо бунт керівників якогось батальону чи полку/бригади нікому не всереться
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18.05.2022 15:31 Ответить
Русіш зольдатен!
Сдафайся!
Тебе дадут щи, каша і бражка!
Потом немножко арбайтен на восстановлении Бучи и будеш ходить домой! Дрюкен свой фройлян, бухать бояру! Карашо! Зер гуд!
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18.05.2022 12:30 Ответить
Куди ж параші без стукачів.
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18.05.2022 12:30 Ответить
Правильно. Стучите там друг на друга и убивайте друг друга. Мрази болотные.
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18.05.2022 12:32 Ответить
всьо ідьот па плану
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18.05.2022 12:32 Ответить
ДХЛ привезли посилку, дивно,але вперше водій запитав-руська? Відповіла,що португалка ,але народилась в Україні. Слава Україні! -він. Дякую за ремонт техники-я. Ось така феніта для орків. Україна понад усе
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18.05.2022 12:37 Ответить
Це все на що здатен ГУР.
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18.05.2022 12:56 Ответить
ах интернет-интернет... если это развединформация, то такую развединформацию надо засунуть поглубже в задницу главному развединформационщику...
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18.05.2022 12:56 Ответить
скоро политинформации будут совмещать с расстрелами, а летом начнут формировать в расейских колониях штрафбаты. История развития кацапского государства будет ходить по кругу лет пятьсот, пока это тупиковое ответвление вида Homo sapiens не вымрет, подобно Homo neanderthalensis. И только тогда антропологам таки придется их выделить в отдельный вид, и дать отдельное название, что-то вроде Homo cassabus ...
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18.05.2022 13:00 Ответить
нічого дивного.. особісти в москалів були, є і будуть...У нас капелани , як психологи- рятують душі вояків від скверни , психічних надломів і постійної перенапруги. У них все те ж: політрюк і слєдоватєль Бєрлага (чи упавнамочений- не пам'ятаю, давно читав))))
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18.05.2022 13:24 Ответить
О дааа - стучать на своих это национальный вид спорта в 3,14дерации...)))
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18.05.2022 13:26 Ответить
Уверен они и в Украине своих везде
запихнули.В случае контратаки повсплывают.
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18.05.2022 13:48 Ответить
 
 