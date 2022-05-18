Из-за недовольства военных РФ участием в войне против Украины некоторые подразделения наполняют агентами и информаторами, - ГУР обнародовало список

Российские оккупанты все чаще отказываются от выполнения приказов командования проводить активные наступательные действия на территории Украины.

Об этом сообщают в ГУР МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По данным военной разведки Украины, несмотря на скрытый саботаж, несколько подразделений 70 гвардейского мотострелкового полка уже открыто отказались участвовать в войне и потребовали вернуть их в места постоянной дислокации. Командиры частей всячески пытаются скрыть факты неповиновения. Наиболее активных военнослужащих, требующих возвращения на территорию России, надеясь на их скорую гибель, отправили на наиболее опасный участок фронта", - говорится в сообщении.

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Для выявления и нейтрализации инициаторов отказа от роли в войне, в отделе ФСБ 58 общевойсковой армии было решено заполнить подразделения 70 полка своими внештатными агентами и информаторами.

Со списком личного состава 70 гвардейского мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии южного военного округа (в/ч 71718) г. Шали, Чеченская республика можно ознакомиться по ссылке.