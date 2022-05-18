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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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В оккупированном Мелитополе в районе здания "комендатуры" ВС РФ взорвали две гранаты. Началась перестрелка, - Братчук

мелітополь

В оккупированном Мелитополе Запорожской области в районе здания "комендатуры" ВС РФ взорвали две гранаты и началась перестрелка.

Об этом сообщил в телеграм-канале спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Мелитополь. В районе здания бывшей райгосадминистрации и зеленой поликлиники, где размещена "комендатура" ВС РФ, взорвали две гранаты и началась перестрелка. Автоматные очереди, по информации журналистов, слышали и в районе улицы Шмидта, а вокруг штаба оккупационных войск перекрыли дорогу. Следим за информацией", - написал он.

Официального подтверждения информации пока нет.

Также читайте: В Мелитополе оккупанты уничтожают книги по истории Украины

армия РФ (19910) взрыв (6825) Мелитополь (616) оккупация (10213) Братчук Сергей (108)


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Топ комментарии
+24
днровцы с кацапами не поделили накраденое, вот и пошли разборки
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18.05.2022 12:43 Ответить
+18
Аферестович сходил на боевые перед эфиром у Фейгина =)
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18.05.2022 12:51 Ответить
+14
ага , і верещалку з собою прихватив.
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18.05.2022 13:00 Ответить
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Мабуть, Єрмак? Або Подлк з Арахамом? Чи Арестович?
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18.05.2022 12:43 Ответить
Аферестович сходил на боевые перед эфиром у Фейгина =)
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18.05.2022 12:51 Ответить
Єрмак... Подоляк з Арахамом і Арестович Дєти лейтєнанта Шмидта
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18.05.2022 12:55 Ответить
татаров прикрывал
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18.05.2022 13:08 Ответить
Та ні. То Петро Олексійович - єдиний справжній патріот України.
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18.05.2022 15:57 Ответить
днровцы с кацапами не поделили накраденое, вот и пошли разборки
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18.05.2022 12:43 Ответить
oi kak orkam tam shas "sladko" , navernae neuzpevajut pampersy menjati
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18.05.2022 12:44 Ответить
пьяные разборки "освободителей"
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18.05.2022 12:47 Ответить
Арестович? з гранатами? ваууу...Пішов звільняти херсонщину...
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18.05.2022 12:54 Ответить
ага , і верещалку з собою прихватив.
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18.05.2022 13:00 Ответить
Мабуть Зорян і Шкіряк.
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18.05.2022 13:01 Ответить
нехай кацапня перестреляется там вся!
лишь бы люди не пострадали...
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18.05.2022 13:02 Ответить
нех папиросы ватные дыметь в чужом городе вот и пыхнул ватник..
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18.05.2022 13:07 Ответить
Стиралки делят. Видно среди Indesit'ов один Bosch попался.
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18.05.2022 13:11 Ответить

Денацификация и пьяный любитель рАссии
Рига

https://t.me/dneproperatyv/30541
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18.05.2022 13:11 Ответить
(facepalm) pozorishe....i ot kuda oni lezut tolko.....grebanye vatniki sovkodrochery....pora uzhe lasty skinutj
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18.05.2022 14:53 Ответить
Награбоване не поділили, освободітєлі ***..ські
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18.05.2022 13:12 Ответить
Ещё один Моторыло автомойщик обьявился, но Гиви охранник со стоянки не сдаётся
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18.05.2022 13:14 Ответить
ПОГАНА НОВИНА.
Найбільше схоже на те, що партизан викрив патруль рашистів і вони були змушені вступити у відкритий бій.
Сподіваюсь, що вони змогли відірватися та сховатися.
Молимось за них.
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18.05.2022 13:24 Ответить
Нет. Там с утра была оцеплена комендатура и ждали какого-то высокопоставленного гостя. Больше похоже на работу ССО по устранению какого-то тела.
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18.05.2022 13:59 Ответить
партизанка повинна бути організована.тобто і прикриття,інфа все повинно бути забезпечене.
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18.05.2022 14:44 Ответить
Вот так надо воевать с оккупантом если это правда партизаны а не очередной междусобойчик у орков (как это недавно было между кадыровцами и боевыми бурятами) ,а не митинги устраивать и флажками перед ними махать как это делают в Херсоне
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18.05.2022 13:45 Ответить
и митинг там где надо хорошо и "другое"максемально
возможное уничтожение врага.....везде на территории
Украины ...чем можно где это возможно.
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18.05.2022 16:34 Ответить
18 мая жители Мелитополя услышали мощный взрыв. Украинские партизаны https://t.me/bpz_ua/12465 подорвали российский бронепоезд, у оккупантов - потери.

После взрыва в городе произошла произошла перестрелка. Об этом https://t.me/bpz_ua/12465 сообщает Telegram-канал "Брати по зброї".

"Партизаны в Мелитополе повредили бронепоезд российских оккупантов (ага, они до сих пор их используют). Заряд сработал под вагоном с личным составом. В результате повреждено железнодорожное полотно. Сейчас уточняется количество 200-х и 300-х рашистов", - пишут авторы канала.

Они также сообщают о перестрелке в Мелитополе, которая произошла после подрыва бронепоезда российских оккупантов.

Эту информацию https://ria-m.tv/news/286754/v_melitopole_podorvali_bronepoezd_okkupantyi_v_panike.html подтверждает и мелитопольское издание "Риа Мелитополь".

"Около часа назад в центре Мелитополя прогремел взрыв, который слышали практически во всех районах. По свидетельству местных жителей, в домах чуть не вылетели стекла, а стены зданий вибрировали", - сообщает издание, отмечая, что взрыв прогремел в районе железной дороги.

Также, по данным журналистов, неподалеку от так называемой "комендатуры" российских оккупантов, на пересечении улиц Шмидта и Ивана Алексеева началась перестрелка.

"Действия наших диверсантов принесли нужный результат и посеяли панику среди захватчиков. Известно, что комендатура за час до взрыва была оцеплена. Там ждали генерал-майора, который должен был сегодня выехать в Бердянск и посетить милицию и базы отдыха", - пишут журналисты.
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18.05.2022 14:38 Ответить
Яка гарна новина ! Респект Мелітопольським Партизанам !!!
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18.05.2022 14:57 Ответить
ахтунг партізанен)
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18.05.2022 20:31 Ответить
 
 