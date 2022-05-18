В оккупированном Мелитополе в районе здания "комендатуры" ВС РФ взорвали две гранаты. Началась перестрелка, - Братчук
В оккупированном Мелитополе Запорожской области в районе здания "комендатуры" ВС РФ взорвали две гранаты и началась перестрелка.
Об этом сообщил в телеграм-канале спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Мелитополь. В районе здания бывшей райгосадминистрации и зеленой поликлиники, где размещена "комендатура" ВС РФ, взорвали две гранаты и началась перестрелка. Автоматные очереди, по информации журналистов, слышали и в районе улицы Шмидта, а вокруг штаба оккупационных войск перекрыли дорогу. Следим за информацией", - написал он.
Официального подтверждения информации пока нет.
Топ комментарии
+24 Підлога Маккартні
показать весь комментарий18.05.2022 12:43 Ответить Ссылка
+18 Rhodesian
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+14 Федя Рашпиль #503636
показать весь комментарий18.05.2022 13:00 Ответить Ссылка
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лишь бы люди не пострадали...
Денацификация и пьяный любитель рАссии
Рига
https://t.me/dneproperatyv/30541
Найбільше схоже на те, що партизан викрив патруль рашистів і вони були змушені вступити у відкритий бій.
Сподіваюсь, що вони змогли відірватися та сховатися.
Молимось за них.
возможное уничтожение врага.....везде на территории
Украины ...чем можно где это возможно.
После взрыва в городе произошла произошла перестрелка. Об этом https://t.me/bpz_ua/12465 сообщает Telegram-канал "Брати по зброї".
"Партизаны в Мелитополе повредили бронепоезд российских оккупантов (ага, они до сих пор их используют). Заряд сработал под вагоном с личным составом. В результате повреждено железнодорожное полотно. Сейчас уточняется количество 200-х и 300-х рашистов", - пишут авторы канала.
Они также сообщают о перестрелке в Мелитополе, которая произошла после подрыва бронепоезда российских оккупантов.
Эту информацию https://ria-m.tv/news/286754/v_melitopole_podorvali_bronepoezd_okkupantyi_v_panike.html подтверждает и мелитопольское издание "Риа Мелитополь".
"Около часа назад в центре Мелитополя прогремел взрыв, который слышали практически во всех районах. По свидетельству местных жителей, в домах чуть не вылетели стекла, а стены зданий вибрировали", - сообщает издание, отмечая, что взрыв прогремел в районе железной дороги.
Также, по данным журналистов, неподалеку от так называемой "комендатуры" российских оккупантов, на пересечении улиц Шмидта и Ивана Алексеева началась перестрелка.
"Действия наших диверсантов принесли нужный результат и посеяли панику среди захватчиков. Известно, что комендатура за час до взрыва была оцеплена. Там ждали генерал-майора, который должен был сегодня выехать в Бердянск и посетить милицию и базы отдыха", - пишут журналисты.