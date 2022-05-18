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Новости Война
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Если даже оккупанты как-то пустят воду, это приведет к стремительному росту инфекционных заболеваний. Канализационные воды будут посреди улиц, - мэр Бойченко

маріуполь

Без полноценной системы водоотвода и очистки стоков водоснабжение города не может нормально работать. Это приведет к массовому неорганизованному изливу канализационных вод на улицы города, что в свою очередь приведет к росту инфекционных заболеваний среди населения.

Об этом сообщают в Мариупольском городском совете, передает Цензор.НЕТ.

"Хаотические и крайне непрофессиональные действия со стороны российских оккупантов и их сообщников ставят под угрозу жизнь остающихся в городе мариупольцев. Это больше 100 тысяч человек. Нужно понимать реальную ситуацию в Мариуполе. Все 22 насосные станции разрушены или затоплены, более 50% сети водоснабжения повреждены. В городе отсутствует электроснабжение, которое нужно для того, чтобы качать воду по сети. Но главная проблема – это отсутствие работающей системы очистки стоков и водоотвода. Если даже оккупанты как-то пустят воду, это сразу приведет к стремительному росту инфекционных заболеваний. Учитывая отсутствие нормальной медицинской помощи, по оценке врачей количество смертей среди мариупольцев будет расти ежедневно и уже к концу года может достигнуть 10 тысяч. Оккупанты и их сообщники не ставят своей целью восстановить Мариуполь. Напротив. Их цель – полностью разрушить любую возможность жизни в городе. Именно для этого они создают настоящее гетто в Мариуполе со своими бесчеловечными правилами", - городской голова Вадим Бойченко.

Смотрите: Российские оккупанты разрушили здание синагоги в Мариуполе, - горсовет. ФОТОрепортаж

По предварительным оценкам, полноценное восстановление водоснабжения в городе может занять больше года. Стоимость достигнет не менее 700 млн долларов. Именно поэтому это возможно при условии возвращения Мариуполя под полный контроль Украины и при поддержке международных партнеров.

катастрофа (427) Мариуполь (5737) оккупация (10213) Бойченко Вадим (68)


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А был бы у каждого жителя пистолет, то оккупантам не было бы там легкой жизни...
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18.05.2022 12:52 Ответить
а ви впевнені ,що вони не чекали того "рускага міра"?
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18.05.2022 12:58 Ответить
пістолет проти танку, класс, а ще щоденні рейди, обшуки і якщо в тебе знайдуть зброю, все, пока
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18.05.2022 13:03 Ответить
Сброю можно закопать в посадке и откапывать ночами когда надо. И пусть ищут по домам.
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18.05.2022 13:20 Ответить
а ось і свіжа новина за пістолєти...Під час тимчасової окупації Харківщини поліцейські передали росіянам табельну зброю. Джерело:
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18.05.2022 13:26 Ответить
 
 