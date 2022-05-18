Если даже оккупанты как-то пустят воду, это приведет к стремительному росту инфекционных заболеваний. Канализационные воды будут посреди улиц, - мэр Бойченко

Без полноценной системы водоотвода и очистки стоков водоснабжение города не может нормально работать. Это приведет к массовому неорганизованному изливу канализационных вод на улицы города, что в свою очередь приведет к росту инфекционных заболеваний среди населения.

Об этом сообщают в Мариупольском городском совете, передает Цензор.НЕТ.

"Хаотические и крайне непрофессиональные действия со стороны российских оккупантов и их сообщников ставят под угрозу жизнь остающихся в городе мариупольцев. Это больше 100 тысяч человек. Нужно понимать реальную ситуацию в Мариуполе. Все 22 насосные станции разрушены или затоплены, более 50% сети водоснабжения повреждены. В городе отсутствует электроснабжение, которое нужно для того, чтобы качать воду по сети. Но главная проблема – это отсутствие работающей системы очистки стоков и водоотвода. Если даже оккупанты как-то пустят воду, это сразу приведет к стремительному росту инфекционных заболеваний. Учитывая отсутствие нормальной медицинской помощи, по оценке врачей количество смертей среди мариупольцев будет расти ежедневно и уже к концу года может достигнуть 10 тысяч. Оккупанты и их сообщники не ставят своей целью восстановить Мариуполь. Напротив. Их цель – полностью разрушить любую возможность жизни в городе. Именно для этого они создают настоящее гетто в Мариуполе со своими бесчеловечными правилами", - городской голова Вадим Бойченко.

Смотрите: Российские оккупанты разрушили здание синагоги в Мариуполе, - горсовет. ФОТОрепортаж

По предварительным оценкам, полноценное восстановление водоснабжения в городе может занять больше года. Стоимость достигнет не менее 700 млн долларов. Именно поэтому это возможно при условии возвращения Мариуполя под полный контроль Украины и при поддержке международных партнеров.