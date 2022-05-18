Блогер из Чернигова писала в фейсбуке, что Россия должна победить. Она может сесть на 5 лет

Прокуратура сообщила жительнице Чернигова о подозрении в оправдывании вооруженной агрессии России. Наказание по этой статье – до 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, подозреваемая распространяла на собственной странице в социальной сети "Facebook" публикации, прославляющие участников вооруженной агрессии РФ против Украины и призывы не сопротивляться стране-агрессору. Блогер назвала ложной информацию о преступлениях военнослужащих РФ против мирного населения и считает справедливой оккупацию отдельных регионов Украины", - говорится в сообщении.

Дома у женщины провели обыск, изъяли компьютер и телефон.

Ей сообщили о подозрении в распространении материалов, содержащих оправдывание и признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

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Наказание по этой статье - ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без.