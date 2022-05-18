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Блогер из Чернигова писала в фейсбуке, что Россия должна победить. Она может сесть на 5 лет

facebook

Прокуратура сообщила жительнице Чернигова о подозрении в оправдывании вооруженной агрессии России. Наказание по этой статье – до 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, подозреваемая распространяла на собственной странице в социальной сети "Facebook" публикации, прославляющие участников вооруженной агрессии РФ против Украины и призывы не сопротивляться стране-агрессору. Блогер назвала ложной информацию о преступлениях военнослужащих РФ против мирного населения и считает справедливой оккупацию отдельных регионов Украины", - говорится в сообщении.

Дома у женщины провели обыск, изъяли компьютер и телефон.

Ей сообщили о подозрении в распространении материалов, содержащих оправдывание и признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

Читайте: В СНБО обратились к блогерам с просьбой воздерживаться от оценок войны, чтобы не сеять панику

Наказание по этой статье - ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без.

Facebook (392) пропаганда (3705) Чернигов (900) социальные сети (643) блогер (221) Офис Генпрокурора (2520)


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Топ комментарии
+37
Не "може", а "має" сісти.
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18.05.2022 13:06 Ответить
+32
яке воне кончене
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18.05.2022 13:05 Ответить
+28
відправити в Рашку на ПМЖ на Сибір, замість того, щоб тратити кошти на її кутримання
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18.05.2022 13:05 Ответить
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яке воне кончене
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18.05.2022 13:05 Ответить
А яка **** іще і дурна.
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18.05.2022 13:10 Ответить
Для "лішнєхромосомних" це природно)
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18.05.2022 13:17 Ответить
"Дома у женщины провели обыск, изъяли компьютер и телефон.."
Квартиру продать, деньги передать в фонд помощи детям, а её - в тюрьму или в рабочую колонию, пусть работает на Украину все эти 5 лет..
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18.05.2022 14:08 Ответить
Воно нам наработає, ага щаз.
Краще у таких відбирать громадянство і нарасєюшку, в радную говень, відправляти. Наразі це найгірша кара для палких прихильників рабсєюшкі
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18.05.2022 16:02 Ответить
відправити в Рашку на ПМЖ на Сибір, замість того, щоб тратити кошти на її кутримання
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18.05.2022 13:05 Ответить
ага якже, поїдуть вони в рашку. мої ватні знайомі з Харкова самі найперші поперли в Європу.
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18.05.2022 13:10 Ответить
То є так, пані, то є ще більше ніж так
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18.05.2022 13:15 Ответить
Не "може", а "має" сісти.
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18.05.2022 13:06 Ответить
На швабру
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18.05.2022 13:08 Ответить
Я бы заменил в УК срок на принудительную депортацию в РФ и лишение украинского загранпаспорта без права на его восстановление.
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18.05.2022 13:10 Ответить
это должен быть добровольный выбор: либо пятёрочка с конфискацией, либо принудительная депортация к "асвабадителям" с лишением украинского гражданства.
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18.05.2022 13:18 Ответить
гражданства по нашей конституции лишить не возможно. А вот принять закон об аннуляции загран паспортов для таких особ и депортации - вполне реально в сжатые сроки. И пусть они сидят в своей любимой паРаше без возможности сюда вернутся и пользоваться украинским заграном для выезда в страны ЕС.
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18.05.2022 13:24 Ответить
Открою тебе секрет - можно назад вернутся в Украину и без загранпаспорта. Да, ему нужно будет в посольстве Украины получить "временный паспорт". Ну или на худой конец - человек может нелегально границу пересечь и все
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18.05.2022 13:56 Ответить
Ну, то може, час настав допрацювати коституцію? А то як треба своєму кишеньковому презу дать побільше влади то конституцію ми міняти можемо, а як треба реалізувати кару для ворогів держави, то різко не можемо...
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18.05.2022 16:04 Ответить
Да нет ,сначала пусть рукавички пошьет, лет 10-15
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18.05.2022 14:06 Ответить
Залучіть до перепоховання тіл жертв кацапні, як колись німців після війни. По іншому не дійде. А потім за грати.
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18.05.2022 13:10 Ответить
Кончене створіння - після того як відсидить примусово депортувати до паРащі, хай все життя насолоджується бурятськими або башкирськими чи алтайськими краєвидами і півниками з лайна.
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18.05.2022 13:11 Ответить
ключове слово "може" провели обшук але не заарештували..
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18.05.2022 13:14 Ответить
Надеюсь редакторы допустили не верный порядок слов. Исправил не благодарите!!! Росія може перемогти. Вона має сісти на 5 років
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18.05.2022 13:15 Ответить
скинуть с парашута к бурятам , с надписью Слава Украине! они её быстро оприходуют с любовью во места а после где то прикопают!
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18.05.2022 13:15 Ответить
а канал Україна 24?
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18.05.2022 13:16 Ответить
этадругое

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18.05.2022 13:21 Ответить
а завтра ці почвари знову будут закликати "пагаварить с рассией", так?
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18.05.2022 13:52 Ответить
А вчера еще Украину своими высерами отдавали на поругание кацапам. То теперь понять и простить?
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18.05.2022 14:05 Ответить
Звичайно...Проститутки за плату будуть робити "замовникові" все, що захоче.

До війни платили одні клієнти, тепер - другі. Головне, що кеш не пахне.

......А піпл схаває ВСЬО..!
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18.05.2022 14:54 Ответить
Надо ввести для таких дебилов особое "уголовное" наказание: на лбу делать тату русской двуглавой курицы.
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18.05.2022 13:18 Ответить
Блогер назвала ложной информацию о преступлениях военнослужащих РФ против мирного населения Источник:

При этом она из Чернигова, где некоторые района города вообще буквально стерты с земли российскими снарядами и бомбами...Тут медицина бессильна.
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18.05.2022 13:19 Ответить
Интересно это чмо в городе под обстрелами была?
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18.05.2022 13:20 Ответить
У нас таких - "валом" Особливо дружини відставників-росіян що залишилися в Чернігові після звільнення чоловіків у запас Найбільші паскуди - їх вдови Ці озлоблені на всіх українців
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18.05.2022 13:26 Ответить
Добрий вечір!
Мо треба отим вдовам по-тихому чистить рила?
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18.05.2022 21:02 Ответить
Вже за прокурора Венедіктової такі справи нічим не завершувалися, навіть щодо одіозних колаборантів.
"Суд так і не зміг обрати колишній міській голові Слов'янська Нелі Штепі запобіжний захід. Засідання суду у її справі не відбулося - на нього не прийшли обидва прокурори, які перебувають у відпустці.Таким чином, обрання для Штепи запобіжного заходу, який не обраний ще з 2018 року, знову не відбулося. У своєму клопотанні прокурори просили для неї цілодобовий домашній арешт"
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18.05.2022 13:20 Ответить
Морду **** можна опублікувати?
Країна має знати...
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18.05.2022 13:21 Ответить
"Може сісти"?!
Штепа теж "могла сісти", і що?
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18.05.2022 13:21 Ответить
Нардепшу Василевську-Смаглюк теш заарештуйте.

Вона відбілювала агресора.

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18.05.2022 13:22 Ответить
Вона просто дура й ніколи не бачила живих мордорців ...

Я йже 24 лютого своїй донці з унуком негайно наказав навіть з Київа іхати на захід .... Й її потрузі -- теж радив . Й жінкам друзів .

Але моє уявлення вважало, що орки тому що в них сил не вистачить захопити столицю почнуть від немочи й люті руйнувати один за одним житлові квартали . Я в цьому навіть не сумнівався ...

Не читала ніколи Смаглюк спогади Лева Копєльова . А тоді московити були меньшою ордою , бо зараз жодного Копельова не виявиться честно описати злочини своїх братів по зброї !
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18.05.2022 13:56 Ответить
Она победила. Но пятерка за победу - незаслуженно мало. Победителю нужна десятка.
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18.05.2022 13:22 Ответить
Не дивуюся! Стояли під час блокади біля колонки - воду брали бо система водопостачання не діяла - насосні станції порозбивали снарядами і електроенергії не було - "високовольтку" розбили орки С-за місто - канонада Кацапи б"ють по околицях а наші їм у відповіль "насипають" Одна літня жіночка в черзі:
- Господи! Да когда же всё закончится?
Тут **** стара (з сусіднього під"їзду) так єхидно:
- Кагда "наши" да Львова дайдут!
Глянув на неї - забрала відро і здриснула мовчки!
А потім розказували що своїм сусідам (волонтеру і колишньому АТОвцю що їй зробили зауваження за "похвальони росіянам) заявила що коли прийдуть росіяни то вона ї першими "здасть"!
Ця погань гавкала на Україну і раніше Я їй сказав:
- Вам не нравится Украина? Езжайте к себе на родину - в Благовещенск!
- А мне там нечего делать! Есть нечего!
А знайома медсестра іший випадок розповіла: обстріляли місто Снаряд вдарив біля магазину де люди в черзі по хліб стояли Поранених в лікарню відвезли Надали допомогу і розклали по палатах У однієї бабці телефон був Довідалися кому з сусідів зателефонувать Повідомили що хазяйка в лікарні і попросили білизну привезти бо одяг закривавлений викинули
Приходять сусідки Приносять речі і кажуть:
- Читали ми ваш "твір" Миколаївна! Між трусами знайшли Гарна ви сусідка у нас! (Бабка в зошиті записи вела: Номер квартири прізвище ім"я по-батькові і хто що поганого говорив проти Росії і Путіна)
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18.05.2022 13:23 Ответить
У нас в напівзруйнованому Ірпені такі є. В неї хату розбили, живе літній кухні, але виявилось що на сторінці в фейсбуці з георгієвською стрічкою. Під час орків оставалась в місті, вже зараз казала що їй так жалко руських хлопчиків з автоматами бо по ним стріляють, а вони вимушені відповідать. І не стара. Трохи за 50.
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18.05.2022 14:13 Ответить
Таким надо просто ломать замки, выносить мебель и ставить на обочине возле подъезда. Пусть заносят обратно, это делать каждый день или когда там у кого время есть. И картотека нужна на вату по типу Миротворца-- время прошло с манкуртами и заслаными казачками цацкаться
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18.05.2022 15:01 Ответить
Читала колись книжку одну. Так там один хлопчина уже в 80-х роках вичислив одного НКВДіста, який допроси у свій час проводив. Прийшов до нього додому під виглядом сантехніка, щоб придушити, і став читати йому вирок. Те старе падло з переляку всралося і зразу здохло ...
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18.05.2022 21:12 Ответить
я так розумію до ціеї вітниці кадировці що були під Бучою не добралися не зробили її або мати, сестру , не розтрощили дім інакше вона по другому заспівала про рускій мір
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18.05.2022 13:24 Ответить
За" Зиг Хайль" 70 дней тюрьмы или 2 Месячные зарплаты штраф.
До 3-х лет в случае радикалов на параде.
При этом никто не призывал убивать,чужие территории захватывать.
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18.05.2022 13:25 Ответить
Ще жодна гнида не сіла за цією статтею . Як і за іншими статтями , за наругу над національною символікою , наприклад . Тому подібним блогерам , в Україні нічого не загрожує . Тому вони й далі будуть виправдовувати ***** , зривати й топтати українські прапори , плюндрувати українську мову та інше .
Це буде тривати доти , доки владі буде на це - начхати , а суди і правоохоронні органи контролюватимуть всякі портнови і- іже с німі . ! ..
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18.05.2022 13:25 Ответить
У нас в Житомирськiй областi такiй ватi присуджують позбавлення займати якiсь там посади...
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18.05.2022 14:48 Ответить
В нас демократія ілі гдє? Хай хоч обпишеться, але факти
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18.05.2022 13:25 Ответить
При демократии законы отменяются или как.
Откуда тогда бюрократия,если нет законов в ЕС.Почему в Украине всё
как в жопе,а в ЕС всё фурычит?
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18.05.2022 13:44 Ответить
І що, 5 років її держава має годувати?!
Мені здається, треба терміново ввести в карний кодекс нове покарання - депортація за порєбрік.
Хочеш узкого міра - *****уй за порєбрік. 24 год на збори і дорогу, до того часу маєш виїхати з усім, що встигнеш зібрати. Інакше - садити на автобус, привозити до порєбріка - і копняком на ту сторону.
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18.05.2022 13:27 Ответить
Ща.. На автобус.. Своим ходом
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18.05.2022 13:51 Ответить
Нах@я воно живе треба?
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18.05.2022 13:30 Ответить
не треба садити. Краще залишити її саму і її квартиру без охорони.
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18.05.2022 13:32 Ответить
не посадят. жаль. но хотя бы страху нагонят сраным любителям рузкого мира. Это те люди которые оправдывают Бучу, Мариуполь и сотни других кровавых побоищ.
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18.05.2022 13:35 Ответить
Яку підозру?! Запхати їй телефон чи ноут в лахань і нехай далі блогерує
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18.05.2022 13:35 Ответить
Та отправьте ее в Херсонскую область в оккупированную часть к оркам, пускай они ее там по кругу пускают чтобы прочувствовала на своей шкуре.
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18.05.2022 13:40 Ответить
напише потім книжку "Блогерство та нацистська пенітенціарна система України"
дуже цікаву
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18.05.2022 13:40 Ответить
вот никогда не понимал людей, ну любишь ты россиюшку, березки и вот это вот всё, ну вот она граница рядом, открытая была до февраля 22 года, ну продай квартиру и передешь там я не знаю, в Саратов или хз там в Самару и живи спокойно, как тебе хочется... Чё ты падла сидишь и зовешь сюда чужие танки и пушки, который твой же город в итоге и порушили... нет не понимаю...
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18.05.2022 13:44 Ответить
Якщо ми не почнемо лінчувати таких тварюк самі-ми не переможемо. ЦЕ -АКСІОМА. Ми просеремо і державу і свободу. Влада робить все,щоб зберегти носіїв русского міра-бо це її електорат і запорука корупції.
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18.05.2022 13:48 Ответить
Практически всех регионалов (ОПЗЖ) с 2014 г. можно было привлекать по этой статье. Не? Там серьезные дяди? То ли дело писюху-блогерку ...
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18.05.2022 13:48 Ответить
Vsej etjih adeptov russkogo mira - otnjatj grazhdanstvo Ukraini i v Rossiju shagom marsh. V odno napravlenije i bez vozvrata pozizhnenno.
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18.05.2022 13:52 Ответить
kak to u nas takoe nepoluchilos....uvi.
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18.05.2022 14:01 Ответить
Як себе Портнов почуває, Дємченко?
Депутати ОПЗЖ всіх рівнів?
Депутати Паритії регіонів?
Хабарники судді, прокурори?
Де результати роботи по ним?
Скільки їм років загрожує?
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18.05.2022 13:57 Ответить
Не може, а має! Повинна сісти!!!
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18.05.2022 14:49 Ответить
цю кончену тварину тре віддати в руки дружин воїнів Азовсталі там і суд не буде потрібен вже
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18.05.2022 15:01 Ответить
Я встретил тут одну ватницу -киевлянку, с квартирой на Грушевского. Белобрысая, наверное кацапка северная или белоруска.Давно там правда не живёт, смотрит свою пропаганду в Америке. Поставила бутылку коньяка на то что Зелю арестуют до 15 марта. Но вроде какие то прояснения у нее пошли, войну не поддерживает , я так понимаю с апреля о крайней мере. Может ТВ отклбчили
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18.05.2022 15:12 Ответить
Ех... Ну навіщо розголос? Тихо в лісі застрелили та і все
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18.05.2022 15:14 Ответить
Жирна МОНТЯНША?
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18.05.2022 16:02 Ответить
 
 