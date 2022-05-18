Блогер из Чернигова писала в фейсбуке, что Россия должна победить. Она может сесть на 5 лет
Прокуратура сообщила жительнице Чернигова о подозрении в оправдывании вооруженной агрессии России. Наказание по этой статье – до 5 лет лишения свободы.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
"По данным следствия, подозреваемая распространяла на собственной странице в социальной сети "Facebook" публикации, прославляющие участников вооруженной агрессии РФ против Украины и призывы не сопротивляться стране-агрессору. Блогер назвала ложной информацию о преступлениях военнослужащих РФ против мирного населения и считает справедливой оккупацию отдельных регионов Украины", - говорится в сообщении.
Дома у женщины провели обыск, изъяли компьютер и телефон.
Ей сообщили о подозрении в распространении материалов, содержащих оправдывание и признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).
Наказание по этой статье - ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без.
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Квартиру продать, деньги передать в фонд помощи детям, а её - в тюрьму или в рабочую колонию, пусть работает на Украину все эти 5 лет..
Краще у таких відбирать громадянство і нарасєюшку, в радную говень, відправляти. Наразі це найгірша кара для палких прихильників рабсєюшкі
До війни платили одні клієнти, тепер - другі. Головне, що кеш не пахне.
......А піпл схаває ВСЬО..!
При этом она из Чернигова, где некоторые района города вообще буквально стерты с земли российскими снарядами и бомбами...Тут медицина бессильна.
Мо треба отим вдовам по-тихому чистить рила?
"Суд так і не зміг обрати колишній міській голові Слов'янська Нелі Штепі запобіжний захід. Засідання суду у її справі не відбулося - на нього не прийшли обидва прокурори, які перебувають у відпустці.Таким чином, обрання для Штепи запобіжного заходу, який не обраний ще з 2018 року, знову не відбулося. У своєму клопотанні прокурори просили для неї цілодобовий домашній арешт"
Країна має знати...
Штепа теж "могла сісти", і що?
Вона відбілювала агресора.
Я йже 24 лютого своїй донці з унуком негайно наказав навіть з Київа іхати на захід .... Й її потрузі -- теж радив . Й жінкам друзів .
Але моє уявлення вважало, що орки тому що в них сил не вистачить захопити столицю почнуть від немочи й люті руйнувати один за одним житлові квартали . Я в цьому навіть не сумнівався ...
Не читала ніколи Смаглюк спогади Лева Копєльова . А тоді московити були меньшою ордою , бо зараз жодного Копельова не виявиться честно описати злочини своїх братів по зброї !
- Господи! Да когда же всё закончится?
Тут **** стара (з сусіднього під"їзду) так єхидно:
- Кагда "наши" да Львова дайдут!
Глянув на неї - забрала відро і здриснула мовчки!
А потім розказували що своїм сусідам (волонтеру і колишньому АТОвцю що їй зробили зауваження за "похвальони росіянам) заявила що коли прийдуть росіяни то вона ї першими "здасть"!
Ця погань гавкала на Україну і раніше Я їй сказав:
- Вам не нравится Украина? Езжайте к себе на родину - в Благовещенск!
- А мне там нечего делать! Есть нечего!
А знайома медсестра іший випадок розповіла: обстріляли місто Снаряд вдарив біля магазину де люди в черзі по хліб стояли Поранених в лікарню відвезли Надали допомогу і розклали по палатах У однієї бабці телефон був Довідалися кому з сусідів зателефонувать Повідомили що хазяйка в лікарні і попросили білизну привезти бо одяг закривавлений викинули
Приходять сусідки Приносять речі і кажуть:
- Читали ми ваш "твір" Миколаївна! Між трусами знайшли Гарна ви сусідка у нас! (Бабка в зошиті записи вела: Номер квартири прізвище ім"я по-батькові і хто що поганого говорив проти Росії і Путіна)
До 3-х лет в случае радикалов на параде.
При этом никто не призывал убивать,чужие территории захватывать.
Це буде тривати доти , доки владі буде на це - начхати , а суди і правоохоронні органи контролюватимуть всякі портнови і- іже с німі . ! ..
Откуда тогда бюрократия,если нет законов в ЕС.Почему в Украине всё
как в жопе,а в ЕС всё фурычит?
Мені здається, треба терміново ввести в карний кодекс нове покарання - депортація за порєбрік.
Хочеш узкого міра - *****уй за порєбрік. 24 год на збори і дорогу, до того часу маєш виїхати з усім, що встигнеш зібрати. Інакше - садити на автобус, привозити до порєбріка - і копняком на ту сторону.
дуже цікаву
Депутати ОПЗЖ всіх рівнів?
Депутати Паритії регіонів?
Хабарники судді, прокурори?
Де результати роботи по ним?
Скільки їм років загрожує?