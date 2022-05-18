Министр финансов США Йеллен обсудит меры по российской нефти во время встречи G7

Министр финансов США Джанет Йеллен во время встречи с лидерами Европейского Союза обсудила возможные меры по российским поставкам нефти и планирует снова поднять эту тему на встрече министров финансов и глав Центробанков G7, которая начинается в Германии в среду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы обсудили широкий спектр вариантов. Мы не пытаемся сказать им (европейцам. - Ред.), что лучше отвечает их интересам, а (...) обсуждаем некоторые рассматриваемые предложения", - сказала Йеллен журналистам в Брюсселе.

Основная идея Вашингтона, которую транслирует Йеллен, заключается в внедрении потолка цен или специальной пошлины на поставляемую из России нефть, пишет Financial Times. Это рассматривается как переходная мера перед введением окончательного запрета импорта топлива из РФ.

Это будет способствовать ограничению доходов, получаемых Россией от экспорта энергоносителей, при этом не допустив резкого усиления инфляционного давления. Против такого предложения выступает Германия.

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"В принципе, мы открыты этой идее, но очень сложно определить ее конкретные параметры. Это должно произвести желаемый эффект, не приведя при этом к полному прекращению поставок нефти", - сказал немецкий чиновник на условиях анонимности.