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Новости Война
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Число погибших в результате вчерашнего ракетного удара по Десне возросло до 11, - ГСЧС

десна

Число погибших и травмированных людей в результате авиаудара, который утром 17 мая нанесла российская авиация по селу Десна на Черниговщине, возросло.

Такую информацию предоставили Суспільному в пресс-службе ГУ ГСЧС в Черниговской области, информирует Цензор.НЕТ.

Так, погибли 11 человек, травмировались 14 (предварительно речь шла о восьми погибших и 12 раненых. - ред.)

Напомним, около 5:00 часов утра 17 мая российские войска из авиации нанесли ракетный удар по поселку Десна, две ракеты попали в здание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате ракетного удара по Десне 8 погибших, 12 раненых, - ГСЧС

армия РФ (19917) обстрел (28274) ракеты (3640) Черниговщина (1486) ГСЧС (5052)


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Топ комментарии
+15
Це ж Суспільне напередодні ракетного удару по "Десні" видало репортаж про тренування там морпіхів.

Коли Данилов з РНБО, Резніков з МО заткнуть роти журналіздам-навідникам?
ХТО дає їм дозвіл знімати подібні сюжети?

"Навчаються штурмувати міста, аби звільняти окупований Крим: на Чернігівщині тренуються ветерани-морпіхи"

https://suspilne.media/240071-navcautsa-sturmuvati-mista-abi-zvilnati-okupovanij-krim-na-cernigivsini-trenuutsa-veterani-morpihi/
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18.05.2022 13:54 Ответить
+9
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18.05.2022 13:36 Ответить
+9
А шо до сих пір роблять там савєцькі ордени?
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18.05.2022 13:38 Ответить
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18.05.2022 13:36 Ответить
А шо до сих пір роблять там савєцькі ордени?
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18.05.2022 13:38 Ответить
напевно маскють в\ч від окупантів... щоб подумали що до свої попали....
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18.05.2022 14:18 Ответить
Це ж Суспільне напередодні ракетного удару по "Десні" видало репортаж про тренування там морпіхів.

Коли Данилов з РНБО, Резніков з МО заткнуть роти журналіздам-навідникам?
ХТО дає їм дозвіл знімати подібні сюжети?

"Навчаються штурмувати міста, аби звільняти окупований Крим: на Чернігівщині тренуються ветерани-морпіхи"

https://suspilne.media/240071-navcautsa-sturmuvati-mista-abi-zvilnati-okupovanij-krim-na-cernigivsini-trenuutsa-veterani-morpihi/
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18.05.2022 13:54 Ответить
Так про Десну всі знають, навіть рашисти. А по казармам б'ють не вперше.
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18.05.2022 14:14 Ответить
Навіщо рашистам нагадувати про полігони та навчальні центри під час війни?
Так само Г+Г видало сюжет про київський завод, на якому ремонтували бронетехніку.
І туди прилетіли ракети відразу після ТОГО, а не ДО.
І також були загиблі та поранені.
Журнохвойдам мають заборонити давати в ефір подібні сюжети.
Але владу, схоже, це влаштовує.
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18.05.2022 14:46 Ответить
про десну недавно згадували всі в звязку з президентовим призначенням нового командуючого тероборони...
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18.05.2022 14:56 Ответить
Ви особисто не обійдетесь без сюжетів ТВ, ЗМІ із полігонів, підприємств оборонної промисловості?
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18.05.2022 15:09 Ответить
кто в той десне держит сейчас военнослужащих?Там же подлетное время ракеты или авиации минимальное-никто даже в бомбоубежище выйти не успеет,особенно если лупят искандерами
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18.05.2022 14:05 Ответить
Зе-чмо тримає, він же вважає, що "Російські ракетні удари кардинально нічого не змінюють".
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18.05.2022 14:26 Ответить
 
 