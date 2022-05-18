Число погибших в результате вчерашнего ракетного удара по Десне возросло до 11, - ГСЧС

Число погибших и травмированных людей в результате авиаудара, который утром 17 мая нанесла российская авиация по селу Десна на Черниговщине, возросло.

Такую информацию предоставили Суспільному в пресс-службе ГУ ГСЧС в Черниговской области, информирует Цензор.НЕТ.

Так, погибли 11 человек, травмировались 14 (предварительно речь шла о восьми погибших и 12 раненых. - ред.)

Напомним, около 5:00 часов утра 17 мая российские войска из авиации нанесли ракетный удар по поселку Десна, две ракеты попали в здание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате ракетного удара по Десне 8 погибших, 12 раненых, - ГСЧС