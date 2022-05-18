Число погибших в результате вчерашнего ракетного удара по Десне возросло до 11, - ГСЧС
Число погибших и травмированных людей в результате авиаудара, который утром 17 мая нанесла российская авиация по селу Десна на Черниговщине, возросло.
Такую информацию предоставили Суспільному в пресс-службе ГУ ГСЧС в Черниговской области, информирует Цензор.НЕТ.
Так, погибли 11 человек, травмировались 14 (предварительно речь шла о восьми погибших и 12 раненых. - ред.)
Напомним, около 5:00 часов утра 17 мая российские войска из авиации нанесли ракетный удар по поселку Десна, две ракеты попали в здание.
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+15 Алла Новосад #194524
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+9 Чайка Київ
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+9 Sharikoff
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Коли Данилов з РНБО, Резніков з МО заткнуть роти журналіздам-навідникам?
ХТО дає їм дозвіл знімати подібні сюжети?
"Навчаються штурмувати міста, аби звільняти окупований Крим: на Чернігівщині тренуються ветерани-морпіхи"
https://suspilne.media/240071-navcautsa-sturmuvati-mista-abi-zvilnati-okupovanij-krim-na-cernigivsini-trenuutsa-veterani-morpihi/
Так само Г+Г видало сюжет про київський завод, на якому ремонтували бронетехніку.
І туди прилетіли ракети відразу після ТОГО, а не ДО.
І також були загиблі та поранені.
Журнохвойдам мають заборонити давати в ефір подібні сюжети.
Але владу, схоже, це влаштовує.