РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10607 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 768 11

За минувшие сутки оккупанты доставили из Мариуполя в фильтрационный лагерь 539 человек, в том числе 55 детей, для депортации, - Андрющенко

депортація,безіменне,табір,фільтраційний

Российские захватчики доставили из Мариуполя в фильтрационный лагерь более 500 человек для дальнейшей депортации.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки из Мариуполя доставлены в фильтрационный лагерь с. Безымянное Новоазовского района 539 человек, в том числе 55 детей. Всех лиц готовят к депортации", - заявил Андрющенко.

По его словам, из фильтрационного пункта с. Никольское депортировано в Россию 67 человек, в том числе дети.

"Россия не останавливает похищение украинских граждан. Преступление, которое продолжается", - подчеркнул советник мэра.

Также читайте: В Россию депортировали 1,3 млн украинцев, - Денисова

депортация (690) Мариуполь (5737)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Таке враження, що читаєш спогади часів другої світової.
Кацапи- фашисти.
показать весь комментарий
18.05.2022 13:47 Ответить
+4
Хочешь мира готовся к войне а не если увиличим армию то не сможем достроить дороги
показать весь комментарий
18.05.2022 13:54 Ответить
+4
черговий раз влада кинула патроиотив напевно бояться що писля визволення патриоти займуться презиком и радою
показать весь комментарий
18.05.2022 13:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Города фактически нет. Зато есть мэр и даже советник мэра. Это как Арестович советник Елдака. Еще и наверное зарплату хорошую получает. Бред какой-то. Есть цивильно-военная администрация. какие к черту статские-советники?
показать весь комментарий
18.05.2022 13:42 Ответить
Таке враження, що читаєш спогади часів другої світової.
Кацапи- фашисти.
показать весь комментарий
18.05.2022 13:47 Ответить
вот бы найти тех маньяков, что украинцам пальцы и уши отрзали, и им то же на камеру поотрезать) хорошее шоу будет)
показать весь комментарий
18.05.2022 13:48 Ответить
На жаль, мої сумні опасіння підтверджуються(
Верещук, ти повинна забути своє промедчуковське минуле і затямити: рашиzтам не можна вірити! Ніколи!😡
Є інформація, втч відео, що «евакуйованих» бійців "Азова" відвезли у Ростов-на-Дону та заточили до СІЗО № 1(
Дай Бог, брехня(
показать весь комментарий
18.05.2022 13:49 Ответить
и ничего хорошего.., а что, кто-то Верил??
показать весь комментарий
18.05.2022 13:53 Ответить
Сумне доповнення: Мін'юст Роzії попросив Верховний суд визнати український "нацбатальйон "Азов" терористичною організацією...((
показать весь комментарий
18.05.2022 13:50 Ответить
Кароче, Зеля здав Маріуполь.
показать весь комментарий
18.05.2022 13:52 Ответить
Хочешь мира готовся к войне а не если увиличим армию то не сможем достроить дороги
показать весь комментарий
18.05.2022 13:54 Ответить
от вам и борьба за Марик..
показать весь комментарий
18.05.2022 13:54 Ответить
черговий раз влада кинула патроиотив напевно бояться що писля визволення патриоти займуться презиком и радою
показать весь комментарий
18.05.2022 13:55 Ответить
доставили у фільтраційний табір...
як ви ставитеся до кацапів? давайте не будемо заглядати у прірву
показать весь комментарий
18.05.2022 14:20 Ответить
 
 