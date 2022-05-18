За минувшие сутки оккупанты доставили из Мариуполя в фильтрационный лагерь 539 человек, в том числе 55 детей, для депортации, - Андрющенко
Российские захватчики доставили из Мариуполя в фильтрационный лагерь более 500 человек для дальнейшей депортации.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки из Мариуполя доставлены в фильтрационный лагерь с. Безымянное Новоазовского района 539 человек, в том числе 55 детей. Всех лиц готовят к депортации", - заявил Андрющенко.
По его словам, из фильтрационного пункта с. Никольское депортировано в Россию 67 человек, в том числе дети.
"Россия не останавливает похищение украинских граждан. Преступление, которое продолжается", - подчеркнул советник мэра.
Топ комментарии
+8 Чайка Київ
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+4 Siegher Kurnoski
показать весь комментарий18.05.2022 13:55 Ответить Ссылка
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Кацапи- фашисти.
Верещук, ти повинна забути своє промедчуковське минуле і затямити: рашиzтам не можна вірити! Ніколи!😡
Є інформація, втч відео, що «евакуйованих» бійців "Азова" відвезли у Ростов-на-Дону та заточили до СІЗО № 1(
Дай Бог, брехня(
як ви ставитеся до кацапів? давайте не будемо заглядати у прірву