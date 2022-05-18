За минувшие сутки оккупанты доставили из Мариуполя в фильтрационный лагерь 539 человек, в том числе 55 детей, для депортации, - Андрющенко

Российские захватчики доставили из Мариуполя в фильтрационный лагерь более 500 человек для дальнейшей депортации.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки из Мариуполя доставлены в фильтрационный лагерь с. Безымянное Новоазовского района 539 человек, в том числе 55 детей. Всех лиц готовят к депортации", - заявил Андрющенко.

По его словам, из фильтрационного пункта с. Никольское депортировано в Россию 67 человек, в том числе дети.

"Россия не останавливает похищение украинских граждан. Преступление, которое продолжается", - подчеркнул советник мэра.

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