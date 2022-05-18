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Новости Война
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"Путин использует голод как оружие", - немецкий министр Шульце призвала G7 приложить совместные усилия для продовольственной безопасности

афганистан,голод

Министр развития Германии Свенья Шульце призвала G7 приложить совместные усилия для борьбы с голодом, который может наступить в результате войны в Украине.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Ужасающие последствия российской захватнической войны выходят далеко за пределы Украины", - сказала Шульце на встрече министров развития G7 в Берлине.

"Есть риск голода, потому что Путин использует голод как оружие. Мы должны противостоять этому с помощью нового альянса по глобальной продовольственной безопасности, который мы хотим принять на этой встрече", - заявила она.

Читайте: Шольц намеренно задерживает оружие для Украины, - лидер оппозиции Германии Мерц

До четверга министры развития стран G7 будут обсуждать текущие вызовы, начиная от продовольственного кризиса и изменения климата до восстановления свободной Украины, которая также является крупным мировым экспортером зерна.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль примет участие в заседании виртуально.

G7 (875) Германия (7106) голод (148) путин владимир (31658)


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Топ комментарии
+2
Вроде каждый представитель Германии говорит правильные вещи, но в потом делают все возможное чтобы нагадить Украине.
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18.05.2022 14:03 Ответить
+1
Ї бать тільки прокинулись, вони це робили 400 років поспіль омг
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18.05.2022 14:13 Ответить
+1
Я не понимаю "проблемы" ... Нужно зерно из наших портов ? Заходят танкеры под условным флагом ООН , под охраной кораблей НАТО , в рамках гуманитарного коридора вдоль западного берега вывозят ... И я бы посмотрел на попытку потопить хотя-бы один танкер.
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18.05.2022 14:33 Ответить
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Делят не наши бабки, сволочи
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18.05.2022 14:00 Ответить
А, что, Германия не в состоянии их прокормить?
А почему собственно?
Украина выражает крайнюю степень озабоченности.
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18.05.2022 14:03 Ответить
Вроде каждый представитель Германии говорит правильные вещи, но в потом делают все возможное чтобы нагадить Украине.
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18.05.2022 14:03 Ответить
очень меня сейчас тревожит - что там сейчас у бедуинов...
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18.05.2022 14:07 Ответить
Світ зараз -це як екосистема, дуже вразлива і все взаємопов'язане. Вийшо як з тими маодзедунівськими горобцями
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18.05.2022 14:12 Ответить
Ї бать тільки прокинулись, вони це робили 400 років поспіль омг
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18.05.2022 14:13 Ответить
Я не понимаю "проблемы" ... Нужно зерно из наших портов ? Заходят танкеры под условным флагом ООН , под охраной кораблей НАТО , в рамках гуманитарного коридора вдоль западного берега вывозят ... И я бы посмотрел на попытку потопить хотя-бы один танкер.
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18.05.2022 14:33 Ответить
А что этот московский недомерок использует НЕ как оружие? Углеводороды разве не оружие против Европы как минимум? Спровоцированные многолетние и многотысячные орды беженцев с северной Африки и Ближнего Востока в ту же Европу. Разве можно было это не воспринимать как угрозу, как сделала это Европа закрыв глаза на истинную причину нашествия. А всяческие цветные жилетки на улицах Парижа с русскоязычными командирами ячеек это не оружие кацапии против Европы? Не верю что в Европе этого не видели. А вот причину полного бездействия и сопротивления нахальству москвы не могу понять. Хотя власть денег еще никто не отменял, так что тут можно поискать.
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18.05.2022 14:35 Ответить
Міністр, а не міністерка! Грамотії не позорте українську мову!
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18.05.2022 16:01 Ответить
 
 