"Путин использует голод как оружие", - немецкий министр Шульце призвала G7 приложить совместные усилия для продовольственной безопасности

Министр развития Германии Свенья Шульце призвала G7 приложить совместные усилия для борьбы с голодом, который может наступить в результате войны в Украине.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Ужасающие последствия российской захватнической войны выходят далеко за пределы Украины", - сказала Шульце на встрече министров развития G7 в Берлине.

"Есть риск голода, потому что Путин использует голод как оружие. Мы должны противостоять этому с помощью нового альянса по глобальной продовольственной безопасности, который мы хотим принять на этой встрече", - заявила она.

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До четверга министры развития стран G7 будут обсуждать текущие вызовы, начиная от продовольственного кризиса и изменения климата до восстановления свободной Украины, которая также является крупным мировым экспортером зерна.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль примет участие в заседании виртуально.