Раненым "ЛНРовцам" диагностируют остеохондроз и язву, чтобы не платить компенсаций, - ГУР МО

Власти так называемой "ЛНР" не выплачивают компенсации семьям погибших и раненых в ходе войны с Украиной.

Об этом сообщают в ГУР МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным украинской разведки для того, чтобы не выплачивать компенсации, медицинские работники всячески искажают диагнозы раненым. После лечения ранений и контузий воины "ЛНР" получают выписки, в которых указан "остеохондроз", "язва" или другие болезни, не предусматривающие компенсационных выплат.

"Это вызывает острое чувство несправедливости со стороны местного населения "ЛНР", даже несмотря на наращивание пропаганды со стороны РФ. Учитывая безвозвратные потери 2 армейского корпуса ВС РФ (именно в нем служат "мобилизованные" с территории "ЛНР"), ситуация по поддержке и восприятию местным населением войны и последующей мобилизации значительно уменьшается", - говорится в сообщении.

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Также известно, что 16-17 мая в Луганске прошли стихийные акции протеста жен и родственников "мобилизованных" на войну против Украины. Такие акции зафиксированы у военной прокуратуры и военкоматов Луганска и Ровенек. Основное требование протестующих – возвращение мобилизованных домой. Общее количество участников около 700 человек.