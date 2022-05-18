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Новости Война
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Раненым "ЛНРовцам" диагностируют остеохондроз и язву, чтобы не платить компенсаций, - ГУР МО

розвідка

Власти так называемой "ЛНР" не выплачивают компенсации семьям погибших и раненых в ходе войны с Украиной.

Об этом сообщают в ГУР МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным украинской разведки для того, чтобы не выплачивать компенсации, медицинские работники всячески искажают диагнозы раненым. После лечения ранений и контузий воины "ЛНР" получают выписки, в которых указан "остеохондроз", "язва" или другие болезни, не предусматривающие компенсационных выплат.

"Это вызывает острое чувство несправедливости со стороны местного населения "ЛНР", даже несмотря на наращивание пропаганды со стороны РФ. Учитывая безвозвратные потери 2 армейского корпуса ВС РФ (именно в нем служат "мобилизованные" с территории "ЛНР"), ситуация по поддержке и восприятию местным населением войны и последующей мобилизации значительно уменьшается", - говорится в сообщении.

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Также известно, что 16-17 мая в Луганске прошли стихийные акции протеста жен и родственников "мобилизованных" на войну против Украины. Такие акции зафиксированы у военной прокуратуры и военкоматов Луганска и Ровенек. Основное требование протестующих – возвращение мобилизованных домой. Общее количество участников около 700 человек.

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компенсации (483) разведка (4205) мобилизация (2830) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+7
ну да, проникающий остеохондроз брюшной полости и осколочная язва...
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18.05.2022 14:03 Ответить
+5
це для тих, кому здалося, що путєн мало ввьол
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18.05.2022 14:03 Ответить
+5
ДОЛЖЕН СТОЯТЬ ОДИН ДИАГНОЗ--- МОЗГА НЕТ ВООБЩЕ.. звал Путина в 2014 году.... 8 лет радовался жизни подзаборной суки... скажи спасибо что не поставили "диагноз" "мертв по прибытию"!!!!!!!!
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18.05.2022 14:06 Ответить
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ну да, проникающий остеохондроз брюшной полости и осколочная язва...
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18.05.2022 14:03 Ответить
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18.05.2022 14:41 Ответить
це для тих, кому здалося, що путєн мало ввьол
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18.05.2022 14:03 Ответить
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18.05.2022 14:38 Ответить
ДОЛЖЕН СТОЯТЬ ОДИН ДИАГНОЗ--- МОЗГА НЕТ ВООБЩЕ.. звал Путина в 2014 году.... 8 лет радовался жизни подзаборной суки... скажи спасибо что не поставили "диагноз" "мертв по прибытию"!!!!!!!!
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18.05.2022 14:06 Ответить
Не тим гур займається. Ще що небудь про@буть.
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18.05.2022 14:06 Ответить
Очень интересно. Пуля в голову, а диагностируют остеохондроз.
Впрочем, на Московии такой уровень медицины, что они даже гланды через жопу вырезают. Без наркоза.
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18.05.2022 14:07 Ответить
прострел заработали в окопах...
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18.05.2022 14:08 Ответить
А дыровцы думали что рашисты им по 7 лямов платить компенсации будут? Какое тупое мясо
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18.05.2022 14:09 Ответить
Когда будем освобождать дамбас главное чтобы орки или сдохли или все ушли Запоребрик. Чтобы нам потом не кормить миллионы калек которые еще и против нас воевали
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18.05.2022 14:12 Ответить
Читай ниже.
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18.05.2022 14:25 Ответить
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18.05.2022 14:40 Ответить
Otsustvije mozga tam diagnostirujetsja pogolovno u vseh.
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18.05.2022 14:17 Ответить
А чего им переживать? У нас до сих пор считается что тамженашелюде. Поэтому после окончания войны будем вместе с регресами выплачивать и ветеранские, и за боевые этим "нашим людям".
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18.05.2022 14:24 Ответить
А где сивоха?
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18.05.2022 14:26 Ответить
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18.05.2022 14:42 Ответить
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18.05.2022 14:52 Ответить
сивохо прорва *****,на передок ушлёпка
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18.05.2022 14:57 Ответить
Кажете підтримка зменшується?Вибачте!Але це така ж "точна" інформація як і та яку фсб доповідало путлєру про його підтримку в Україні.Там навіть при загибелі родича звинувачують не путлєра а Україну,бо вона "розпочала війну в 2014році".А ось росія їх захищає.Доречі!Якщо ті лугандони не хочуть воювати,то чому відступили аж в Белгородську область,до окупантів а не здались в полон?Досить вже робити з них ЖЕРТВ,чи як там - наші люді в окупаціі?В такій окупаціі,що навіть під загрозою загибелі не переходять на бік України.Пора вже зрозуміти,що ОРДЛО - це ВОРОГ який РЕАЛЬНО,саме зараз,ВБИВАЄ наших хлопців.А ми їх заоохочуємо пенсіями,інвалідськими та допомогою на дітей.
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18.05.2022 14:35 Ответить
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18.05.2022 14:56 Ответить
******.
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18.05.2022 16:26 Ответить
Всё прекрасно в этой новости - так и будут ходить до конца своих дней голимыми чертями. И пусть уже снова заводят песню про "нас никто не слышит"!
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18.05.2022 16:44 Ответить
та писали б всім плоскостопія,
то й шо що вже нема ноги,
а плоскостопія то є
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18.05.2022 17:06 Ответить
 
 