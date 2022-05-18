Наибольшую активность россияне проявляют на юге и в центре Донецкой области, ВСУ отразили две попытки наступления, - глава ОВА Кириленко
В Донецкой областной военной администрации обнародовали информацию о российском вторжении по состоянию на середину дня 18 мая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы ОВА Павла Кириленко.
Так, наибольшую активность россияне проявляют на юге и в центре области – от Великой Новоселки до Очеретино.
"В Авдеевке в результате ночного обстрела фосфорными боеприпасами дотла выгорела школа №1, повреждены три дома - без жертв. Были две попытки наступления - обе ВСУ отбили."
В Марьинской громаде россияне нанесли четыре авиаудара по Новомихайловке, где остается около 50 гражданских.
Существенный ущерб нанесен Константиновке: разрушено здание бывшей школы №7, поврежден Центр детского и юношеского творчества и, по меньшей мере, 28 жилых домов. К счастью, без пострадавших.
Вечером россияне обстреляли Очеретино и Новобахмутовку - разрушен один дом, еще несколько получили повреждения.
Под обстрелы попала Великая Новоселка и еще два села в громаде. Информации о жертвах и разрушениях пока нет", - отчитался Кириленко.
Он отметил, что, несмотря на агрессивные действия россиян, продолжается доставка гуманитарной помощи и эвакуация гражданских.
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Артиллерия ВСУ уничтожила командный пункт бригады Черноморского флота.
У оккупантов - не менее трёх погибших и 14 раненых офицеров командного состава 810-й бригады морской пехоты.
Об этом https://t.me/AFUStratCom/1722 сообщает Центр стратегических коммуникаций.
Там назвали фамилии и должности российских офицеров, обезвреженных украинскими воинами.
Сейчас украинские воины имеют предварительную информацию о некоторых раненых российских офицерах.
Так, известно, что тяжелые ранения получили:
- в.и.о. командира 810-й ОБр МП, полковник Ян Суханов;
- в.и.о. командира 382-го отдельного батальона МП, майор Леонид Смирнов;
- начальник связи 810-й ОБр МП, капитан Андрей Бушмин;
- командир 542-го десантно-штурмового батальона, подполковник Алексей Теремков;
- командир гаубичной самоходной артиллерийской батареи 546 ОГСАДн, капитан Виктор Ершов (ему оторвало руку).