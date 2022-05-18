Наибольшую активность россияне проявляют на юге и в центре Донецкой области, ВСУ отразили две попытки наступления, - глава ОВА Кириленко

В Донецкой областной военной администрации обнародовали информацию о российском вторжении по состоянию на середину дня 18 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы ОВА Павла Кириленко.

Так, наибольшую активность россияне проявляют на юге и в центре области – от Великой Новоселки до Очеретино.

"В Авдеевке в результате ночного обстрела фосфорными боеприпасами дотла выгорела школа №1, повреждены три дома - без жертв. Были две попытки наступления - обе ВСУ отбили."

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В Марьинской громаде россияне нанесли четыре авиаудара по Новомихайловке, где остается около 50 гражданских.

Существенный ущерб нанесен Константиновке: разрушено здание бывшей школы №7, поврежден Центр детского и юношеского творчества и, по меньшей мере, 28 жилых домов. К счастью, без пострадавших.

Вечером россияне обстреляли Очеретино и Новобахмутовку - разрушен один дом, еще несколько получили повреждения.

Под обстрелы попала Великая Новоселка и еще два села в громаде. Информации о жертвах и разрушениях пока нет", - отчитался Кириленко.

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Он отметил, что, несмотря на агрессивные действия россиян, продолжается доставка гуманитарной помощи и эвакуация гражданских.