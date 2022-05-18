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Новости Война
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Наибольшую активность россияне проявляют на юге и в центре Донецкой области, ВСУ отразили две попытки наступления, - глава ОВА Кириленко

область,донецька

В Донецкой областной военной администрации обнародовали информацию о российском вторжении по состоянию на середину дня 18 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы ОВА Павла Кириленко.

Так, наибольшую активность россияне проявляют на юге и в центре области – от Великой Новоселки до Очеретино.

"В Авдеевке в результате ночного обстрела фосфорными боеприпасами дотла выгорела школа №1, повреждены три дома - без жертв. Были две попытки наступления - обе ВСУ отбили."

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов в Донецкой области вспыхнуло 10 пожаров, - ГСЧС. ФОТО

В Марьинской громаде россияне нанесли четыре авиаудара по Новомихайловке, где остается около 50 гражданских.

Существенный ущерб нанесен Константиновке: разрушено здание бывшей школы №7, поврежден Центр детского и юношеского творчества и, по меньшей мере, 28 жилых домов. К счастью, без пострадавших.

Вечером россияне обстреляли Очеретино и Новобахмутовку - разрушен один дом, еще несколько получили повреждения.

Под обстрелы попала Великая Новоселка и еще два села в громаде. Информации о жертвах и разрушениях пока нет", - отчитался Кириленко.

Смотрите также: Россияне уничтожили фосфорными боеприпасами еще одно учебное заведение Донецкой области. ФОТОрепортаж

Он отметил, что, несмотря на агрессивные действия россиян, продолжается доставка гуманитарной помощи и эвакуация гражданских.

армия РФ (19917) ОГА (2394) Донецкая область (10147) Кириленко Павел (640)


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18.05.2022 14:10 Ответить
Они далеко не всех своих "граждан" смогли научить хорошему русскому языку.
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18.05.2022 14:13 Ответить
В Мелітополі партизани підірвали останню надію російських окупантів на перемогу - бронепотяг
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18.05.2022 14:14 Ответить
Ну якщо дійшли до "бронепотягів" то скоро і "бронекавалерію" почнуть використовувать!
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18.05.2022 14:38 Ответить
///
Артиллерия ВСУ уничтожила командный пункт бригады Черноморского флота.

У оккупантов - не менее трёх погибших и 14 раненых офицеров командного состава 810-й бригады морской пехоты.

Об этом https://t.me/AFUStratCom/1722 сообщает Центр стратегических коммуникаций.
Там назвали фамилии и должности российских офицеров, обезвреженных украинскими воинами.

Сейчас украинские воины имеют предварительную информацию о некоторых раненых российских офицерах.
Так, известно, что тяжелые ранения получили:
- в.и.о. командира 810-й ОБр МП, полковник Ян Суханов;
- в.и.о. командира 382-го отдельного батальона МП, майор Леонид Смирнов;
- начальник связи 810-й ОБр МП, капитан Андрей Бушмин;
- командир 542-го десантно-штурмового батальона, подполковник Алексей Теремков;
- командир гаубичной самоходной артиллерийской батареи 546 ОГСАДн, капитан Виктор Ершов (ему оторвало руку).
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18.05.2022 14:18 Ответить
Коли це було? Руку пришили?
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18.05.2022 14:41 Ответить
 
 