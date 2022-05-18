Войска РФ обстреляли колонну гражданских авто в Херсонской области, трое погибших, шестеро раненых, - Офис генпрокурора

Вчера, 17 мая, российские войска обстреляли из "Градов" колонну автомобилей с людьми вблизи села Давыдов Брод Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 17 мая 2022 года российские войска вблизи села Давыдов Брод обстреляли из системы залпового огня "Град" колонну гражданских автомобилей с людьми, пытавшимися проехать в Бериславский район Херсонской области. По меньшей мере три человека погибли, еще шестеро получили телесные повреждения разного характера и степени тяжести.

"Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, прямо запрещающим нападения на гражданское население и гражданские объекты", - отмечают в Офисе генпрокурора.

Досудебное расследование идет и осуществляется Главным управлением Нацполиции в Херсонской области.

Правоохранители принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных вооруженными силами Российской Федерации.

Также читайте: Рашисты грабят музеи и частные коллекции в Херсонской области, украденное вывозят в оккупированный Крым, - ГУР МО