Войска РФ обстреляли колонну гражданских авто в Херсонской области, трое погибших, шестеро раненых, - Офис генпрокурора
Вчера, 17 мая, российские войска обстреляли из "Градов" колонну автомобилей с людьми вблизи села Давыдов Брод Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 17 мая 2022 года российские войска вблизи села Давыдов Брод обстреляли из системы залпового огня "Град" колонну гражданских автомобилей с людьми, пытавшимися проехать в Бериславский район Херсонской области. По меньшей мере три человека погибли, еще шестеро получили телесные повреждения разного характера и степени тяжести.
"Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, прямо запрещающим нападения на гражданское население и гражданские объекты", - отмечают в Офисе генпрокурора.
Досудебное расследование идет и осуществляется Главным управлением Нацполиции в Херсонской области.
Правоохранители принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных вооруженными силами Российской Федерации.
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можете мене тепер банить.
кто-то из форумчан сказал мудрые слова - русня может воевать только с безоружными (читайте - мирное население, старики, женщины и дети), ранеными или с людьми со связанными руками...
я б добавил - и с теми кому можно выстрелить в спину !!!
От такого ми маємо Північного сусіда - кончені фашисти , мародери , гвалтіники і жорстокі вбивці !
Кацапстан повинен бути знищеним , крапка !