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Новости Война
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Войска РФ обстреляли колонну гражданских авто в Херсонской области, трое погибших, шестеро раненых, - Офис генпрокурора

авто,рф,розстріл,вбивства

Вчера, 17 мая, российские войска обстреляли из "Градов" колонну автомобилей с людьми вблизи села Давыдов Брод Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 17 мая 2022 года российские войска вблизи села Давыдов Брод обстреляли из системы залпового огня "Град" колонну гражданских автомобилей с людьми, пытавшимися проехать в Бериславский район Херсонской области. По меньшей мере три человека погибли, еще шестеро получили телесные повреждения разного характера и степени тяжести.

"Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, прямо запрещающим нападения на гражданское население и гражданские объекты", - отмечают в Офисе генпрокурора.

Досудебное расследование идет и осуществляется Главным управлением Нацполиции в Херсонской области.

Правоохранители принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных вооруженными силами Российской Федерации.

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авто (4222) армия РФ (19917) обстрел (28274) Офис Генпрокурора (2520) Херсонская область (4962)


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Топ комментарии
+17
андоны !!!
кто-то из форумчан сказал мудрые слова - русня может воевать только с безоружными (читайте - мирное население, старики, женщины и дети), ранеными или с людьми со связанными руками...
я б добавил - и с теми кому можно выстрелить в спину !!!
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18.05.2022 14:22 Ответить
+14
підараси.
можете мене тепер банить.
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18.05.2022 14:18 Ответить
+10
вчера только лёха суперменович лупанул что местные знают дороги и могут выезжать с оккупированых территорий.вуаля *****.
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18.05.2022 14:18 Ответить
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підараси.
можете мене тепер банить.
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18.05.2022 14:18 Ответить
"**********" - це медичний термін.
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18.05.2022 14:20 Ответить
Банить за название вещей своими имена?)))
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18.05.2022 14:20 Ответить
вчера только лёха суперменович лупанул что местные знают дороги и могут выезжать с оккупированых территорий.вуаля *****.
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18.05.2022 14:18 Ответить
Первый, кого бы нужно было пристрелить за вред, нанесенный народу длинным и тупым языком - Люся. Вторая - Верещучка.
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18.05.2022 14:53 Ответить
В даному випадку,якщо все вірно в цій новині,то люди заїзджали на окуповану територію.
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18.05.2022 14:57 Ответить
Це має якесь значення до того , що орки вбили мирних людей ?
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18.05.2022 15:12 Ответить
андоны !!!
кто-то из форумчан сказал мудрые слова - русня может воевать только с безоружными (читайте - мирное население, старики, женщины и дети), ранеными или с людьми со связанными руками...
я б добавил - и с теми кому можно выстрелить в спину !!!
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18.05.2022 14:22 Ответить
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18.05.2022 14:38 Ответить
Якою потрібно бути мразотою і бидлом , щоб стріляти по мирним жителям та жінкам із дітьми 😠
От такого ми маємо Північного сусіда - кончені фашисти , мародери , гвалтіники і жорстокі вбивці !

Кацапстан повинен бути знищеним , крапка !
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18.05.2022 15:11 Ответить
не брешіть, там люди їхали з Херсону, спочатку пропустили через блок пост і потім накрили градами, загиблих поки відомо за 40 ....
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18.05.2022 15:36 Ответить
 
 