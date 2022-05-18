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Новости Война
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Еврокомиссия предоставит Украине макрофинансовую помощь до 9 млрд евро в 2022 году, - фон дер Ляйен

ляєн

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет о намерении предоставить Украине в 2022 году новую макрофинансовую помощь в размере до 9 млрд евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы предлагаем для Украины новую макрофинансовую помощь в 9 млрд евро в 2022 году", - заявила она в среду в Брюсселе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия – прямая угроза мировому порядку, – фон дер Ляйен

По словам президентки Еврокомиссии, эти средства будут выделены на краткосрочную перспективу для "наличных нужд, чтобы поддержать правительство, государственный бюджет".

Еврокомиссия (1474) помощь (7906) финансирование (1814) Урсула фон дер Ляйен (554)


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Я вже думав, що найцікавіша жінка з германців - то є Бербок, але я помилявся
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18.05.2022 14:34 Ответить
Больше высокоточного оружия.
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18.05.2022 14:38 Ответить
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18.05.2022 14:40 Ответить
Так, тепер я закоханий в фон Ляєн
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18.05.2022 14:44 Ответить
Не виключаю, що я можу закохатисся в Шольца чи в Макрона, але це малоймовірне
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18.05.2022 14:49 Ответить
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18.05.2022 15:07 Ответить
З грошами потрібен жорстокій контроль витрачання, та звіти, бо ЗеКо диверсанті у владі розтягнуть все
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18.05.2022 15:25 Ответить
только кеш сюда не переводите!!!))
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18.05.2022 17:08 Ответить
Зекоманда вже потирає руки як це все роздерибанити гарненько
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18.05.2022 19:55 Ответить
 
 