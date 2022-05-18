Еврокомиссия предоставит Украине макрофинансовую помощь до 9 млрд евро в 2022 году, - фон дер Ляйен
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет о намерении предоставить Украине в 2022 году новую макрофинансовую помощь в размере до 9 млрд евро.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы предлагаем для Украины новую макрофинансовую помощь в 9 млрд евро в 2022 году", - заявила она в среду в Брюсселе.
По словам президентки Еврокомиссии, эти средства будут выделены на краткосрочную перспективу для "наличных нужд, чтобы поддержать правительство, государственный бюджет".
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