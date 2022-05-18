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А-95 по 52 грн, ДП – 59: АЗС заключают первые сделки по поставкам топлива по нерегулируемым ценам

азс

Сети автозаправочных станций начали заключать первые соглашения по поставке топлива, цена которого больше не ограничиваются государственным регулированием.

Одно из таких предложений дистрибьютора о поставках топлива мелким оптом попало в распоряжение ZN.UA, сообщает Цензор.НЕТ.

Как следует из документа, даже если брать за ориентир цены данного мелкого опта, они превысят последние розничные цены, когда государство пыталось влиять на процесс ценообразования через регулирование на 50% и более.

Читайте: Сети АЗС законтрактовали необходимый объем импортного топлива на май, - глава Минэкономики Свириденко

В частности, дистрибьютор берется поставлять топливо на АЗС по следующим ценам:

А-95 по 52 грн, ДП – 59: АЗС заключают первые сделки по поставкам топлива по нерегулируемым ценам 01

Напомним, по состоянию на 17 мая, максимальная цена на "обычный" бензин для его продаж через сеть АЗС (с учетом предельных торговых наценок) не должна была превышать 39,86 грн/литр, на "обычное" дизтопливо - 42,31 грн/литр .

Постановлением Кабмина была предусмотрена максимальная розничная наценка в размере 6,5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине приостановили госрегулирование цен на бензин

В то же время премиальные марки топлива можно было реализовывать с 5%-ной надбавкой: бензин А-95 – 41,85 грн/л, дизтопливо – за 44,42 грн/л.

Вечером, 17 мая, в Украине приостановили государственное регулирование цен на топливо во избежание дефицита в условиях войны.

АЗС (391) бензин (294) Газ (10239) цены (2293) топливо (632) дизтопливо (66)


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Топ комментарии
+22
І хто б це міг бути?
Авіас- "Все сети АЗС входят в состав группы Приват. Главными её акционерами являются Игорь Коломойский состояние 2,6 миллиарда долларов и Геннадий Боголюбов его капитал 2,2 миллиарда долларов США. В состав группы входит телеканал Г+Г"

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18.05.2022 15:37 Ответить
+20
нормас боневтік порешал з пальним. просто супер
але голова рнбо два місяця носів чорну одежу бо попереджав про війну
а вот розсрідоточити пальне, зробити запаси - ні. не на часі було
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18.05.2022 15:29 Ответить
+19
Країна зелених довбойобів
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18.05.2022 15:28 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ну +20-30% навару, чи скільки у них там - 70 грн.\л за А-95. Гм...
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18.05.2022 15:24 Ответить
А-92 завозять з Румунії.
Звітки бере його Румунія хузн.
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18.05.2022 15:31 Ответить
В Румунії нема 92.
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18.05.2022 15:36 Ответить
То з вікіпедії, якшошо...Німці під час Другої світової брали саме звідси аж до 1945го.

Нафтогазова промисловість[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%97&veaction=edit&section=3 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%97&action=edit&section=3 ред. код ]

Див. також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D1%83_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%97 Нафтовидобування і нафтопереробка у Румунії

Головний район видобутку нафти - у передгір'ях https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8 Карпат . Промисловий видобуток нафти у Румунії почався у https://uk.wikipedia.org/wiki/1857 1857 . У 1938-40 рр. було досягнуто глибин 3000-3500 м. Сьогодні родовища експлуатуються із застосуванням методів підвищення віддачі пластів (нагнітання води і газу, підземне горіння, нагнітання пари, полімерних, лужних і міцелярних розчинів та ін.). Щорічно проводиться буріння близько 2,5 тис. км свердловин (глибиною понад 4 тис. м) на нафту і газ. Найбільші нафтопереробні заводи Румунії знаходяться в містах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%94%D1%88%D1%82%D1%96 Плоєшті , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%83-%D0%94%D0%B5%D0%B6 Георге Георгіу-Деж , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1 Дарменешті , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2 Брашов і https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%BB-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1 Римнікул-Серат .
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18.05.2022 15:37 Ответить
Зрозуміло що Румунія має свою нафту та бензин, мова йде про 92, нема там на АЗС 92-го.
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18.05.2022 15:41 Ответить
Германія.

«regular» - 92-й бензин

"super" - 95-й

«super+» - 98-й або 100-й.

Хоча так, далеко не на кожній заправці є 92-й, але таки його випускають.

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18.05.2022 15:43 Ответить
Іноді замість «regular» пишуть ще «benzin», як в Германії, в інших країнах можуть писати англійською - «petrol». Це все один і той самий 92-й.
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18.05.2022 15:50 Ответить
Якого числа і якого року фото? Швидкий пошук у гугліпропонує ось такий трекер цін на пальне:
https://www.fuelflash.eu/en/totalenergies-berlin-berlin-germany-holzmarktstr_-12858/
Дизель по 2, бензин по 2.20.
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18.05.2022 15:55 Ответить
я звісно не хімік. але там де виробляють 95-й, отримати 92-й під замовлення не так і складно... Купити по суті відбраковку.
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18.05.2022 15:53 Ответить
Кінець епохи бідності чи нє?
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18.05.2022 15:26 Ответить
нє, ще долар до літри бензину підтягнеться
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18.05.2022 15:29 Ответить
Країна зелених довбойобів
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18.05.2022 15:28 Ответить
нормас боневтік порешал з пальним. просто супер
але голова рнбо два місяця носів чорну одежу бо попереджав про війну
а вот розсрідоточити пальне, зробити запаси - ні. не на часі було
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18.05.2022 15:29 Ответить
як казав арестович: "*****...ли"
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18.05.2022 15:33 Ответить
Какие запасы? Запасы рашисты расстреляли на нефтебазах. Не в тему зраду здесь тулишь
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18.05.2022 15:36 Ответить
ну якщо знали то можна побудувати і підземні сховища. І зробити їх секретними)))
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18.05.2022 15:54 Ответить
Хліб доведеться купувати по 40-45 грн , хтось одночасно хапнув лярд , а платити як за Приват доведеться всій країні ...
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18.05.2022 15:29 Ответить
І хто б це міг бути?
Авіас- "Все сети АЗС входят в состав группы Приват. Главными её акционерами являются Игорь Коломойский состояние 2,6 миллиарда долларов и Геннадий Боголюбов его капитал 2,2 миллиарда долларов США. В состав группы входит телеканал Г+Г"

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18.05.2022 15:37 Ответить
В Одесі з часу початку бензинового дефіциту на Беніних заправках лише один раз бачив бензин, і то давно було.
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18.05.2022 15:46 Ответить
Нарешті додумались не втручатись. Ціни нижчими не будуть і крапка. Своєї нафти не маємо. Від бульбашів не веземо. Залишається Европа де ціни на пальне значно вищі. Плюс логістика. Ось така фігня малята. Але ринок є ринок. І якщо хтось зможе доставляти дешевше то і бензин буде дешевше.
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18.05.2022 15:31 Ответить
В Іспанії чи Італіїї може і вищі, в Румунії вже нижчі.
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18.05.2022 15:38 Ответить
Ну так а ху..і, купують у мокш...
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18.05.2022 15:47 Ответить
В Европе топливо на заправке 2 евро. Это 63 грн по курсу Нацбанка. Теперь отнимите отсюда НДС 20% и акциз (тоже 15-20% от стоимости, зависит от типа топлива), потому как у нас они отменены. И получите стоимость в районе 42 грн за литр. Но нам удачно спихивают по 52. Когда же зарабатывать, как не во время войны?
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18.05.2022 15:42 Ответить
Дуже мало де така ціна, он вище німецька АЗС з цінами, нема 2 євро.
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18.05.2022 15:46 Ответить
2,17 сьогодні було
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18.05.2022 16:18 Ответить
А доставка цього палива? А зарплати? Та й чи курс НБУ тут доречний - теж питання. 52 нормальна ціна на зараз.
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18.05.2022 15:47 Ответить
Наші баригі будуть купляти там на заправках і у нас перепродувати?
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18.05.2022 15:52 Ответить
Так! Купляти там, потім розбовтувати , а тільки потім розбавлене продавати нам. Навар 100%
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18.05.2022 17:53 Ответить
А привезти за тисячу кілометрів?
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18.05.2022 18:10 Ответить
Для информации: основной процент в цене топлива это налоги. В Европе они сильно выше.
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18.05.2022 15:45 Ответить
Ринок - це конкуренція. Де в Україні конкуренція? Чиї люди сидять в антимонопольному комітеті?
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18.05.2022 15:45 Ответить
Наприклад в Польщі літр бензину на наші гроші 60 грн/літр
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18.05.2022 16:13 Ответить
Малятко, подивись ціни: https://autotravels.com.ua/petrol-europe
Польща, Румунія...

І врахуй, що роздрібна націнка в нас має бути нижча (хватить наживатись) - це компенсує додаткові витрати на логістику.
Так що 50 - 60 грн. - це максимум.
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18.05.2022 16:39 Ответить
В економіку треба було гратись перші 3 роки. Зараз, під час війни - це пздц.
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18.05.2022 17:44 Ответить
Я так понимаю наконец то власть решила проблему с пробками и евробляхерами.
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18.05.2022 15:34 Ответить
Через прокладки и договорняки можно сляпать любую цену.
Эти " договоры" ни о чём не свидетельствуют.
Будет конкуренция и цена упадёт.
А пока азс будут стричь по максимуму.
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18.05.2022 15:34 Ответить
а шо беня бабломойский думает по этому вопросу
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18.05.2022 15:35 Ответить
беня вже заробив на цьому і йому нормас))) лоши-лохів...
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18.05.2022 15:42 Ответить
О це часи будуть. Черги, не якісні харчі, дорогі. Підробки стали робити на все і одразу. Жах. А хліб буде по 50-60 за 0.5. і проїзд з такими цінами буде не 10, а 20.
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18.05.2022 15:35 Ответить
Я так розумію що люди вважали що війна приносить лише задоволення, здоров'я та заможність???
Це ціна, ціна за наївність, за небажання змінюватися, за 30 років метання між Совком (Сходом) та Цивілізацією (Європою). За усе в цьому житті потрібно платити і вартість пального, це тільки невелика частка цієї ціни.
Причому платити будуть усі. І ми, і Європа і Рашка (на яку мені пох.й).

Сприймайте це як шанс. Шанс для Європи (і нас як її частки) повністю змінити енергетичний сектор. Перейти на водень, електрику, можливо ще щось...
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18.05.2022 15:36 Ответить
А водень прямо безплатний буде, так?
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18.05.2022 15:45 Ответить
Його у рашки купувати не треба.
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18.05.2022 15:48 Ответить
Задарма зараз навіть померти не можливо і це видатки...
Водень ми здатні виробляти самостійно, з нашого ресурсу. Як мінімум це незалежність. До того ж, наскільки я знаю, вартість водню буде менша ніж вартість бензину чи соляри.
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18.05.2022 15:54 Ответить
На що, би там не перейшли, все закінчиться. Всі як жили по принципу, після мене хоч потоп, так і будуть жити.
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18.05.2022 15:57 Ответить
Дивюсь людям, які починають скиглити. Наче зараз в Україні нема війни і усюди зрада. Дебіли
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18.05.2022 15:38 Ответить
Єдине що цікавить мене, то це якість пального. Щоби європейська ціна дорівнювала європейській якості.
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18.05.2022 15:38 Ответить
Радуйся - больше негде взять
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18.05.2022 15:46 Ответить
Слався ZE! Його велич затьмарює сонце!
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18.05.2022 15:38 Ответить
Никуя не понял. Что значит "дистриб'ютор береться постачати паливо на АЗС за такими цінами"?
Т.е. это цена дистрибьютора? А розница (т.е. АЗС) еще сверху 20-30% добавит? Т.е. соляра по 77 грн/л? А ничего, что в Европе по 60?
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18.05.2022 15:39 Ответить
Казали що весь бензин зараз з Європи. В Європі є 92 ?
Націнка 7 гривень, ну що Ви - це ж знущання з власників мереж, вони від податків не ухилялися й не ухиляютться. Які офшори? Ні ні, Арахамію спитайте.
Піднімуть зарплати співробітникам АЗС як мінімум, ну й черг не буде, тільки позитив.
Проїзд в підземці в Київі теж дешевий, у Лондоні он 6 фунтів, спитайте у Віталіка , він знає.
Вже у тварюк слина тече- на мільярди євро і доларів, які будуть виділяти Україні на відбудову.
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18.05.2022 15:39 Ответить
Бідне життя нас, простих українців, попереду чекає...
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18.05.2022 16:21 Ответить
наши украинские власти и буржуи вообще ипанулись ... у нас в оккупированном городе запорожской области и то ниже по 35 - 37 гр
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18.05.2022 15:40 Ответить
Ну це поки він ще є. Може Рашка свій почне завозити. В них він там по 22-25 грн виходить.
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18.05.2022 15:50 Ответить
"хужє нє будєт"... і "зробимо їх разом".... Пам'ятаємо...
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18.05.2022 15:44 Ответить
Памятаємо і "Какая разница и хоть поржём".....
думаю дебіли уже можуть ржать
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18.05.2022 16:03 Ответить
Все к этому и шло. 30 лет экономили на армии, теперь экономьте на хлебе и носках. Кстати кто там кричал что нужно сжигать евробляхеров потому что они нищеброды не могут заработать на новые машины? Вот теперь я посмотрю как все будут ездить на новых машинах
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18.05.2022 15:48 Ответить
A-95 benzin u nas v Latvii seichas stoit 1,86€, prichem u nas nje vojujet. 52 grn eto okolo 1,68€. S uchetom voini eto echo OK.
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18.05.2022 15:49 Ответить
52 -это опт , розница +30% и будет 69.99 грн. и это пока курс доллара "заморожен".
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18.05.2022 16:11 Ответить
Ну може машин стане менше і пересядуть на велосипеди.
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18.05.2022 15:52 Ответить
Купил машину в феврале. С тех пор наездил аж 100 кеме
Кстате лень пересчитывать, но прошёл наверно в разы больше
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18.05.2022 16:00 Ответить
Найцікавіше те, що проблему логістики і дефіциту пального цей крок не вирішить...
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18.05.2022 15:54 Ответить
Количество желающих упадёт - отсюда и объём потребления. Кстате был сильно удивлён, когда в середине апреля обнаружил открытую заправку Окко и на ней цену всего в 33 гривны, хоть и лили только по 10 литров.
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18.05.2022 16:03 Ответить
Наконец то додумались убрать регулирование. А то задолбали эти очереди.

Рынок и только рынок должен диктовать цены, а не 95 квартал.
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18.05.2022 16:09 Ответить
согласен и курс доллара пора "разморозить"
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18.05.2022 16:15 Ответить
Тогда бензин станет 152 гривны. Понимаю, вам обидно что ваши физические доллары только по 33 продать можно. А хочется по 75.
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18.05.2022 16:27 Ответить
Из А-95 можно сделать любой бензин, было бы чем разбавлять.
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18.05.2022 16:16 Ответить
ослиной бараньей мочой, у нас очень большой % баранов среди лехтората
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18.05.2022 16:32 Ответить
Не сильно большой -всего 8 процентов
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18.05.2022 17:04 Ответить
Заткнись. Мнение барана никто не спрашивал.
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18.05.2022 19:01 Ответить
Во время военного положения нельзя отпускать цены. Цены должны быть фиксированные как и доходы. Иначе можно кинуть в пучину голода и холода миллионы людей. Без работы, с доходом в 2 тысячи от государства за беженство на члена семьи и при цене хлеба в 50 гривен, что будет неизбежно при этой цене на топливо много ли людей будет способно выжить физически? Или выдавайте талоны на питание, одежду, снимайте плату за коммуналку, проезд в коммунальном транспорте и отпускайте цены хоть до космоса.
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18.05.2022 16:35 Ответить
Держрегулювання цін веде до дифіциту. Це ринок. Не можеш купити собі бензу, качай ноги або купи лісапєд
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18.05.2022 16:50 Ответить
Ринок, але ж не у військовий стан.
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18.05.2022 17:02 Ответить
Та ну? А про ціни на продукти Ви так теж подумали? Буханка хліба буде коштувати найменше 40 грн.
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18.05.2022 18:00 Ответить
Дуже цікаво, а якість того 52-гривневого бензу така сама, як була у 30-гривневого
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18.05.2022 16:46 Ответить
По бензину согласен, европейская цена, а ничего что в Польше газ 25-28 грн? У них поэтому бензин и дорогой, заботятся об экологии
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18.05.2022 16:50 Ответить
 
 