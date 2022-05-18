А-95 по 52 грн, ДП – 59: АЗС заключают первые сделки по поставкам топлива по нерегулируемым ценам

Сети автозаправочных станций начали заключать первые соглашения по поставке топлива, цена которого больше не ограничиваются государственным регулированием.

Одно из таких предложений дистрибьютора о поставках топлива мелким оптом попало в распоряжение ZN.UA, сообщает Цензор.НЕТ.

Как следует из документа, даже если брать за ориентир цены данного мелкого опта, они превысят последние розничные цены, когда государство пыталось влиять на процесс ценообразования через регулирование на 50% и более.

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В частности, дистрибьютор берется поставлять топливо на АЗС по следующим ценам:

Напомним, по состоянию на 17 мая, максимальная цена на "обычный" бензин для его продаж через сеть АЗС (с учетом предельных торговых наценок) не должна была превышать 39,86 грн/литр, на "обычное" дизтопливо - 42,31 грн/литр .

Постановлением Кабмина была предусмотрена максимальная розничная наценка в размере 6,5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

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В то же время премиальные марки топлива можно было реализовывать с 5%-ной надбавкой: бензин А-95 – 41,85 грн/л, дизтопливо – за 44,42 грн/л.

Вечером, 17 мая, в Украине приостановили государственное регулирование цен на топливо во избежание дефицита в условиях войны.