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Новости Война
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ЕС должен возглавить усилия по реконструкции послевоенной Украины на принципах сочетания инвестиций и немедленных реформ, - фон дер Ляйен

єврокомісія

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что Европейский Союз намерен возглавить усилия по реконструкции послевоенной Украины, которые будут основываться на принципе сочетания инвестиций с немедленными реформами.

С соответствующим заявлением она выступила в среду в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы должны думать о завтрашнем дне относительно больших усилий, направленных на реконструкцию (Украина. - Ред.). ЕС имеет ответственность и стратегический интерес в том, чтобы возглавить эти усилия по реконструкции. Сегодня мы разработали принципы, как построить такие возможности, такую ​​платформу. Принципы реконструкции должны совмещать инвестиции и немедленные реформы", – заявила президент Еврокомиссии.

В этой связи она выразила уверенность, что "со временем эта комбинация реформ и инвестиций будет поддерживать Украину в продвижении ее европейским путем".

"Это очень важно для процесса вступления (в ЕС. – Ред.)", - подчеркнула фон дер Ляйен.

По ее словам, будет одобрен план, в котором "отразятся потребности, определенные Украиной".

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"План будет направлен на ключевые сферы реформ, такие как антикоррупционные, административные возможности, верховенство права, независимость судебной системы. И конечно, должен быть надежно закреплен зеленый и цифровой переход и фундаментальные европейские ценности", - убеждена президент Еврокомиссии.

Кроме того, фон дер Ляйен сообщила, что ЕС не будет "единственным вкладчиком в эти усилия". "Поэтому, как часть этого плана, мы предлагаем платформу реконструкции, платформу, возглавляемую совместно Украина и Европейской комиссией и которая соберет вместе вклады государств-членов, финансовых доноров, международных доноров, международных финансовых институций и других партнеров-единомышленников. Цель этой платформы - договориться о направлении развития и гарантировать максимум синергии всех усилий. Эти инвестиции помогут Украине восстать сильнее, устойчивее разрушительной цены, которую нанесла путинская армия", - завершила она.

Еврокомиссия (1474) инвестиции (1167) финансирование (1814) реформы (3956) Евросоюз (17351) Урсула фон дер Ляйен (555)


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Это что-же госпожа Урсула, нашим многочисленным гавно-политикам со стадами своих "бизнесменов"-решал не удасться заработать на Большом восстановлении, а олигархам вообще на паперть идти?... Это же бесчеловечно
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18.05.2022 15:34 Ответить
Тоесть, когда наши олигархи продавали ресурсы за кеш, то у нас была свободная страна?
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18.05.2022 15:46 Ответить
пусть хапают от FBI все равно никуда не убежишь
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18.05.2022 16:04 Ответить
"... та негайних реформ" 👍
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18.05.2022 15:41 Ответить
Цікаво, а як зелена влада сподівається співпрацювати з європейцями, якшо у зеленоі влади усі т.з. реформи--бутафорські. Це"слуги" своєму народові можуть сцяти в очі досхочу, а у Європі це не пройде...
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18.05.2022 16:00 Ответить
зеленую владу надо убирать сразу после войны на новых выборах
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18.05.2022 16:05 Ответить
сама краща допомога від ЄС
це тотальний контроль за використанням коштів.
за формуванням кошторисів.
а то будмат дешевий, рабсила дешева а кошторис як в Норвегії
наче везем матер,яли з місяця а зарплати по 7-10 тис. євро
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18.05.2022 16:08 Ответить
 
 