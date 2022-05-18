ЕС должен возглавить усилия по реконструкции послевоенной Украины на принципах сочетания инвестиций и немедленных реформ, - фон дер Ляйен
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что Европейский Союз намерен возглавить усилия по реконструкции послевоенной Украины, которые будут основываться на принципе сочетания инвестиций с немедленными реформами.
С соответствующим заявлением она выступила в среду в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы должны думать о завтрашнем дне относительно больших усилий, направленных на реконструкцию (Украина. - Ред.). ЕС имеет ответственность и стратегический интерес в том, чтобы возглавить эти усилия по реконструкции. Сегодня мы разработали принципы, как построить такие возможности, такую платформу. Принципы реконструкции должны совмещать инвестиции и немедленные реформы", – заявила президент Еврокомиссии.
В этой связи она выразила уверенность, что "со временем эта комбинация реформ и инвестиций будет поддерживать Украину в продвижении ее европейским путем".
"Это очень важно для процесса вступления (в ЕС. – Ред.)", - подчеркнула фон дер Ляйен.
По ее словам, будет одобрен план, в котором "отразятся потребности, определенные Украиной".
"План будет направлен на ключевые сферы реформ, такие как антикоррупционные, административные возможности, верховенство права, независимость судебной системы. И конечно, должен быть надежно закреплен зеленый и цифровой переход и фундаментальные европейские ценности", - убеждена президент Еврокомиссии.
Кроме того, фон дер Ляйен сообщила, что ЕС не будет "единственным вкладчиком в эти усилия". "Поэтому, как часть этого плана, мы предлагаем платформу реконструкции, платформу, возглавляемую совместно Украина и Европейской комиссией и которая соберет вместе вклады государств-членов, финансовых доноров, международных доноров, международных финансовых институций и других партнеров-единомышленников. Цель этой платформы - договориться о направлении развития и гарантировать максимум синергии всех усилий. Эти инвестиции помогут Украине восстать сильнее, устойчивее разрушительной цены, которую нанесла путинская армия", - завершила она.
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це тотальний контроль за використанням коштів.
за формуванням кошторисів.
а то будмат дешевий, рабсила дешева а кошторис як в Норвегії
наче везем матер,яли з місяця а зарплати по 7-10 тис. євро