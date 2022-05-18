РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11181 посетитель онлайн
Новости Война
2 425 10

Выселяя крымских татар в 1944-м, тогдашние палачи были уверены, что это навсегда, теперь – так же, но мы боремся и постепенно возвращаем территории, – Зеленский. ВИДЕО

крым,татары,чубаров,крымские,курбединов

Украинские защитники сдерживают самые отчаянные усилия российских войск на востоке Украины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в обращении по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, передает Цензор.НЕТ.

"В 1944 году, выселяя крымских татар с их земли, тогдашние палачи народа были уверены, что никто из переселенных не вернется домой в Крым.

Сейчас, пытаясь оккупировать Украину и разрушить нашу жизнь, нынешние палачи народа также были уверены, что у них все получится и что мы вроде бы не выдержим.

Мы же выдержали. И боремся, чтобы вернуться в каждый уголок нашего дома. И возвращаемся.

Вечная память всем жертвам геноцида крымскотатарского народа!", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский предлагает Раде продолжить военное положение и всеобщую мобилизацию

"Территория северных областей нашего государства уже освобождена. Мы возвращаем Харьковщину. Защитники и защитницы нашего государства сдерживают самые отчаянные усилия оккупатов на Донбассе", - сказал он.

Одновременно ВСУ отражают атаки российских войск и на юге.

"Мы защищаем Запорожье, Николаев, Одессу. И мы помним о каждом городе и о каждой громаде, которые еще находятся в оккупации. Я всегда подчеркиваю: во временной оккупации. И, конечно, мы помним о Крыме", - подчеркнул президент.

Он напомнил, что в прошлом году 18 мая, обращаясь к народу, вспоминал строки крымскотатарской поэтессы Лили Буджуровой "Когда мы вернемся": "Когда мы вернемся домой всем народом, придётся вам вспомнить, откуда мы родом, придётся вам вспомнить, откуда вы сами, незваными здесь объявились гостями".

"И вот в этом году, в дни этой войны, мы доказываем: Украина действительно возвращается. Правда возвращается. И народ возвращается. Полномасштабное вторжение России, черпающей вдохновение в самом худшем, что видел мир в 40-х годах 20-го века, поднимает из пепла пережитое в то время", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эвакуационная миссия с "Азовстали" продолжается, привлечены наиболее влиятельные международные посредники, - Зеленский

Он подчеркнул, что Россия побуждает нас возвращать и этих оккупантов к тому, что в конечном счете переживают все античеловеческие режимы, а именно: к их проигрышу.

Напомним, каждый год 18 мая отмечается День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Депортация крымских татар началась 18 мая 1944 и продолжалась до начала июня (первая и самая большая волна закончилась 20 мая). Официальным основанием для депортации крымскотатарского народа стало тайное постановление Государственного комитета обороны № 5859 "О крымских татарах" от 11 мая 1944 года, в котором крымским татарам выдвигались претензии в якобы массовом предательстве и массовом коллаборационизме во времена оккупации Крыма.

27 июня 1944 года советские власти начали принудительно выселять из Крыма греков, болгар, армян. По данным крымских историков, в депортации оказались около 16 тысяч греков, более 12,5 тысяч болгар и почти 10 тысяч армян.

Зеленский Владимир (21096) крымские татары (2718)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
И тут Остапа клована понесло. Защищает оно юг Украины, серйозна?
показать весь комментарий
18.05.2022 15:44 Ответить
+13
Чонгар кто разминировал? Кто вангеровцов слил? Кто сдал юг Украины? Кто ******* как говорил Арестович? Кто слил азовцев в плен? 73 % это на вашей совести. Когда к вам придут бураты - бирити лопати и ни скиглити!!!
показать весь комментарий
18.05.2022 15:46 Ответить
+4
Кримські татари повернулись, але варто згадати як вони вибивали там своє місце під сонцем. Їх виселили з ЮБК, а повернулись вони в нікуди, самозахопленням зайняли землю в голому степу під Симферополем. І тепер від їх нації лишилась тінь...
показать весь комментарий
18.05.2022 16:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И тут Остапа клована понесло. Защищает оно юг Украины, серйозна?
показать весь комментарий
18.05.2022 15:44 Ответить
Чонгар кто разминировал? Кто вангеровцов слил? Кто сдал юг Украины? Кто ******* как говорил Арестович? Кто слил азовцев в плен? 73 % это на вашей совести. Когда к вам придут бураты - бирити лопати и ни скиглити!!!
показать весь комментарий
18.05.2022 15:46 Ответить
показать весь комментарий
18.05.2022 15:51 Ответить
А як там мітинг в Сімферополі, кажись? Вчора писали, що має відбитися.
показать весь комментарий
18.05.2022 16:03 Ответить
Надіюсь що і зеленський не назавжди .
показать весь комментарий
18.05.2022 16:23 Ответить
Кримські татари повернулись, але варто згадати як вони вибивали там своє місце під сонцем. Їх виселили з ЮБК, а повернулись вони в нікуди, самозахопленням зайняли землю в голому степу під Симферополем. І тепер від їх нації лишилась тінь...
показать весь комментарий
18.05.2022 16:31 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/3399 Петро Порошенко про трагедію кримськотатарського народу заявив :
"Понад три чверті століття відділяють нас від 18 травня 1944 року, коли мокша розв'язала геноцид кримських татар. Кількість жертв і досі не злічити, бо ми добре пам'ятаємо, як робилась офіційна статистика в совку.
Гірко усвідомити, що сьогодні це відбувається знову. Сотні тисяч людей москалі проводять через фільтраційні табори, незаконно вивозять на підконтрольну рф територію. Досі переслідують активістів в Криму, зникають люди.
Події 18 травня 1944 року, як події лютого 2014 та 2022 років об'єднує один організатор - кремль, москва. Яку б подобу він не мав: чи то сралін, чи то *****, для нас це - один чорт.
Впевнений, покарання за незаконні дії проти суверенітету та територіальної цілісності України, арешти, утиски свідомих українців і кримських татар, постійні обшуки, залякування, фізичний та психологічний тиск над невинними людьми, безслідне їх зникнення є неминучим для московії, як Страшний суд перед Богом. А Україна переможе! Переможе та відродиться".
показать весь комментарий
18.05.2022 16:36 Ответить
....оставьте в покое главнокомандующего ....ваша задача не ныть
показать весь комментарий
18.05.2022 16:43 Ответить
клоун одним словом
показать весь комментарий
18.05.2022 19:50 Ответить
 
 