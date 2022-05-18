Выселяя крымских татар в 1944-м, тогдашние палачи были уверены, что это навсегда, теперь – так же, но мы боремся и постепенно возвращаем территории, – Зеленский. ВИДЕО

Украинские защитники сдерживают самые отчаянные усилия российских войск на востоке Украины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в обращении по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, передает Цензор.НЕТ.

"В 1944 году, выселяя крымских татар с их земли, тогдашние палачи народа были уверены, что никто из переселенных не вернется домой в Крым.

Сейчас, пытаясь оккупировать Украину и разрушить нашу жизнь, нынешние палачи народа также были уверены, что у них все получится и что мы вроде бы не выдержим.

Мы же выдержали. И боремся, чтобы вернуться в каждый уголок нашего дома. И возвращаемся.

Вечная память всем жертвам геноцида крымскотатарского народа!", - говорится в сообщении.

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"Территория северных областей нашего государства уже освобождена. Мы возвращаем Харьковщину. Защитники и защитницы нашего государства сдерживают самые отчаянные усилия оккупатов на Донбассе", - сказал он.

Одновременно ВСУ отражают атаки российских войск и на юге.

"Мы защищаем Запорожье, Николаев, Одессу. И мы помним о каждом городе и о каждой громаде, которые еще находятся в оккупации. Я всегда подчеркиваю: во временной оккупации. И, конечно, мы помним о Крыме", - подчеркнул президент.

Он напомнил, что в прошлом году 18 мая, обращаясь к народу, вспоминал строки крымскотатарской поэтессы Лили Буджуровой "Когда мы вернемся": "Когда мы вернемся домой всем народом, придётся вам вспомнить, откуда мы родом, придётся вам вспомнить, откуда вы сами, незваными здесь объявились гостями".

"И вот в этом году, в дни этой войны, мы доказываем: Украина действительно возвращается. Правда возвращается. И народ возвращается. Полномасштабное вторжение России, черпающей вдохновение в самом худшем, что видел мир в 40-х годах 20-го века, поднимает из пепла пережитое в то время", - сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что Россия побуждает нас возвращать и этих оккупантов к тому, что в конечном счете переживают все античеловеческие режимы, а именно: к их проигрышу.

Напомним, каждый год 18 мая отмечается День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Депортация крымских татар началась 18 мая 1944 и продолжалась до начала июня (первая и самая большая волна закончилась 20 мая). Официальным основанием для депортации крымскотатарского народа стало тайное постановление Государственного комитета обороны № 5859 "О крымских татарах" от 11 мая 1944 года, в котором крымским татарам выдвигались претензии в якобы массовом предательстве и массовом коллаборационизме во времена оккупации Крыма.

27 июня 1944 года советские власти начали принудительно выселять из Крыма греков, болгар, армян. По данным крымских историков, в депортации оказались около 16 тысяч греков, более 12,5 тысяч болгар и почти 10 тысяч армян.