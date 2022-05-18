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Новости Война Резня в Буче
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В Киевской области найдены тела 1 288 мирных жителей, убитых оккупантами, - полиция

буча

По состоянию на 18 мая в Киевской области обнаружены тела 1288 мирных жителей, убитых российскими военными во время оккупации области.

Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день есть 1288 тел погибших людей. Отмечаю - гражданских! Большинство из них были застрелены из автоматического оружия", - сказал он в среду в эфире украинского телемарафона.

По словам начальника облполиции, правоохранители при обследовании территорий продолжают выявлять места захоронений убитых людей.

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Киевская область (4241) Буча (460) Небытов Андрей (168) военные преступления (1470)


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И это только там где рашисты были меньше месяца. А что творится там где уже люди сидят три месяца не говоря о 8 годах, в окупации?
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18.05.2022 15:51 Ответить
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18.05.2022 15:53 Ответить
а фовка цельцман всю свою семью за месяц до войны спрятать успел .наверное знал что то .
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18.05.2022 15:57 Ответить
Я просто нагадаю, що в листопаді 2021 буданов доповів зе-гниді, про дані американської розвідки: "рашисти готуються до нападу". В грудні, західні змі показали карту за якими напрямками готується вторгення, у січні глава американської розвідки особисто приїджав у Київ аби попередити клоунів про війну. А що робили всі ці три місяця рашистські пляді - зе і його команда? Вони звинувачували Захід, що ті нагнітають істєрію, ніякої війни не буде. Так у ze-******* - це такі самі вороги України, як і рашисти
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18.05.2022 16:36 Ответить
 
 