В Киевской области найдены тела 1 288 мирных жителей, убитых оккупантами, - полиция

По состоянию на 18 мая в Киевской области обнаружены тела 1288 мирных жителей, убитых российскими военными во время оккупации области.

Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день есть 1288 тел погибших людей. Отмечаю - гражданских! Большинство из них были застрелены из автоматического оружия", - сказал он в среду в эфире украинского телемарафона.

По словам начальника облполиции, правоохранители при обследовании территорий продолжают выявлять места захоронений убитых людей.

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