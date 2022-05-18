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В Киевской области найдены тела 1 288 мирных жителей, убитых оккупантами, - полиция
По состоянию на 18 мая в Киевской области обнаружены тела 1288 мирных жителей, убитых российскими военными во время оккупации области.
Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"На сегодняшний день есть 1288 тел погибших людей. Отмечаю - гражданских! Большинство из них были застрелены из автоматического оружия", - сказал он в среду в эфире украинского телемарафона.
По словам начальника облполиции, правоохранители при обследовании территорий продолжают выявлять места захоронений убитых людей.
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Valter Valter
показать весь комментарий18.05.2022 15:51 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Чайка Київ
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Владимир Кравчук #493935
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Super Gut
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