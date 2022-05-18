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Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен за объявленный пакет поддержки: Это поможет Украине победить в войне

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Европейской Комиссии Урсулу фон дер Ляйен за объявленный пакет поддержки Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер главы государства.

"Благодарен за объявленный сегодня Урсулой фон дер Ляйен пакет поддержки Украины. Он содержит новую программу макрофинансовой помощи в размере €9 млрд и Платформу восстановления Украины. Такая поддержка поможет Украине победить в войне, преодолеть последствия агрессии РФ и ускорить движение к членству в ЕС", – отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия предоставит Украине макрофинансовую помощь до 9 млрд евро в 2022 году, - фон дер Ляйен

Еврокомиссия (1474) Зеленский Владимир (21096) помощь (7910) финансирование (1814) Урсула фон дер Ляйен (555)


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Артист розмовного жанру,кабацького рівня.
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18.05.2022 16:35 Ответить
Ну поки що цей жанр непогано допомогає Україні.
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18.05.2022 16:36 Ответить
В чем его заслуга?В том,что он хотел слить Украину?Пока не приехал Джонсон и подзатыльников не выписал.Задача клоуна не мешать,а то как то Ермак активизировался
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18.05.2022 16:43 Ответить
Чим саме,немає ні броніків ні шоломів,я вже мовчу про ******* обладнання,то чим ця дякула допомогає???
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18.05.2022 16:54 Ответить
Шо опять усиленная асфальтизация пограничных с Рашей регионов или всё-таки увидим более адекватное распределение средств и подробный отчёт о потраченном?
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18.05.2022 16:37 Ответить
У Коломойського св'ято-"інвестиція" окупається!
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18.05.2022 16:42 Ответить
Допоможе перемогти десь посередині України,чи де буде перемога?Верховний мовчить.
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18.05.2022 17:24 Ответить
 
 