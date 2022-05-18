Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен за объявленный пакет поддержки: Это поможет Украине победить в войне

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Европейской Комиссии Урсулу фон дер Ляйен за объявленный пакет поддержки Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер главы государства.

"Благодарен за объявленный сегодня Урсулой фон дер Ляйен пакет поддержки Украины. Он содержит новую программу макрофинансовой помощи в размере €9 млрд и Платформу восстановления Украины. Такая поддержка поможет Украине победить в войне, преодолеть последствия агрессии РФ и ускорить движение к членству в ЕС", – отметил Зеленский.

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