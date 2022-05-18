Основная цель войск РФ – окружение сил ОС и обеспечение сухопутного коридора в Крым, - Мотузяник

Основной целью врага остается попытка окружения и разгрома группировки Объединенных сил в районах Лисичанска и Северодонецка.

Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Основной целью врага в настоящее время остается попытка окружения и разгрома группировки Объединенных сил, установление полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей, а также обеспечение устойчивости сухопутного коридора с оккупированной АР Крым", - сказал Мотузяник.

Он детализировал события в зоне ООС по состоянию на 18 мая.

"На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на установлении контроля над селом Долгенькое в 15 км к югу от Изюма. На Донецком направлении агрессор ведет активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. Основная цель - окружение подразделений ОС в районах Лисичанска и Северодонецка. А на Бахмутском направлении для развития наступательных действий противник стремится форсировать Северский Донец в районе Серебрянки в 5 км к северу от Северска", - отметил представитель Министерства обороны Украины.

Впрочем, по словам Мотузяника, на Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки наши защитники отбили 12 вражеских атак, уничтожили 3 танка, 3 артиллерийские системы, 6 единиц боевой бронированной техники и 7 автомобилей противника.

Также смотрите: Бойцы 92-й бригады в Харьковской области затрофеили вражескую САУ 2С3 "Акация-М". ВИДЕО