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Новости Война
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Основная цель войск РФ – окружение сил ОС и обеспечение сухопутного коридора в Крым, - Мотузяник

донецк,луганск,донбасс

Основной целью врага остается попытка окружения и разгрома группировки Объединенных сил в районах Лисичанска и Северодонецка.

Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Основной целью врага в настоящее время остается попытка окружения и разгрома группировки Объединенных сил, установление полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей, а также обеспечение устойчивости сухопутного коридора с оккупированной АР Крым", - сказал Мотузяник.

Он детализировал события в зоне ООС по состоянию на 18 мая.

"На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на установлении контроля над селом Долгенькое в 15 км к югу от Изюма. На Донецком направлении агрессор ведет активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. Основная цель - окружение подразделений ОС в районах Лисичанска и Северодонецка. А на Бахмутском направлении для развития наступательных действий противник стремится форсировать Северский Донец в районе Серебрянки в 5 км к северу от Северска", - отметил представитель Министерства обороны Украины.

Впрочем, по словам Мотузяника, на Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки наши защитники отбили 12 вражеских атак, уничтожили 3 танка, 3 артиллерийские системы, 6 единиц боевой бронированной техники и 7 автомобилей противника.

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армия РФ (19917) Крым (26437) Северодонецк (333) Минобороны (9458) Северодонецк (605) боевые действия (4454) Мотузяник Александр (483) операция Объединенных сил (6766) Херсонская область (4964)


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Топ комментарии
+15
Сухопутной коридор зелені блазні забезпечили
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18.05.2022 16:55 Ответить
+14
Сухопутний коридор вже є. Треба тільки дороги підремонтувати. Можу порекомендувати великого будівельника.
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18.05.2022 16:56 Ответить
+3
Це вже,по-моєму,7 ий варіант плану
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18.05.2022 16:54 Ответить
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Це вже,по-моєму,7 ий варіант плану
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18.05.2022 16:54 Ответить
skoro "Основна мета" bude pobystree sdristnutj shtob ne Zdohnutj.
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18.05.2022 16:54 Ответить
Сухопутной коридор зелені блазні забезпечили
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18.05.2022 16:55 Ответить
новости на шесть слов аля капитан очевидность .... мда .... на молдавских сайтах и то лучше ход военных действий освещают чем на цензоре ..... аналитики вообще нет
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18.05.2022 16:56 Ответить
Сухопутний коридор вже є. Треба тільки дороги підремонтувати. Можу порекомендувати великого будівельника.
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18.05.2022 16:56 Ответить
сухопутный коридор в Крым - да он уже с 2018 года у них есть
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18.05.2022 16:58 Ответить
Основным планом рашистов было кинуть срочников-дебилов на киевское направление, а когда зеличайший решил, что это и есть главная цель, рвануть уже контрактниками вдоль побережья Черного моря до Приднестровья и отрезать Украину от Черного моря и прекратить наш экспорт и импорт. Путлер воюет в регионах и направлениях, где может нанести самое большое экономическое поражение.
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18.05.2022 17:01 Ответить
срочники, контрактрики ... охренеть ... на форуме вывели новые рода войск
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18.05.2022 17:07 Ответить
Мне тоже кажется, что это и был их основной план - захват побережья и Донбасса, им вода в Крым нужна была, они ее и получили. А на Киев войска бросили на дурачка, в надежде что будет паника и бегство и они возьмут город, да и всю страну, без боя, но обломались. Потому что невозможно захватить 40-милионную страну с такой территорией всего лишь 200-тысячной группировкой если есть сопротивление
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18.05.2022 17:07 Ответить
Що, паскудо, кортить тобі нав'язати версію подій кремля? А елітні кантимирівські дивізії, а псковська десантура, а дон-дон кадирки не здихали в спробах оточити Київ? Кому ти цю лапшу прийшов вішати?
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18.05.2022 17:19 Ответить
А чого ти відразу хлопця паскудою ображаеш?
У хліві народився?
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18.05.2022 17:33 Ответить
Я не буду ему хамством на хамство отвечать, а то тут у многих от всего крыша уже едет, видят кругом зраду да кацапов. Арестович единственную умную вещь сказал про Юг - пр@#$али!
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18.05.2022 18:03 Ответить
Не знаю кто именно был под Киевом, зато знаю, кто хозяйничает уже почти 3 месяца у нас в Мелитополе, где через город уже 24 февраля вечером пролетали с ветерком и свистом зет-мобили в направлении Бердянска. Кстати они очень позитивно оценили качество дорог, по которым ехали.
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18.05.2022 18:01 Ответить
Не знаешь-не пиши. Из Дании все видется лучшее? Не лей грязь на президента воюющей Украини, после Победи будут разборки. А сейчас украинци едини, нефиг делить на зе ,по, и др.
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18.05.2022 19:00 Ответить
Невже верховний найвеличніший невтік це дозволить кацапам?
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18.05.2022 17:18 Ответить
Допоможе.
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18.05.2022 17:23 Ответить
Правильно писати "Боневтік І"...

Ризикну доповнити капітана Очевидність: також пріоритетами рашки залишаються утримання сталого контролю над Північно-кримським каналом (Нова Каховка) та Запорізькою АЕС (Енергодар) для забезпечення Криму водою і електроенергією.
Ні? Міноборони так не вважає?
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18.05.2022 17:29 Ответить
электроэнергия у них есть, им вода прежде всего нужна была
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18.05.2022 18:04 Ответить
Тримайся, Мелітополь. Всі про вас пам'ятають. Сил треба накопити трохи.
Там у вас сьогодні орків трохи попідривали. Молодці!
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18.05.2022 18:41 Ответить
 
 