Основная цель войск РФ – окружение сил ОС и обеспечение сухопутного коридора в Крым, - Мотузяник
Основной целью врага остается попытка окружения и разгрома группировки Объединенных сил в районах Лисичанска и Северодонецка.
Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Основной целью врага в настоящее время остается попытка окружения и разгрома группировки Объединенных сил, установление полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей, а также обеспечение устойчивости сухопутного коридора с оккупированной АР Крым", - сказал Мотузяник.
Он детализировал события в зоне ООС по состоянию на 18 мая.
"На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на установлении контроля над селом Долгенькое в 15 км к югу от Изюма. На Донецком направлении агрессор ведет активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. Основная цель - окружение подразделений ОС в районах Лисичанска и Северодонецка. А на Бахмутском направлении для развития наступательных действий противник стремится форсировать Северский Донец в районе Серебрянки в 5 км к северу от Северска", - отметил представитель Министерства обороны Украины.
Впрочем, по словам Мотузяника, на Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки наши защитники отбили 12 вражеских атак, уничтожили 3 танка, 3 артиллерийские системы, 6 единиц боевой бронированной техники и 7 автомобилей противника.
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У хліві народився?
Ризикну доповнити капітана Очевидність: також пріоритетами рашки залишаються утримання сталого контролю над Північно-кримським каналом (Нова Каховка) та Запорізькою АЕС (Енергодар) для забезпечення Криму водою і електроенергією.
Ні? Міноборони так не вважає?
Там у вас сьогодні орків трохи попідривали. Молодці!