РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10511 посетитель онлайн
Новости Война
2 563 2

В результате бомбардировки оккупантами "Азовстали" могла произойти утечка концентрата сероводорода в Азовское море, - горсовет

азовсталь

Концентрированный раствор сероводорода мог попасть в Азовское море в результате бомбардировки "Азовстали" российскими оккупантами.

Об этом сообщает горсовет, передает Цензор.НЕТ.

"Есть угроза полного вымирания Азовского моря. Бомбардировка "Азовстали" могла повредить техническое сооружение, сдерживающее десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода.

Утечка этой жидкости полностью убьет флору и фауну Азовского моря. Далее опасные вещества могут попасть в Черное и Средиземное море. Как отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, необходим немедленный допуск на объект международных экспертов и ООН для изучения ситуации и предотвращения экологической катастрофы мирового уровня", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейская комиссия утвердила План восстановления Украины

Азовское море (1605) Мариуполь (5737) Азовсталь (380)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
СЕРОВОДОРОД ха испугали... напомнить почему глубже 300 метров в Черном море ВООБЩЕ НЕТ НИКАКОЙ ФОРМЫ ЖИЗНИ... по причине что там сплошной СЕРОВОДОРОД.... а в Азовском море он просто будет выходить в Черное море тем более это газ... а газ как известно летучее по характеру-- вещество.... плюс ветры и так далее..я никого не оправдываю.... но да война принесла много катастроф ПРИРОДЕ И ЧЕЛОВЕКУ.. и тот кто когда то построил кучу заводов сталей и проката на Азовском море -- обладали поистине чувством циничного юмора.....
показать весь комментарий
18.05.2022 17:23 Ответить
Та може х..й з ним. Потравить трохи москалів, а до серпня-вересня, коли ми зможемо перейти у контрнаступ, вже вивітриться...
показать весь комментарий
18.05.2022 17:36 Ответить
 
 