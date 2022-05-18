В результате бомбардировки оккупантами "Азовстали" могла произойти утечка концентрата сероводорода в Азовское море, - горсовет
Концентрированный раствор сероводорода мог попасть в Азовское море в результате бомбардировки "Азовстали" российскими оккупантами.
Об этом сообщает горсовет, передает Цензор.НЕТ.
"Есть угроза полного вымирания Азовского моря. Бомбардировка "Азовстали" могла повредить техническое сооружение, сдерживающее десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода.
Утечка этой жидкости полностью убьет флору и фауну Азовского моря. Далее опасные вещества могут попасть в Черное и Средиземное море. Как отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, необходим немедленный допуск на объект международных экспертов и ООН для изучения ситуации и предотвращения экологической катастрофы мирового уровня", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
VOLVO XC 70
показать весь комментарий18.05.2022 17:23 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Валерий Коломиец #502756
показать весь комментарий18.05.2022 17:36 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль