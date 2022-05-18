В результате бомбардировки оккупантами "Азовстали" могла произойти утечка концентрата сероводорода в Азовское море, - горсовет

Концентрированный раствор сероводорода мог попасть в Азовское море в результате бомбардировки "Азовстали" российскими оккупантами.

Об этом сообщает горсовет, передает Цензор.НЕТ.

"Есть угроза полного вымирания Азовского моря. Бомбардировка "Азовстали" могла повредить техническое сооружение, сдерживающее десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода.

Утечка этой жидкости полностью убьет флору и фауну Азовского моря. Далее опасные вещества могут попасть в Черное и Средиземное море. Как отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, необходим немедленный допуск на объект международных экспертов и ООН для изучения ситуации и предотвращения экологической катастрофы мирового уровня", - говорится в сообщении.

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