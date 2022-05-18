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Новости Война
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Компания SoMo Bot бесплатно предоставляет свое ПО для использования военными и медиками

Компания SoMo Bot, которая входит в Дія CITY, предоставляет открытый код активации 1000 аккаунтов для военных (ТРО) и медиков.

Об этом в фейсбуке сообщил народный депутат Александр Мариковский, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что платная версия SoMo Bot помогает отслеживать все публикации с упоминанием ключевых слов, включая орковские телеграм-каналы: города и села боев; хлопки; другие любые запросы.

Компания SoMo Bot бесплатно предоставляет свое ПО для использования военными и медиками 01

"Однако мы просим каждого, кто готов поддержать компанию в эти трудные времена зайти на ссылку и оформить себе подписку на бота в год. Это 100$. С каждого платежа ровно 50$ уйдет на закупку специализированных аптечек для бойцов через фонд Act For Ukraine", - говорится в сообщении.

Ссылка с промокодом активации для военных и медиков (просьба не использовать других): https://t.me/Socmonitorbot?start=seo_actZSU

Ссылка для всех, кто хочет оплатить премиум в год (50% на аптечки): https://t.me/SocmonitorBot

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помощь (7910) Мариковский Александр (15)


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18.05.2022 17:07 Ответить
 
 