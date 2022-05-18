ВСУ готовы к атакам врага в Донецкой области, их планы нам понятны, - председатель ОВА Кириленко

Руководитель Донецкой военной администрации Павел Кириленко назвал несколько направлений наступления российских захватчиков в Донецкой области, к которым были и сейчас готовы ВСУ.

Об этом он сообщил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Славянское направление начиналось с севера области из населенного пункта Долина, это въезд в Донецкую область после Изюма. План врага был пройти быстро по нашей отремонтированной дороге... Но враг потерял много силы и техники... Затем Лиманское направление, враг распределяет свои силы слева и справа - на Лиман и Барвинково.И сейчас примерно уже три недели бои ведутся на этом Лиманском направлении.Лиман контролируют ВСУ... Направление донецкое - это Авдеевка.Сегодня также были попытки прорыва. Больше всего, чем берет враг – это живой силой и техникой. Их просто очень много. Но мы их как уничтожали, так и будем продолжать защищать свою землю", - сказал Кириленко.

Он подчеркнул, что украинские защитники готовы к атакам врага, и "нам их планы все понятны".

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Руководитель области отметил, что на Донбассе по всей линии фронта раздаются постоянные вражеские обстрелы и днем, и ночью. Обстреливаются такие населенные пункты, как Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Торецк, Большая Новоселка. За прошедшие сутки авиаударами были обстреляны Бахмут, Константиновка, Соледар, а это относительно отдаленные города, это 20-30 км от линии фронта.

"За сутки уничтожены фактически три школы, одно общежитие и разрушено фактически полностью предприятие с иностранными инвестициями "КНАУФ гипс Донбасс", которое занималось производством строительных материалов. Поэтому враг свою тактику не прекращает, уничтожает гражданскую инфраструктуру…", - перечислил Кириленко. И еще раз подчеркнул, что тактика у врага – это устрашение, их цель - посеять панические настроения у населения.

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