Турция заблокировала начало переговоров по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО
Турция заблокировала первоначальное решение НАТО проработать заявки Финляндии и Швеции о присоединении к Альянсу, поставив под сомнение надежду на скорейшее вступление двух скандинавских стран.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на источники Financial Times.
Послы стран НАТО встретились в среду с целью начать переговоры о вступлении в тот день, когда Финляндия и Швеция подали свои заявки, но оппозиция Анкары остановила какое-либо голосование.
Отсрочка вызывает сомнения, что НАТО сможет одобрить первый этап заявок Финляндии и Швеции в течение одной-двух недель, как прогнозировал генеральный секретарь Йенс Столтенберг.
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Официальный представитель Турции подтвердил, что Анкара затормозила процесс, но настаивал на том, что Турция не исключает перспективы присоединения Швеции и Финляндии.
"Мы не говорим, что они не могут быть членами НАТО. Просто мы должны быть на одной волне, на одной странице по поводу угрозы, с которой мы сталкиваемся", - сказал чиновник.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО
Все 30 членов НАТО должны ратифицировать заявки Финляндии и Швеции, но этот процесс начинается только после того, как Североатлантический союз опубликует протокол о присоединении и официально пригласит обе страны присоединиться.
Ранее сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не одобрит членство Швеции и Финляндии в НАТО, пока обе страны якобы продолжают поддерживать террористические группировки, представляющие прямую угрозу национальной безопасности.
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із такою НАТОю і хло не потрібен:
"я буду воювати, а я не буду воювати"
Та, до речі, назва Байрактар Вам про щось каже?)))
В Германии 8 миллионов турок во 2-3 поколении,ни одному даже в страшном сне не придет мысль покинуть бездуховную Гейропу и вернуться на Родину.
Журналистов садит на 15 лет за статью.
Этот голодранец попрошайка такое же Ху.ло только турецкое.
Пане, Ви з такими заявами не о*******ли часом??
Чи читати не вмієте?
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights_of_Kurdish_people_in_Turkey
Може розкажете, скільки шкіл, коледжів і університетів читають лекції курдською мовою у Туреччині?
І досить тут вже просувати великотурецький шовінізм. Ви не на тому ресурсі.
До незнайомих людей на «Ви» звертаються. Вас цьому не вчили?
Зрозумілі якісь образи Ердогана в сторону ЄС ,там у них свої мульки.Але для чого вставляти палки в колеса НАТО?Ясно,що будуть певні торги,але не на стільки ж,тут долі і безпека мільйонів людей під загрозою.
Просят деньги с ЕС за беженцев с Сирии, как на отель 5 звёзд
Селят их в палатках в поле со сральниками на улице.
Меркель этим Эрдоганом долго занималась,шоб он не сильно вонял.
Але з ним теж носяться.
Жаль, що тоді військовим не вдалосч скинути його. Я за них вболівала.
Соответствующее заявление сделал вице-премьер России Александр Новак, пишет российское издание РБК.
По его словам, Россия и Турция договорились, что в турецких отелях появятся терминалы для оплаты российскими картами "Мир".
"Мы обсуждали также возможности проведения платежей в российских рублях либо турецких лирах, работу карты "Мир" в отелях Турции", - цитирует издание слова Новака.
Система платежных карт "Мир" была создана в России в 2014 году после того, как ряд западных стран ввел санкции в отношении РФ за оккупацию Крыма и развязывании конфликта на востоке Украины.
Немцы за турков умирать не станут, а вот за свободу шведов и финнов воевать будут!
Турция, как и РОссия мечтают о восстановлении былого величия империи. Русские и турки где то грызутся, где то сотрудничают, но они чувствуют вместе намного комфортнее, чем в кругу европейцев.