Турция заблокировала начало переговоров по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

Турция заблокировала первоначальное решение НАТО проработать заявки Финляндии и Швеции о присоединении к Альянсу, поставив под сомнение надежду на скорейшее вступление двух скандинавских стран.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на источники Financial Times.

Послы стран НАТО встретились в среду с целью начать переговоры о вступлении в тот день, когда Финляндия и Швеция подали свои заявки, но оппозиция Анкары остановила какое-либо голосование.

Отсрочка вызывает сомнения, что НАТО сможет одобрить первый этап заявок Финляндии и Швеции в течение одной-двух недель, как прогнозировал генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

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Официальный представитель Турции подтвердил, что Анкара затормозила процесс, но настаивал на том, что Турция не исключает перспективы присоединения Швеции и Финляндии.

"Мы не говорим, что они не могут быть членами НАТО. Просто мы должны быть на одной волне, на одной странице по поводу угрозы, с которой мы сталкиваемся", - сказал чиновник.

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Все 30 членов НАТО должны ратифицировать заявки Финляндии и Швеции, но этот процесс начинается только после того, как Североатлантический союз опубликует протокол о присоединении и официально пригласит обе страны присоединиться.

Ранее сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не одобрит членство Швеции и Финляндии в НАТО, пока обе страны якобы продолжают поддерживать террористические группировки, представляющие прямую угрозу национальной безопасности.