Украинская власть должна как можно быстрее запустить возмещение НДС, нынешняя ситуация недопустима, — Кушнирук

Ситуация, в которой оказались украинские экспортеры, недопустима: из-за невозмещения НДС их продукция, по сути, стала на 20% дороже, что делает ее неконкурентной на мировых рынках. Власти должны в кратчайшие сроки возместить НДС за декабрь и январь, а также запустить механизм регистрации накладных и, наконец, отказаться от практики ручного регулирования, которое имеет все признаки коррупции.

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук, комментируя принятие Радой закона о налоговых изменениях, который до сих пор не подписан президентом и не начал работать. Этот закон, напомним, разблокирует возмещение НДС.

"Если одним выдают возмещение, а другим нет, это открывает возможности коррупционных составляющих. Если кто договорится под патриотическими лозунгами о возврате НДС, а кому-то не дадут, то, скорее всего, речь идет о коррупции. И в условиях войны это может быть одним из наиболее раздражающих факторов", – объясняет Кушнирук.

Экспорт – это минимум 30% ВВП, и обвал экономики только из-за невозмещения НДС может быть колоссальным – в дополнение к падению из-за военной агрессии России и блокированию ею же морских портов, предупреждали ранее участники рынка. Поэтому, по словам эксперта, государство должно установить четкую единую и прозрачную процедуру для всех участников экономических процессов и запустить этот процесс как можно быстрее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У государства есть инструменты для того, чтобы как можно скорее возместить НДС предпринимателям, возобновляющим производство, - экономист

Напомним, возмещение НДС экспортерам было заблокировано еще в начале года решением Минфина относительно новых налоговых накладных, а затем и Совета по прекращению налоговых проверок, без которых возмещение ранее уплаченного НДС невозможно. Поэтому миллиарды гривен оборотных средств украинских предприятий, которые могли бы быть использованы для восстановления довоенного уровня производства, оказались заморожены, что поставило под угрозу их существование. А с ними - сотни тысяч рабочих мест в Украине, миллиарды налоговых отчислений.

Позже Верховная Рада приняла законопроект 7360, который должен разблокировать возмещение. Эксперты и экономисты приветствовали это решение и призвали президента Зеленского как можно быстрее подписать документ, а Минфин — запустить механизм регистрации налоговых накладных и возмещение средств предприятиям.