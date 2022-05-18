"Война Путина разрушает мировой энергетический рынок": В ЕС приняли план отказа от российских энергоносителей. ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ

Сегодня Еврокомиссия одобрила план отказа от импорта энергоносителей из России под названием REPowerEU.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен

"Уже почти три месяца Россия ведет жестокую войну против Украины. И это угрожает всем, кто поддерживает Украину в ее справедливой борьбе. Война Путина ставит фундаментальные вызовы для нашего Союза. Поэтому сегодняшние предложения в Коллегии уполномоченных касаются нашей энергетической безопасности, обороны и соседней Украины Война Путина разрушает мировой энергетический рынок. Она демонстрирует, насколько мы зависимы от импортируемых энергоресурсов. И насколько мы уязвимы, потому что полагаемся на Россию в импорте нашего ископаемого топлива. Нам необходимо как можно быстрее снизить нашу зависимость от России в энергетике. И мы этого можем это сделать.

Сегодня мы представляем наш план реализации этих целей REPowerEU. Мы можем отказаться от российских энергоресурсов, работая на трех уровнях: на стороне спроса – экономия энергии, на стороне предложения – диверсификация нашего импорта энергоресурсов и ускорение перехода на чистую энергию. К счастью, уже есть основа для этого. Мы уже начали переход нашей энергетической системы на климатически нейтральную в рамках известного Европейского Зеленого Курса. И это уже было амбициозно. Но сегодня мы поднимаем наши амбиции на еще один уровень, чтобы поскорее стать независимыми от российских энергоресурсов. Речь идет о плане REPowerEU. REPowerEU поможет нам сэкономить больше энергии, ускорить поэтапный отказ от ископаемого топлива и начать инвестиции в новом масштабе. И это еще больше ускорит наш ЕЗК.

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Начнем с самого очевидного: энергосбережение является самым быстрым и дешевым способом преодоления текущего энергетического кризиса. Поэтому мы повышаем цель ЕС по энергоэффективности к 2030 году с 9 до 13%. И мы также увеличиваем цель к 2030 году по возобновляемой энергии ЕС - с 40% до 45%. И предлагаем целый ряд мер по расширению и ускорению перехода на чистую энергию. К примеру, мы предлагаем ускорить процедуры получения разрешений для возобновляемых источников энергии и сопутствующей инфраструктуры, например сетей. Мы предлагаем обязательства по солнечным крышам для коммерческих и общественных зданий до 2025 года и новых жилых домов до 2029 года.

Это амбициозно, но реально. Мы знаем, что, когда Европа действует вместе, она имеет большее влияние. Лидеры правительств 27 стран ЕС договорились создать платформу для совместной закупки газа, СПГ и водорода. В рамках нашего плана REPowerEU мы предлагаем общий механизм закупок, который также будет предусматривать совместную работу со странами-поставщиками. Таким образом мы можем обеспечить необходимый импорт энергии без конкуренции между нашими странами-членами.

Все это, безусловно, нуждается в масштабных инвестициях и реформах. Мы мобилизуем около 300 миллиардов евро – примерно 72 миллиарда евро грантов и 225 миллиардов евро ссуд. Это будет включать некоторое финансирование – до 10 миллиардов евро – на цепочки для газа и СПГ, которых не хватает, чтобы ни одна страна-член не осталась в худшей ситуации. И до 2 млрд евро на нефтяную инфраструктуру, с учетом прекращения отгрузки российской нефти. Все остальное финансирование будет направлено на ускорение и расширение перехода к чистой (зеленой) энергии.

То же нужно сделать и в обороне. Возвращение войны в Европу ярко показало последствия многолетнего недофинансирования оборонной индустрии. Из-за всех этих сокращений мы потеряли десятилетие инвестиций в оборону. Однако сейчас страны-члены изменяют эту тенденцию. Они объявили о дополнительных 200 миллиардах евро финансирования на оборону в течение следующих нескольких лет. Теперь мы должны воспользоваться предоставленным случаем. Мы должны убедиться, что эти деньги тратятся скоординированно, что они устраняют пробелы в возможностях, которые Европа обнаружила как в ЕС, так и в НАТО. И это укрепляет нашу европейскую оборонную промышленную базу в долгосрочной перспективе. Мы выступаем за общие закупки, потому что это лучше для вооруженных сил, с рабочей, финансовой и промышленной точек зрения. И это укрепляет нашу широкую сеть инновационных МСП. Мы создадим рабочую группу со странами-членами для координации немедленных потребностей в пополнении запасов и закупок. Это будет сопровождаться инструментами финансового стимулирования для совместных закупок. А осенью мы предложим постановление, гарантирующее полное освобождение от НДС для совместных закупок. Это укрепит нашу независимость и стойкость. И в то же время это укрепит НАТО.

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Наконец, позвольте мне вернуться к теме войны России с Украиной, движущей силой этого ускорения наших усилий по укреплению устойчивости Европы. Украина находится на передовой и защищает европейские ценности. Мы и дальше будем на ее стороне на протяжении всей этой войны и когда украинцы будут восстанавливать свою страну. Это уже третий вопрос, о котором я хочу сообщить вам сегодня. Мы предлагаем дополнить значительную краткосрочную помощь, оказанную к настоящему моменту, новой исключительной макрофинансовой помощью для Украины в размере до 9 миллиардов евро в 2022 году. Но нам также нужно подумать о будущем, когда потребуются более широкие усилия по восстановлению. ЕС несет ответственность и имеет стратегический интерес быть лидером этих усилий по восстановлению. Лидеры ЕС пригласили нас поделиться мнениями по этому поводу на своей встрече в Версале. И мы это сделали. Принципы реконструкции должны совмещать инвестиции с реформами. Впоследствии они поддержат Украину на европейском пути. Это должен быть план, рассчитанный на будущее, полностью отражающий потребности, определенные Украиной.

План будет касаться ключевых реформ в таких областях, как борьба с коррупцией, административная устойчивость, верховенство права и независимость судебной власти. И в него должны быть крепко интегрированы зеленый и цифровой переход и фундаментальные европейские ценности.

Но, конечно, ЕС не будет и не должен быть единственным, кто будет способствовать этим усилиям. Поэтому мы предлагаем Платформу восстановления как часть этого плана, который возглавляют Украина и Еврокомиссия, который объединит страны-члены ЕС, других двусторонних или международных доноров, международные финансовые учреждения и других партнеров. Целью этой Платформы станет согласование направления движения и обеспечение максимальной синергии всех усилий. Эти инвестиции помогут Украине стать сильнее и устойчивее после разрушений, нанесенных путинскими солдатами.

Сегодня – еще одна веха на нашем пути в более сильную Европу. Это также о том, чтобы воспользоваться моментом. И это и есть наш момент", – говорится в заявлении.

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