Правительства Чехии и Германии уже одобрили членство Финляндии и Швеции в НАТО.
Правительства Чехии и Германии первыми из стран НАТО одобрили присоединение Финляндии и Швеции к Альянсу в день подачи заявки скандинавскими странами.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Правительство Чешской Республики единогласно одобрило прием Швеции и Финляндии в НАТО. Теперь это должны сделать и Палата депутатов, и Сенат. Однако я не ожидаю никаких осложнений", - написал в Twitter премьер-министр Чехии Петр Фиала.
Министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что федеральное правительство одобрило просьбы Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО и что оно "преданно быстрому процессу вступления".
"Я рад, что Финляндия и Швеция хотят присоединиться к НАТО. Либеральные демократии сближаются, а НАТО укрепляется. В Кабмине решили сегодня утвердить заявки на вступление. Мы стремимся к быстрому процессу вступления", - написал он.
Помимо правительства, решение должен поддержать также Бундестаг.
Ранее стало известно, что в среду Турция заблокировала первоначальное решение НАТО разработать заявки Финляндии и Швеции о присоединении к Альянсу, поставив под сомнение надежду на скорейшее вступление двух скандинавских стран.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а Ердогана дотовчуть разом
Будет турецкий Путин на ослов пушки устанавливать или верблюдов.