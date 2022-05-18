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Правительства Чехии и Германии уже одобрили членство Финляндии и Швеции в НАТО.

нато,кібер

Правительства Чехии и Германии первыми из стран НАТО одобрили присоединение Финляндии и Швеции к Альянсу в день подачи заявки скандинавскими странами.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Правительство Чешской Республики единогласно одобрило прием Швеции и Финляндии в НАТО. Теперь это должны сделать и Палата депутатов, и Сенат. Однако я не ожидаю никаких осложнений", - написал в Twitter премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что федеральное правительство одобрило просьбы Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО и что оно "преданно быстрому процессу вступления".

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"Я рад, что Финляндия и Швеция хотят присоединиться к НАТО. Либеральные демократии сближаются, а НАТО укрепляется. В Кабмине решили сегодня утвердить заявки на вступление. Мы стремимся к быстрому процессу вступления", - написал он.

Помимо правительства, решение должен поддержать также Бундестаг.

Ранее стало известно, что в среду Турция заблокировала первоначальное решение НАТО разработать заявки Финляндии и Швеции о присоединении к Альянсу, поставив под сомнение надежду на скорейшее вступление двух скандинавских стран.

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Германия (7114) Финляндия (992) Чехия (1747) членство в НАТО (1550) Швеция (1021)


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А толку то?
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18.05.2022 18:01 Ответить
курочка по зернятку
а Ердогана дотовчуть разом
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18.05.2022 18:10 Ответить
А решта? Що, рибу ловлять?
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18.05.2022 18:01 Ответить
Таке бува
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18.05.2022 18:05 Ответить
Не устаю удивляться, ну когда этот геостратег проиграет??? Все выиграши да выиграши) Ну дебил,***...Немцов, как же он был прав...
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18.05.2022 18:11 Ответить
тем обиднее для Украини
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18.05.2022 18:12 Ответить
Україна платить за свою корумпованість і прокацапськість, какая-разніца, не на часі, і тд тд тд і тп... ми зараз з вами живемо в підручнику історії, я думаю все ж ми зможемо вибороти зараз справжню ідентичність і незалженість в європейській сім'ї, подалі від концтабору під назвою рабсія-їблорусь-одкб
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18.05.2022 18:30 Ответить
Ты где Мария? Людей выселяют из метро. Это просто новости Харькова
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18.05.2022 18:33 Ответить
У Ердогана 300 штук только немецких Леопард 2.Те о которых СА уже 10 лет мечтает,но не получит за миллиарды.

Будет турецкий Путин на ослов пушки устанавливать или верблюдов.
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18.05.2022 19:04 Ответить
 
 