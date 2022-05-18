Правительства Чехии и Германии уже одобрили членство Финляндии и Швеции в НАТО.

Правительства Чехии и Германии первыми из стран НАТО одобрили присоединение Финляндии и Швеции к Альянсу в день подачи заявки скандинавскими странами.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Правительство Чешской Республики единогласно одобрило прием Швеции и Финляндии в НАТО. Теперь это должны сделать и Палата депутатов, и Сенат. Однако я не ожидаю никаких осложнений", - написал в Twitter премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что федеральное правительство одобрило просьбы Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО и что оно "преданно быстрому процессу вступления".

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"Я рад, что Финляндия и Швеция хотят присоединиться к НАТО. Либеральные демократии сближаются, а НАТО укрепляется. В Кабмине решили сегодня утвердить заявки на вступление. Мы стремимся к быстрому процессу вступления", - написал он.

Помимо правительства, решение должен поддержать также Бундестаг.

Ранее стало известно, что в среду Турция заблокировала первоначальное решение НАТО разработать заявки Финляндии и Швеции о присоединении к Альянсу, поставив под сомнение надежду на скорейшее вступление двух скандинавских стран.

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