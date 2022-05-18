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Новости Война
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Оккупанты могут запустить 24 крылатые ракеты из акватории Черного моря, - Минобороны

рф,війна,обстріл,ракети

Сохраняется угроза российских ракетных ударов по территории Украины: в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет с суммарным залпом до 24 ракет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

"Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины из акватории Черного моря и с территории республики Беларусь", - отметил он.

Также Мотузяник акцентировал внимание на активности Черноморского флота РФ.

"Корабли Черноморского флота России в акваториях Черного и Азовского морей продолжают разведку и оказывают огневую поддержку своим подразделениям на приморском направлении. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" с суммарным залпом до 24 ракет", - объяснил спикер Минобороны.

Однако, по его словам, Вооруженные силы Украины готовы давать отпор врагу. За прошлые сутки подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ сбили 10 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, а зенитные ракетные подразделения Воздушных сил уничтожили один БПЛА и четыре крылатые ракеты.

Читайте также: Основная цель войск РФ – окружение сил ОС и обеспечение сухопутного коридора в Крым, - Мотузяник

Автор: 

Минобороны (9458) обстрел (28290) Мотузяник Александр (483)


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Топ комментарии
+12
Викликайте діда Нептуна!
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18.05.2022 18:09 Ответить
+8
а запитайте люську аристовича - це останні ракети??? він жеж веде облік ...
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18.05.2022 18:30 Ответить
+6
щось не чутно за Зміїїний
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18.05.2022 18:10 Ответить
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Викликайте діда Нептуна!
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18.05.2022 18:09 Ответить
щось не чутно за Зміїїний
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18.05.2022 18:10 Ответить
rjuzge pitajutsa razblokuvati prichal - tam ihnja koryto zatonulo - nemogut vysaditsa zhdems - patom mozhno bude bahnutj
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18.05.2022 18:22 Ответить
коли вже млять напишете шо "не можуть"..
З.І. там ше слідом десант окупантів може висадитись..
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18.05.2022 18:12 Ответить
написати " не можуть" зможуть рівно тоді, коли там не залишиться ракет.

допоки вони є

і є їх ще багато
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18.05.2022 18:54 Ответить
Хотілося б наступною новиною щось про Нептуни почути. Чи Гарпуни... ну, в цьому сенсі...
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18.05.2022 18:13 Ответить
А в чём проблема, чтобы уничтожить все эти корабли с ракетами, которые несут для нас угрозу? Сколько можно быть в роли мальчиков для битья?
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18.05.2022 18:19 Ответить
значить проблеми є.
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18.05.2022 18:21 Ответить
Raketi na podvodnih lodkah. Dlja sdelanija kotorih super podvodnimi neptuni ne ocnenj goditsa.
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18.05.2022 19:12 Ответить
То 20 то 24?
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18.05.2022 18:20 Ответить
pora topitj
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18.05.2022 18:21 Ответить
щоб кацапські кораблики понатикалися на кацапські ж міни.
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18.05.2022 18:23 Ответить
Попереджений значить озброєний.
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18.05.2022 18:25 Ответить
а запитайте люську аристовича - це останні ракети??? він жеж веде облік ...
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18.05.2022 18:30 Ответить
Он говорил «вторая половина мая все закончится»
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18.05.2022 18:43 Ответить
Ну вони можуть-зрозуміло. А що можемо ми на третьому місяці війни з анонсованою два місяці тому допомогою? Чи це все лише балачки? То може власне виробництво налагодити? Чи ще не на часі?
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18.05.2022 18:31 Ответить
Не лякайте бубачку бо він заховається під диван.
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18.05.2022 18:31 Ответить
СУ*КИ,,,,
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18.05.2022 18:50 Ответить
А що вони й ще можуть. ? МінОборони решили росповідати що можуть росіяни. Говорити треба що МИ можемо і коли. Що міноборони може?
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18.05.2022 19:03 Ответить
может и ворона пописять в полете в - 50 по цельсию..и все..карачун тобе царетелли
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18.05.2022 20:24 Ответить
 
 