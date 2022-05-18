Оккупанты могут запустить 24 крылатые ракеты из акватории Черного моря, - Минобороны
Сохраняется угроза российских ракетных ударов по территории Украины: в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет с суммарным залпом до 24 ракет.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник.
"Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины из акватории Черного моря и с территории республики Беларусь", - отметил он.
Также Мотузяник акцентировал внимание на активности Черноморского флота РФ.
"Корабли Черноморского флота России в акваториях Черного и Азовского морей продолжают разведку и оказывают огневую поддержку своим подразделениям на приморском направлении. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" с суммарным залпом до 24 ракет", - объяснил спикер Минобороны.
Однако, по его словам, Вооруженные силы Украины готовы давать отпор врагу. За прошлые сутки подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ сбили 10 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, а зенитные ракетные подразделения Воздушных сил уничтожили один БПЛА и четыре крылатые ракеты.
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З.І. там ше слідом десант окупантів може висадитись..
допоки вони є
і є їх ще багато