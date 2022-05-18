Зеленский предложил Раде продлить военное положение и срок всеобщей мобилизации в Украине на 90 дней

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы "О продлении срока действия военного положения в Украине" и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" и направил в Верховную Раду законопроекты об их утверждении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

"В связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины? на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины (...) утверждаю (...) продлить срок военного положения в Украине с 5 часов 30 минут 25 мая 2022 сроком на 90 суток", - говорится в тексте указа №341, опубликованном на сайте украинского парламента.

В тексте указа о продлении срока мобилизации речь также идет о продлении соответствующего срока на 90 суток с 25 мая 2022 года.

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