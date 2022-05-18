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Новости Война
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Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 18.05.2022

генштаб

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 18.05.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Противник продолжает наступательные действия в Восточной операционной зоне. Оказывает огненное влияние вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе и на Славянском направлении, принимает меры по усилению наступательной группировки.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы. В Вооруженных силах республики Беларусь до 21 мая идет второй этап проверки боевой готовности. Отрабатываются вопросы форсирования водных преград и проверки дежурных сил и средств противовоздушной обороны. Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов с территории республики Беларусь.

На Сиверском направлении подразделения противника обстреляли из артиллерии и минометов населенные пункты Янжуловка и Прогресс, Черниговской и Сумской областей соответственно.

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Враг продолжает оборудование дополнительных огневых позиций и защитных сооружений в приграничных районах Брянской и Курской областей. Противник проводил воздушную разведку с применением БПЛА с целью выявления подразделений наших войск, позиций артиллерии и маршрутов выдвижения.

По имеющейся информации, подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированные в приграничных районах Курской области, осуществляют пополнение запасов материально-технических средств и боеприпасов.

На Слобожанском направлении, в приграничных районах Белгородской и Воронежской областей, оккупанты продолжают поддерживать в готовности к применению подразделения из состава 32-й дивизии противовоздушной обороны 6-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Военно-космических сил Вооруженных сил Российской Федерации.

На Харьковском направлении основные усилия противник сосредотачивал на удержании занятых рубежей и огневом поражении подразделений наших войск. Враг пытался проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций.

По результатам наступления наших войск освобожден населенный пункт Дементиевка. Противник ведет наступление в районе населенного пункта Тернова, боевые действия продолжаются.

На Славянском направлении оккупанты, при поддержке артиллерии, вели боевые действия в районе Долгенького, успеха не имели, понесли потери. Враг повысил интенсивность ведения воздушной разведки с применением БПЛА.

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На Донецком направлении противник обстреливал позиции подразделений наших войск вдоль линии столкновения со всего спектра вооружения, включая авиацию.

На Лиманском направлении оккупанты намерены закрепиться на ранее занятых рубежах. Противник использовал авиацию для нанесения ударов по гражданским объектам в районах населенных пунктов Тошковка, Золотое, Авдеевка, Владимировка и Водяное.

На Северодонецком направлении враг совершил штурмовые действия в районе населенного пункта Нижнее, безуспешно.

На Бахмутском направлении противник ведет наступательные действия, пытается улучшить тактическое положение. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Катериновка, успеха не имеет.

На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в районе населенного пункта Новоселовка, понес потери, отступил. Штурмовые действия российских оккупантов вблизи населенных пунктов Новобахмутовка и Веселое были безуспешными.

На Кураховском направлении противник вел наступление в районе населенного пункта Победа, безуспешно.

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На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты активных боевых действий не проводили, производили артиллерийские и минометные обстрелы объектов инфраструктуры и жилых домов в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Орехов, Ольговское и Полтавка.

На Южнобужском направлении противник обстреливал населенные пункты Лупарево, Посад-Покровское, Высунск, Осокоровка и Нововоронцовка. Враг продолжал меры по инженерному оборудованию позиций. Для корректировки огня артиллерии использовал БПЛА "Орлан-10".

На Бессарабском направлении существенные изменения не зафиксированы.

По имеющейся информации, на временно захваченной территории Луганской области 16-17 мая прошли стихийные акции протеста членов семей лиц, принудительно мобилизованных в ряды российских оккупационных войск. Протесты отмечены в Луганске и Ровеньках. Основное требование – возвращение мобилизованных домой", – говорится в сводке Генштаба.

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Автор: 

Генштаб ВС (6599)


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Топ комментарии
+12
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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18.05.2022 18:33 Ответить
+4
Итак, судя по всему в Мелитополе, партизаны шандарахнули бронепоезд российских оккупантов. Да, да… У «второй» армии мира до сих пор существуют бронепоезда.

Заряд бавовны ипанул в аккурат под вагоном с личным составом. В итоге: повреждено ж/д полотно, определенное количество орков не просто обосрались, а серут до сих пор и кого-то конечно отправят на Колыму.

По оккупантам, которые отправились в страну вечно полного гранёного стакана, информация уточняется!

Нех шастать!
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18.05.2022 18:59 Ответить
+4
Если посмотреть на карту, становится ясно, что ВСУ уверенно продвигаются к границе на севере (Дементиевка) и к Волчанску - на северо-востоке (Лосовка, Шевченково, Гонтаревка). Слава ВСУ!
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18.05.2022 18:59 Ответить
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Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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18.05.2022 18:33 Ответить
Мобилизованные вернутся домой в пластиковых мешках. Таким образом, требование протестующих будет выполнено.
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18.05.2022 18:51 Ответить
Лаптя, ти що вживаєш? Кажуть, що тільки з одного міста, сталіци динири даунєцка, "брати" древню столицю Русі стольний град Київ пішли 1500 зрадників, а повернулося всього 30. А решта "прапали безвести"
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18.05.2022 19:02 Ответить
Лапатна почала третю світову війну.? Але підтримки і "ленд-лізу" не буде, а буде те, на що вона заслуговує: Місце під шконкою і на параші.
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18.05.2022 18:53 Ответить
Итак, судя по всему в Мелитополе, партизаны шандарахнули бронепоезд российских оккупантов. Да, да… У «второй» армии мира до сих пор существуют бронепоезда.

Заряд бавовны ипанул в аккурат под вагоном с личным составом. В итоге: повреждено ж/д полотно, определенное количество орков не просто обосрались, а серут до сих пор и кого-то конечно отправят на Колыму.

По оккупантам, которые отправились в страну вечно полного гранёного стакана, информация уточняется!

Нех шастать!
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18.05.2022 18:59 Ответить
Если посмотреть на карту, становится ясно, что ВСУ уверенно продвигаются к границе на севере (Дементиевка) и к Волчанску - на северо-востоке (Лосовка, Шевченково, Гонтаревка). Слава ВСУ!
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18.05.2022 18:59 Ответить
Ну якби так.
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18.05.2022 19:16 Ответить
Старобельск тоже не значится. И Донецк. И Амвросиевка. И шо? всё?
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18.05.2022 23:52 Ответить
 
 