РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5803 посетителя онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
2 743 11

Оккупанты стремятся возобновить работу захваченной железной дороги в Донецкой области, но им не хватает рабочих из-за массовой мобилизации, - разведка

донецька,залізниця

На временно оккупированных территориях Донецкой области захватываются стратегические предприятия и финансовые учреждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Главного управления разведки Минобороны.

"Рашисты берут под свой контроль важные объекты инфраструктуры и учреждения финансово-банковской системы на временно оккупированных территориях Донецкой области, которые пытаются присоединить к так называемой "ДНР". Для этого "Государственный комитет обороны ДНР" под председательством пушилина принял решение о "национализации" "стратегических предприятий. Под эту процедуру подпадают и все ценности, обнаруженные в банковских сейфах и платежных терминалах", - говорится в сообщении.

Сообщает о неутешительных результатах попыток оккупантов наладить работу критически важных обьектов инфраструктуры.

Также смотрите: В руки ВСУ попала новейшая модель российского беспилотника Орлан-10. ВИДЕО

"Массовая мобилизация, проведенная властями "ДНР", повлекла за собой острый дефицит сотрудников на большинстве объектов временно оккупированных территорий. В частности, руководство "Донецкой железной дороги" обратилось к оккупационным администрациям с просьбой демобилизовать их сотрудников для выполнения неотложных мер по ремонту и обслуживанию железнодорожной инфраструктуры. В то же время "власть ДНР" при отсутствии мобилизационного ресурса отправляет на войну не только сотрудников стратегических предприятий, но и студентов учреждений высшего образования, людей с хроническими болезнями и даже людей с инвалидностью. В рамках политики экономии финансовых ресурсов, донецкие "руководители" уменьшают для "мобилизованных" заработную плату по основному месту работы. Работодателям разрешили начислять им так называемый "голый" оклад без прибавок и премий. Что значительно меньше привычного среднемесячного заработка", - говорится в сообщении.

железная дорога (1418) оккупация (10217) Донбасс (26958)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
не розумію
чому наші війська коли залишають якусь терріторію не знищують залізницю??
показать весь комментарий
18.05.2022 18:58 Ответить
+3
Дії зеленої плісняви важко збагнути та усвідомити!!!)))
показать весь комментарий
18.05.2022 19:02 Ответить
+2
Совок пусть вспомнит дамбасня: толстые бабы неопределенного возраста и пола в ватниках таскают на горбу шпалы и рэльсы. Об этом же мечтали, когда орали "путин введи!".
показать весь комментарий
18.05.2022 18:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
МОРДЕР,,, ****...
показать весь комментарий
18.05.2022 18:48 Ответить
Коли роздавали розум-лапатнікі взували лапті...
показать весь комментарий
18.05.2022 18:50 Ответить
Совок пусть вспомнит дамбасня: толстые бабы неопределенного возраста и пола в ватниках таскают на горбу шпалы и рэльсы. Об этом же мечтали, когда орали "путин введи!".
показать весь комментарий
18.05.2022 18:56 Ответить
Нехай беруть Путіна в кочегари.
показать весь комментарий
18.05.2022 18:56 Ответить
не розумію
чому наші війська коли залишають якусь терріторію не знищують залізницю??
показать весь комментарий
18.05.2022 18:58 Ответить
Дії зеленої плісняви важко збагнути та усвідомити!!!)))
показать весь комментарий
18.05.2022 19:02 Ответить
Треба в щент роздовбувати Дебальцеве,Ясинувату та інші залзничні вузли,руйн
показать весь комментарий
18.05.2022 18:58 Ответить
Всё по очереди. Начинаем с Волчанска. Потом на очереди Купянск.
показать весь комментарий
18.05.2022 19:02 Ответить
Итак, судя по всему в Мелитополе, партизаны шандарахнули бронепоезд российских оккупантов. Да, да… У «второй» армии мира до сих пор существуют бронепоезда.

Заряд бавовны ипанул в аккурат под вагоном с личным составом. В итоге: повреждено ж/д полотно, определенное количество орков не просто обосрались, а серут до сих пор и кого-то конечно отправят на Колыму.

По оккупантам, которые отправились в страну вечно полного гранёного стакана, информация уточняется!

Нех шастать!
показать весь комментарий
18.05.2022 19:00 Ответить
Якжеш мені шкода жителів ОРДЛО! пушилін над ними просто знущається, і тільки за те що вони розмовляють расійською! Буду скаржитись Сівохе, у нього великий досвід захисту цих тварин...
показать весь комментарий
18.05.2022 19:38 Ответить
Так може їм фахівців і залізничників відкомандирувати? Разом з рухомим складом? Бо тамжєнашєлюді. Що це за інфа останніми днями домінує??? До чого суспільство готують?
показать весь комментарий
18.05.2022 20:41 Ответить
 
 