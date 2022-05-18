Оккупанты стремятся возобновить работу захваченной железной дороги в Донецкой области, но им не хватает рабочих из-за массовой мобилизации, - разведка
На временно оккупированных территориях Донецкой области захватываются стратегические предприятия и финансовые учреждения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Главного управления разведки Минобороны.
"Рашисты берут под свой контроль важные объекты инфраструктуры и учреждения финансово-банковской системы на временно оккупированных территориях Донецкой области, которые пытаются присоединить к так называемой "ДНР". Для этого "Государственный комитет обороны ДНР" под председательством пушилина принял решение о "национализации" "стратегических предприятий. Под эту процедуру подпадают и все ценности, обнаруженные в банковских сейфах и платежных терминалах", - говорится в сообщении.
Сообщает о неутешительных результатах попыток оккупантов наладить работу критически важных обьектов инфраструктуры.
"Массовая мобилизация, проведенная властями "ДНР", повлекла за собой острый дефицит сотрудников на большинстве объектов временно оккупированных территорий. В частности, руководство "Донецкой железной дороги" обратилось к оккупационным администрациям с просьбой демобилизовать их сотрудников для выполнения неотложных мер по ремонту и обслуживанию железнодорожной инфраструктуры. В то же время "власть ДНР" при отсутствии мобилизационного ресурса отправляет на войну не только сотрудников стратегических предприятий, но и студентов учреждений высшего образования, людей с хроническими болезнями и даже людей с инвалидностью. В рамках политики экономии финансовых ресурсов, донецкие "руководители" уменьшают для "мобилизованных" заработную плату по основному месту работы. Работодателям разрешили начислять им так называемый "голый" оклад без прибавок и премий. Что значительно меньше привычного среднемесячного заработка", - говорится в сообщении.
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чому наші війська коли залишають якусь терріторію не знищують залізницю??
Заряд бавовны ипанул в аккурат под вагоном с личным составом. В итоге: повреждено ж/д полотно, определенное количество орков не просто обосрались, а серут до сих пор и кого-то конечно отправят на Колыму.
По оккупантам, которые отправились в страну вечно полного гранёного стакана, информация уточняется!
Нех шастать!