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Новости
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Некоторые нардепы "Слуги народа" и ОПЗЖ предлагают установить ответственность за "устное оскорбление полицейского", - Жернаков

поліція

Ответственность подразумевает наказание вплоть до административного ареста.

Об этом в Facebook сообщает председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока многие украинцы каждый день умирают за то, чтобы мы не были россией, некоторые депутаты (от Слуг и... ОПЗЖ) подают максимально приближающие нас к ней законопроекты. Они в проекте 5050-1 предлагают установить ответственность (вплоть до админареста) за "устное оскорбление полицейского", как это есть в РФ и, прости господи, в Беларуси.

Вышел с плакатом, который не понравился кому-нибудь в форме? Послал в известном направлении тетушку с удостоверением "общественного формирования" на акции против незаконного строительства? Плати штраф или вообще садись в тюрьму", - рассказал Жернаков.

По его словам, в Украине все еще есть те, кто "мечтает о полицейском государстве".

"И они представляют правящую партию. Ну и еще немного врага. Депутаты от правящей партии и депутаты от врага объединились. И предлагают здесь "как в России". Но так не будет. И если это срочно не отзовут/не провалят, а депутатам не докажут популярно, кгм, ошибочность этой позиции - от этого не выиграет никто", - подытожил Жернаков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" не поддержит законопроект об ответственности за невозвращение в Украину во время войны, - Арахамия

законопроект (3240) Нацполиция (16610) Жернаков Михаил (53)


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Топ комментарии
+59
А за образу слуги народу або опзж не дають ще строк?
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18.05.2022 18:53 Ответить
+47
А шо опзж хіба досі не заборонили в Україні???
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18.05.2022 18:53 Ответить
+30
вот іменно !

що означає деякі із ОПЗЖ ?
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18.05.2022 18:54 Ответить
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ОПЗЖ вмер, але ОП такого наміру не мала. Тому з'явилась ОПЗМ. Ви бачите різницю?
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18.05.2022 20:29 Ответить
Ідея слушна, але є одне "але" - відповідальність має бути взаємна!
Якщо поліцейський дозволяє собі ображати громадянина - теж має нести таку саме відповідальність!
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18.05.2022 20:14 Ответить
"...як це є в РФ і, прости господи, в Білорусі..."

https://zakordon.24tv.ua/ru/skolko-stoit-poslat-policejskogo-germanii-shtrafy-novosti-segodnja_n1611219 Та ви шо??? В рф??? А ще https://zakordon.24tv.ua/ru/skolko-stoit-poslat-policejskogo-germanii-shtrafy-novosti-segodnja_n1611219 в рф огірки їдять.

https://zakordon.24tv.ua/ru/skolko-stoit-poslat-policejskogo-germanii-shtrafy-novosti-segodnja_n1611219 Согласно немецким законам, за показанный полицейскому средний палец в Мюнхене человека могут оштрафовать на 5 тысяч евро (около 168, 25 тысяч гривен). В Берлине за такой поступок есть шанс получить штраф в размере 1 тысяча евро (33,65 тысячи гривен).

https://zakordon.24tv.ua/ru/skolko-stoit-poslat-policejskogo-germanii-shtrafy-novosti-segodnja_n1611219 Комбинация из трех пальцев, известная в народе как "шиш", является поводом для штрафа в размере 20 евро (673 гривен).
https://zakordon.24tv.ua/ru/skolko-stoit-poslat-policejskogo-germanii-shtrafy-novosti-segodnja_n1611219 Штрафы за ругань

https://zakordon.24tv.ua/ru/skolko-stoit-poslat-policejskogo-germanii-shtrafy-novosti-segodnja_n1611219 Что касается вербальных оскорблений полицейских, то за употребление нецензурной лексики полицейские могут выписать штрафы на сумму от 200 евро (6,73 тысячи гривен).
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18.05.2022 20:16 Ответить
показывай в Берлине ..там дешевле
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18.05.2022 20:21 Ответить
І це погано. Образа поліцейського підпадає під захист свободи слова.
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18.05.2022 20:31 Ответить
Мне все эти оправдывающее Европой напоминают тех, кто оправдывает нападение Россие, что ведь США Белград и Ирак бомбили. Такие же дешевые косплеиры, не понимающие нюансов ситуации и вообще всего.
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18.05.2022 22:14 Ответить
Ну і? Є чим хвалитись? Ні, коли поліцейський при виконанні згідно Закону, а закон справедливий, то зрозуміло, але коли це використовується, як на росії, то перепрошую. До речі, Німеччина фінансувала і фінансує агресію росії проти України, а це вже десятки тисяч вбитих наших громадян. Німеччину на той рахунок нічого не муляє?
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18.05.2022 20:40 Ответить
Пропозиція:
Провести опитання на 'ЦН' рівень довіри населення до дегенеративного мусорства, що існує зараз...
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18.05.2022 20:18 Ответить
а это они сами сидеть собрались первыми?...
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18.05.2022 20:20 Ответить
На фронт *********
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18.05.2022 20:22 Ответить
Так яке там ще опзж?????
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18.05.2022 20:30 Ответить
В следующем парламенте ни слуг ни жопы быть не должно!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.05.2022 21:05 Ответить
Нам ще дуже рано до таких законів. На сьогоднішній день, таке буде діяти проти українців. Спочатку заблокувати всі проросійські партії.
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18.05.2022 21:30 Ответить
Новость прошла, что они хотят разведку превратить в КГБ. Я не удивлюсь если у нас до сих пор Портнов законы пишет. https://www.facebook.com/o.reshetylova/posts/5370016909697087
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18.05.2022 22:12 Ответить
Чим поліцейський відрізняється від інших грамадян? Нікого не можна ображати і це вже передбачено законом. Щоб в такий час не займались хернею пора слугам відновити навчання в Трускавці вчителі з передової підїдуть.
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18.05.2022 22:53 Ответить
А какая ответственность полицейского за превышение? Тоже штраф?
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19.05.2022 01:37 Ответить
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