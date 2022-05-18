Некоторые нардепы "Слуги народа" и ОПЗЖ предлагают установить ответственность за "устное оскорбление полицейского", - Жернаков

Ответственность подразумевает наказание вплоть до административного ареста.

Об этом в Facebook сообщает председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока многие украинцы каждый день умирают за то, чтобы мы не были россией, некоторые депутаты (от Слуг и... ОПЗЖ) подают максимально приближающие нас к ней законопроекты. Они в проекте 5050-1 предлагают установить ответственность (вплоть до админареста) за "устное оскорбление полицейского", как это есть в РФ и, прости господи, в Беларуси.

Вышел с плакатом, который не понравился кому-нибудь в форме? Послал в известном направлении тетушку с удостоверением "общественного формирования" на акции против незаконного строительства? Плати штраф или вообще садись в тюрьму", - рассказал Жернаков.

По его словам, в Украине все еще есть те, кто "мечтает о полицейском государстве".

"И они представляют правящую партию. Ну и еще немного врага. Депутаты от правящей партии и депутаты от врага объединились. И предлагают здесь "как в России". Но так не будет. И если это срочно не отзовут/не провалят, а депутатам не докажут популярно, кгм, ошибочность этой позиции - от этого не выиграет никто", - подытожил Жернаков.

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