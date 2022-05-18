Россияне держат в Черном море 7 крупных десантных и 4 ракетных корабля, - ОК "Південь"

В течение ночи подразделения ВСУ на Херсонщине и Николаевщине продолжали защищать занятые позиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".

Там констатируют, что враг активных действий не ведет, но обстреливает позиции ВСУ и населенные пункты, а также продолжает укрепление среди прочего запасных отступных рубежей.

"При попытке жителей Херсонщины эвакуироваться из оккупированных на подконтрольные нам территории враг, в очередной раз нарушая законы и правила войны, накрыл их огнем из "Града". 5 человек ранеными вырвались из-под обстрелов, они доставлены в больницу, 1️ человек погиб по дороге в больницу. Судьба еще 4 человек не известна", - говорится в сообщении.

Продолжаются ракетные атаки по Украине: "По Николаеву на рассвете нанесен ракетный удар с применением авиации. Ракетой воздушного базирования, которая ударила по жилому району, разрушены несколько частных зданий. В некоторых из них произошел пожар, который ликвидирован силами ГСЧС. Всего повреждено более 20 зданий. Ранен 1 гражданский человек. Еще один ракетный удар с акватории Черного моря нанесен и по Одесщине. Враг продолжает попытки разрушения инфраструктуры и психологическое давление на мирных жителей, атакуя на рассвете населенные пункты региона. Существенных разрушений и пострадавших нет".

Читайте также: Войска РФ обстреляли колонну гражданских авто в Херсонской области, трое погибших, шестеро раненых, - Офис генпрокурора

По данным командования, в корабельной группировке вражеских сил в северо-западной части Черного моря созданы две корабельные десантные группы с общим количеством 7 больших десантных кораблей. Также наготове к нанесению ракетных ударов там находится 4 ракетных корабля с более чем 30 крылатыми ракетами.

Общая обстановка на юге Украины стабильно напряженная, но контролируемая силами обороны. Остается актуальной угроза ракетных ударов не только по югу, но и по всей территории Украины. Штормовая погода несколько снизила вероятность высадки морского десанта, но общая обстановка не исключает ее полностью.

Соблюдайте алгоритмы действий при сигналах воздушной тревоги, не подвергайте себя лишней опасности на побережье, будьте сознательными и ответственными в отношении информации, дел, людей и собственной жизни.

Вместе победим!" - резюмируют в сообщении.

Смотрите также: Последствия утреннего обстрела Николаева. ФОТОрепортаж