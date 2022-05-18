Решительно поддерживаю исторические заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО, - Байден

Президент США Джо Байден подчеркнул, что Штаты будут сотрудничать с Финляндией и Швецией над тем, чтобы отслеживать любые угрозы для общей безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Белого дома.

"Я горячо приветствую и решительно поддерживаю исторические заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО и с нетерпением надеюсь на сотрудничество с Конгрессом США и нашими союзниками по НАТО, чтобы быстро привести Финляндию и Швецию в сильнейший оборонный альянс в истории", - отметил американский лидер.

По словам Байдена, присоединившись к НАТО, Швеция и Финляндия "укрепят наше сотрудничество в области обороны".

"США вместе с союзниками по НАТО сохранят мощное присутствие в районе Балтийского моря, будут проводить учения", - подчеркнул президент США.

"Пока запросы Швеции и Финляндии на вступление в НАТО будут рассматриваться, США будут работать с этими странами над тем, чтобы отслеживать любые угрозы нашей общей безопасности. Также речь идет о том, чтобы сдерживать, противостоять любой агрессии или угрозе агрессивных действий", – подытожил Байден.

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