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Новости Война
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Решительно поддерживаю исторические заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО, - Байден

байден

Президент США Джо Байден подчеркнул, что Штаты будут сотрудничать с Финляндией и Швецией над тем, чтобы отслеживать любые угрозы для общей безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Белого дома.

"Я горячо приветствую и решительно поддерживаю исторические заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО и с нетерпением надеюсь на сотрудничество с Конгрессом США и нашими союзниками по НАТО, чтобы быстро привести Финляндию и Швецию в сильнейший оборонный альянс в истории", - отметил американский лидер.

По словам Байдена, присоединившись к НАТО, Швеция и Финляндия "укрепят наше сотрудничество в области обороны".

"США вместе с союзниками по НАТО сохранят мощное присутствие в районе Балтийского моря, будут проводить учения", - подчеркнул президент США.

"Пока запросы Швеции и Финляндии на вступление в НАТО будут рассматриваться, США будут работать с этими странами над тем, чтобы отслеживать любые угрозы нашей общей безопасности. Также речь идет о том, чтобы сдерживать, противостоять любой агрессии или угрозе агрессивных действий", – подытожил Байден.

Читайте: В России снова пригрозили Финляндии из-за вступления в НАТО

Байден Джо (2795) НАТО (10180) Финляндия (992) членство в НАТО (1550) Швеция (1021)


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Топ комментарии
+10
ждем озабоченную рожу лошади
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18.05.2022 19:27 Ответить
+8
може замість неї вилізти унітазний йоршик пєсков
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18.05.2022 19:33 Ответить
+6
Джо-ти справжній русафоб...
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18.05.2022 19:28 Ответить
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ждем озабоченную рожу лошади
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18.05.2022 19:27 Ответить
може замість неї вилізти унітазний йоршик пєсков
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18.05.2022 19:33 Ответить
А реба було таке сказати про Україну- і вже давно.
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18.05.2022 19:28 Ответить
Джо-ти справжній русафоб...
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18.05.2022 19:28 Ответить
путя, 2 фінських дипломата вислав, чого зволікаєш з шведськими та американськими?

ІЛІ НРАВІТСЯ НЄ НРАВІТСЯ- СПІ МОЯ ПУТЯВІШНА?
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18.05.2022 19:29 Ответить
машка захарьканная уже сказала, шо суоми это совсем другое, чем Украина ))
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18.05.2022 19:31 Ответить
кацапня боїться поширення НАТО до своїх кордонів. а чому ці дибіли не згадують , що відстань між ними та США через Берінгову протоку 3,5 кілометри? бздять орки США ?
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18.05.2022 19:33 Ответить
Кого же кремлевская банда маньяков кошмарить будет, если все вступят в НАТО, своих наверное будут епашить остервенело.
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18.05.2022 19:33 Ответить
Якби Зеленський три роки стільки ж зусиль, скільки він докладає на просування позаблокового статусу України, докладав до вступу в НАТО - то наше членство у НАТО уже б могло стати не мрією, а дійсністю.
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18.05.2022 19:34 Ответить
И до сих пор зеледент не отреагировал на такую важную для нас новость...
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18.05.2022 19:50 Ответить
Pjanaja Zaharova nocju navalit kuchu derma i pod dverju amerikanskogo posolstva v Moskve.
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18.05.2022 19:37 Ответить
А кто беспилотники поставлять вам будет?! Штаты много поставили? Может, Германия? Оо, Финляндия со Швецией?! Тьфу, такие же, как орки, неблагодарные ... Слово подставь сам.
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18.05.2022 20:43 Ответить
турок-оглу рішуче протів , не виключено ,що він у Швеції і Фінляндії буде воювати проти НАТО так само, як його куйло-рашист ,воює з НАТО в Україні, котра не є членом НАТО, але не воює з НАТО в Туреччині , котра є членом НАТО.
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18.05.2022 19:45 Ответить
Турки требуют выдачи террористов, таких же, как ваши сепары-убийцы. На хрен им об,единяться с теми, кому насрать на их просьбы?!
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18.05.2022 20:44 Ответить
туркофоб **.....й опят поганый рот открыл.
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18.05.2022 20:48 Ответить
почему бы не провести учения с Румынией к примеру? или с Турцией. мы тоже в принципе должны решительно поддержать и ничего не делать.
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18.05.2022 19:49 Ответить
Спасибо деду... и на этом! Болит душа, что с нами сейчас нету настоящего Друга Украины и патриота США Джона Маккейна...
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18.05.2022 19:56 Ответить
Любители Ердогана,живущие в ЕС,на Родину хер выгонишь.
Как и любители Путина,живущие на Западе,в эту сральню не вернутся.
Они в восторге от своих вождей,но на расстоянии.
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18.05.2022 19:57 Ответить
любишь пиз.....т. тебе иб.....и и деньги неплатили турки?
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18.05.2022 20:50 Ответить
Ты в Турции там в пещере живёшь, освещение свечкой,вода с речки,сральня за горой и подтирание жопы кирпичом?
Турки и сруцькие братья по нищебродству.
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18.05.2022 21:03 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/3400 Петро Порошенко також :
"Вітаю та щиро радію за Фінляндію та Швецію, які офіційно подали заявку на вступ до НАТО. Це важливий крок наших партнерів і давніх союзників, що вказує шлях і для амбіцій України.

Статуси позаблоковості та нейтралітету цинічно «розстріляні» російськими ракетами, і тепер безпека Європи нерозривно пов'язана з членством в Альянсі.
Однак безпеку в Європі не забезпечити без України. Саміт НАТО у Мадриді має продемонструвати стратегічне бачення і мужність. Україна заслуговує на інтеграцію до НАТО, з Планом дій щодо членства чи швидше".
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18.05.2022 20:14 Ответить
і я, і я рішуче підтримую!!! Сусідство з дикою ордою - постійна небезпека!
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18.05.2022 21:00 Ответить
 
 