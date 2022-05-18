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Новости Война
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Журналистов, которые будут участвовать в "пресс-турах" рашистов на оккупированном Донбассе, будет ждать ответственность, - МИД

донбас,донецьк,луганськ

В Министерстве иностранных дел Украины предупредили СМИ об ответственности в случае незаконного въезда на оккупированный Донбасс.

Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Напоминаем всем СМИ, что въезд на оккупированные территории Украины с территории России является незаконным. Нарушители несут ответственность согласно законодательству Украины. Им запретят въезд в Украину и/или лишат аккредитации их представительств в Украине", - говорится в сообщении.

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МИД (7036) оккупация (10217) СМИ (3845) Донбасс (26958) Николенко Олег (301)


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На расєє немає журналістів-лише журнашлюхи та пропагандони...
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18.05.2022 19:54 Ответить
Там не тільки кацапи, на жаль.
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18.05.2022 20:05 Ответить
а то вже неважно, їх попередили.
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19.05.2022 00:01 Ответить
Це заради цього відключали Еспрессо, 5й і Прямий?
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18.05.2022 20:05 Ответить
Даунецкие и лугандонские, мало вас ******* в армейке, шкуры продажные, особый привет Ровенькам из Одессы
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18.05.2022 20:17 Ответить
Помогаем сносить сайты орков просто запускаем в браузере или телефоне через впн сайт ban-dera.com и смотрим работу сайта - делитесь ссылклй!
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18.05.2022 20:18 Ответить
китайози полюбому там будуть,
бо вони вже там є
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18.05.2022 22:54 Ответить
 
 