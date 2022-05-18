Журналистов, которые будут участвовать в "пресс-турах" рашистов на оккупированном Донбассе, будет ждать ответственность, - МИД
В Министерстве иностранных дел Украины предупредили СМИ об ответственности в случае незаконного въезда на оккупированный Донбасс.
Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Напоминаем всем СМИ, что въезд на оккупированные территории Украины с территории России является незаконным. Нарушители несут ответственность согласно законодательству Украины. Им запретят въезд в Украину и/или лишат аккредитации их представительств в Украине", - говорится в сообщении.
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бо вони вже там є