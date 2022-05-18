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Новости Санкции против России
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Судьба замороженных частных активов россиян будет решаться в соответствии с законами стран ЕС, - вице-президент ЕС Домбровскис

домбровскіс

Страны-члены Европейского союза будут принимать решения по замороженным активам России, находящимся на их территориях, самостоятельно, согласно собственному законодательству.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в среду вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Если говорить о частных активах, то со стороны Еврокомиссии сейчас работает специальная группа, которая координирует работу стран-членов ЕС по выявлению активов лиц и организаций, находящихся под санкциями, для заморозки этих активов, для принятия мер по их изъятию и возможной конфискации" , – сказал Домбровскис.

"Это должно происходить в соответствии с уголовным правом того государства, где находятся активы", - добавил он.

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Домбровскис Валдис (78) актив (96)


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В такій нештатній ситуації ЄС має розробити та прийняти однакове для всіх країн-членів законодавство.
Починайте хоч трохи ворушитися на випередження.
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18.05.2022 20:00 Ответить
"..будет решаться в соответствии с законами стран ЕС" "и в соответствии с Форс - Мажором", это тоже надо отметить..
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18.05.2022 20:27 Ответить
On praviljno govorit. Prosto ekpropririruja djengi kacapov bez sootvetstvujuchih zakonov i obvinenij po statjam kriminaljnogo kodeksa poluchajetsja mahnovchina. Iz-za chego drugije sostojateljnije investori i ljudji s dengami, kotorije tut nje prichom, stanjet bojatsja, bolshe nje zahochet djerzjatj svoih djeneg v Jevrope i Amerike vobsche i uidjet v Kitaj ilji hren znajet gde jescho. Koroche sudij kacapov nado i reparaciji nuzhni. No eto nado deljatj s umom.
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18.05.2022 20:30 Ответить
problema s etim v tom , shto rusnja mozhe naiti krainu gde vse eto nepracue - ugorshina na priklad....
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18.05.2022 20:36 Ответить
Все это решается одним законом: что если кто-то объявил войну, кто-то устроил денацификацию (уничтожение нации то есть), геноцид, совершает военные преступления, то он теряет абсолютно все права, которые ранее были гарантированы законами ЕС. Все. Воруй все его деньги, выгоняй отовсюду, да даже право на жизнь можно отменить. И инвесторы спокойно на это посмотрят. Ведь они никогда такого делать не будут.
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18.05.2022 21:22 Ответить
 
 