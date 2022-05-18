Судьба замороженных частных активов россиян будет решаться в соответствии с законами стран ЕС, - вице-президент ЕС Домбровскис

Страны-члены Европейского союза будут принимать решения по замороженным активам России, находящимся на их территориях, самостоятельно, согласно собственному законодательству.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в среду вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Если говорить о частных активах, то со стороны Еврокомиссии сейчас работает специальная группа, которая координирует работу стран-членов ЕС по выявлению активов лиц и организаций, находящихся под санкциями, для заморозки этих активов, для принятия мер по их изъятию и возможной конфискации" , – сказал Домбровскис.

"Это должно происходить в соответствии с уголовным правом того государства, где находятся активы", - добавил он.

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