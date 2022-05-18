Зеленский и президент ОАЭ Мохаммед Бин Зайед обсудили обеспечение Украины горючим

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с вновь избранным президентом ОАЭ Мохамедом Бин Зайедом.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается в президентском Twitter.

"Провел телефонный разговор с Мохамедом Бин Зайедом. Поздравил с избранием президентом ОАЭ. Обсудили возможности обеспечения Украины горючим, угрозы глобальной продовольственной безопасности. Пригласил принять участие в послевоенном восстановлении Украины", - отмечается в сообщении.

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