Зеленский и президент ОАЭ Мохаммед Бин Зайед обсудили обеспечение Украины горючим
Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с вновь избранным президентом ОАЭ Мохамедом Бин Зайедом.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается в президентском Twitter.
"Провел телефонный разговор с Мохамедом Бин Зайедом. Поздравил с избранием президентом ОАЭ. Обсудили возможности обеспечения Украины горючим, угрозы глобальной продовольственной безопасности. Пригласил принять участие в послевоенном восстановлении Украины", - отмечается в сообщении.
Топ комментарии
+12 18c49ed2
показать весь комментарий18.05.2022 20:20 Ответить Ссылка
+5 Белла Богун
показать весь комментарий18.05.2022 20:07 Ответить Ссылка
+5 Юрій Горлінський
показать весь комментарий18.05.2022 20:30 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
торговать?
Его друзья это противоположность ЕС.
Почему ОАЭ даже танки немецкие никто не продаёт?
Я бы не говорил, а в рожу ему плюнул