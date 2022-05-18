РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5585 посетителей онлайн
Новости
4 640 16

Зеленский и президент ОАЭ Мохаммед Бин Зайед обсудили обеспечение Украины горючим

оаэ

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с вновь избранным президентом ОАЭ Мохамедом Бин Зайедом.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается в президентском Twitter.

"Провел телефонный разговор с Мохамедом Бин Зайедом. Поздравил с избранием президентом ОАЭ. Обсудили возможности обеспечения Украины горючим, угрозы глобальной продовольственной безопасности. Пригласил принять участие в послевоенном восстановлении Украины", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Зеленский провел переговоры с наследным принцем ОАЭ по поводу продовольственной безопасности

Автор: 

Зеленский Владимир (21108) ОАЭ (198)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Ага, особенно когда он с холуями незадолго перед войной разбазарил неприкосновенный фонд топлива. Я еще не забыл как на учения выдавали по 5 литров дизеля на борт.
показать весь комментарий
18.05.2022 20:20 Ответить
+5
На шашлики запросив?
показать весь комментарий
18.05.2022 20:07 Ответить
+5
А по говорить, артист разговорного жанра, їбанько самопіарне
показать весь комментарий
18.05.2022 20:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
о, такий спритний Зе мені подобається)) (я, коли що, порохобот)=)
показать весь комментарий
18.05.2022 20:04 Ответить
Ага, особенно когда он с холуями незадолго перед войной разбазарил неприкосновенный фонд топлива. Я еще не забыл как на учения выдавали по 5 литров дизеля на борт.
показать весь комментарий
18.05.2022 20:20 Ответить
На шашлики запросив?
показать весь комментарий
18.05.2022 20:07 Ответить
А як же - Оман !!!
показать весь комментарий
18.05.2022 20:11 Ответить
там є скраплений газ)
показать весь комментарий
18.05.2022 20:15 Ответить
Оман и ОАЭ это немножко разное
показать весь комментарий
18.05.2022 20:54 Ответить
Бог ты мой,оно шо правда думает, что можно просто жопой налево и направо
торговать?
Его друзья это противоположность ЕС.
Почему ОАЭ даже танки немецкие никто не продаёт?
показать весь комментарий
18.05.2022 20:13 Ответить
А по говорить, артист разговорного жанра, їбанько самопіарне
показать весь комментарий
18.05.2022 20:30 Ответить
Ні про що. Навіть якби ОАЕ і забажали чимось допомогти, то фізично це неможливо. Для цього потрібні танкери, термінали, переробка і доставка. З цього ланцюга працюючим є лише доставка. Інше треба налагоджувати через ЄС, а це місяці
показать весь комментарий
18.05.2022 20:32 Ответить
А попиарится на теме? А видосик запулить для плебса? Плебс и не такое схавает.
показать весь комментарий
18.05.2022 20:35 Ответить
Це ж золотий бензин вийде!
показать весь комментарий
18.05.2022 21:02 Ответить
У меня одного ощущение, что говорили про сохранность наворованных Беней некоторых счетов, которые как раз в этих банках и хранятся?
показать весь комментарий
18.05.2022 21:20 Ответить
эмираты - редкостные скоты. Никогда не забуду как они НАМ отменили безвиз на 2ой день войны и воздержались на ООН осудить рос. агрессию. Про то что эти арабские бл*ди пригрели сейчас всех кацапов, не поддержали санцкии и т.п. уже молчу.
Я бы не говорил, а в рожу ему плюнул
показать весь комментарий
18.05.2022 21:53 Ответить
показать весь комментарий
18.05.2022 22:20 Ответить
Оф-топ. Спочатку прочитала: "Зеленський і президент ОАЕ ... обговорили забезпечення України ... пальмами." Слава богу - пальним!!! Так що, дорогенькі, не сваріть Зе за це, бо все могло бути значно гірше...
показать весь комментарий
19.05.2022 01:17 Ответить
Воно географії у школю прогулювало у гуртку КВН? Яким чином можна постачати нафтопродукти з ОАЕ, а зерно з України із заблокованими портами?
показать весь комментарий
19.05.2022 10:13 Ответить
 
 